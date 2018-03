Hafta bitmeden

ETNO MÜZİK FESTİVALİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla yine müzikseverleri bekliyor. Etkinliklerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Etno Müzik Festivali. 1-2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek festival, üç gün sürecek. Arakan için ağıtların söyleneceği Festival’de konserler yarın 19.00’da, pazartesi ve salı ise 20.00’de başlayacak.

CHRİS CORNER’IN SOLO PROJESİ IAMX

Geçtiğimiz yıllarda üretkenliğinin zirvesinde ve her sene yeni bir stüdyo albümle karşımızda olan Corner, yeni albüm “Alive in New Light”ın hemen ardından bu akşam İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Yine unutulmaz bir IAMX gecesi yaşatması beklenen başarılı şarkıcı, 2003 yılından beri sürdürdüğü solo çalışmalarında trajediyi şov eden, duygusal konsepti, karanlık ve harekete geçiren müzikal altyapıyla kendine has bir kabare sunacak. Müzik endüstrisinden bağımsız bir ruhla orijinal çalışmalarına devam eden başarılı şarkıcının konseri, If Performance Hall Beşiktaş’ta gerçekleşecek.