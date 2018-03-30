Hafta bitmeden

31 MART / KORAY AVCI RÜZGARI

Vadistanbul’da bulunan ve ilk kez bir AVM’de farklı bir konseptle kapılarını açan Jolly Joker’in konser etkinliğinde sevilen şarkıcı Koray Avcı hayranlarıyla bir araya gelecek. Uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında, sokakta ve performans mekanlarında konserler veren, güçlü ve samimi yorumu ile büyük beğeni toplayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Avcı, bu akşam saat 22.00’da eski ve yeni şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacak.

31 MART / ÇOCUKLARA DİŞ SAĞLIĞINI AŞILAYAN OYUN

Ağız ve diş sağlığı konusuna dikkat çekilen Süper Hospi Mikroplara Karşı adlı oyun bugün saat 12.00’de Taksim Grand Pera Tiyatro Sahnesi’nde ücretsiz olarak miniklerle buluşacak. Eğitici oyun, İstanbul’un farklı ilçelerinde ücretsiz olarak miniklerle buluşmaya devam ediyor.

3 NİSAN / REBETİKONUN KRALİÇESİ İSTANBUL’DA

Güçlü sesi ve özgün yorumuyla rebetikoyu tüm dünyada kitlelere sevdiren Yunan diva Glykeria, Türkiye’deki hayranları ile İş Sanat’ta buluşacak. Amerika’dan Yeni Zelanda’ya uzanan geniş bir coğrafyada ülkesinin müziklerini tanıtan Glykeria’nın repertuvarında Zülfü Livaneli, Erkin Koray, Sezen Aksu’dan da şarkılar bulunuyor. Sanatçı, 3 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da sahnede olacak.

5 NİSAN / PERA MÜZESİ’NDE YENİLER

Pera Müzesi, iki yeni sergiye ev sahipliği yapıyor. Görünenin Ardındaki Singapur sergisi, yaşamını Singapur’da sürdüren fotoğraf sanatçılarının belgelediği ve gündelik hayatın “sıradan” kabul edilen manzaralarını bir araya getirirken, İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji sergisi, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan süreçte, deniz hamamından plaja geçişin devrim niteliğindeki hikâyesine odaklanıyor. 5 Nisan’dan itibaren kapılarını açacak olan sergilerden Görünenin Ardındaki Singapur sergisi 20 Mayıs’a kadar, İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji sergisi 26 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.

31 NİSAN / ABD’Lİ CAZCI İSTANBUL’A GELİYOR

Caz müziğin ABD’deki en başarılı temsilcilerinden Donny McCaslin, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında gerçekleşecek Uluslararası Caz Günü Konseri’yle, 30 Nisan akşamı Zorlu PSM Studio’da keyifli bir akşama imza atacak. Solo kariyerinin yanında, caz müziğin en önemli müzisyenleriyle birlikte 1998 yılından bu yana birçok başarılı albüme imza atan Donny McCaslin’in üç Grammy adaylığı bulunuyor. Bu özel konserde McCaslin’e Nate Wood, davulda ise efsane yetenek Zach Danziger eşlik edecek.

7-9 MAYIS / GENÇ OPERACILAR YARIŞMA İÇİN GERİ SAYIMDA

Bu yıl 20. si düzenlenen Siemens Opera Yarışması, genç opera sanatçılarına dünya sahnelerinin kapılarını aralamaya devam ediyor. Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması konumunda bulunan ve 20. si gerçekleştirilecek olan yarışma için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlendi. Türkiye’deki opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla’ düzenlenen yarışmanın elemeleri 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.