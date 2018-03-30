Hafta bitmeden
Hayatın en keyifli anı sizce de sanatla iç içe olduğunuz anlar değil mi? Bu hafta yine keyifli oyunlar, konserler, sergiler yani birbirinden iddialı birçok etkinlik yerini aldı. Hafta sonu için henüz plan yapmadıysanız, sizin için seçtiklerimize göz atabilirsiniz…
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
31 MART / KORAY AVCI RÜZGARI
Vadistanbul’da bulunan ve ilk kez bir AVM’de farklı bir konseptle kapılarını açan Jolly Joker’in konser etkinliğinde sevilen şarkıcı Koray Avcı hayranlarıyla bir araya gelecek. Uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışında, sokakta ve performans mekanlarında konserler veren, güçlü ve samimi yorumu ile büyük beğeni toplayan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Avcı, bu akşam saat 22.00’da eski ve yeni şarkılarıyla müzikseverlerle buluşacak.
31 MART / ÇOCUKLARA DİŞ SAĞLIĞINI AŞILAYAN OYUN
Ağız ve diş sağlığı konusuna dikkat çekilen Süper Hospi Mikroplara Karşı adlı oyun bugün saat 12.00’de Taksim Grand Pera Tiyatro Sahnesi’nde ücretsiz olarak miniklerle buluşacak. Eğitici oyun, İstanbul’un farklı ilçelerinde ücretsiz olarak miniklerle buluşmaya devam ediyor.
3 NİSAN / REBETİKONUN KRALİÇESİ İSTANBUL’DA
Güçlü sesi ve özgün yorumuyla rebetikoyu tüm dünyada kitlelere sevdiren Yunan diva Glykeria, Türkiye’deki hayranları ile İş Sanat’ta buluşacak. Amerika’dan Yeni Zelanda’ya uzanan geniş bir coğrafyada ülkesinin müziklerini tanıtan Glykeria’nın repertuvarında Zülfü Livaneli, Erkin Koray, Sezen Aksu’dan da şarkılar bulunuyor. Sanatçı, 3 Nisan Salı akşamı saat 20.30’da sahnede olacak.
5 NİSAN / PERA MÜZESİ’NDE YENİLER
Pera Müzesi, iki yeni sergiye ev sahipliği yapıyor. Görünenin Ardındaki Singapur sergisi, yaşamını Singapur’da sürdüren fotoğraf sanatçılarının belgelediği ve gündelik hayatın “sıradan” kabul edilen manzaralarını bir araya getirirken, İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji sergisi, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan süreçte, deniz hamamından plaja geçişin devrim niteliğindeki hikâyesine odaklanıyor. 5 Nisan’dan itibaren kapılarını açacak olan sergilerden Görünenin Ardındaki Singapur sergisi 20 Mayıs’a kadar, İstanbul’da Deniz Sefası: Deniz Hamamından Plaja Nostalji sergisi 26 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilir.
31 NİSAN / ABD’Lİ CAZCI İSTANBUL’A GELİYOR
Caz müziğin ABD’deki en başarılı temsilcilerinden Donny McCaslin, Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında gerçekleşecek Uluslararası Caz Günü Konseri’yle, 30 Nisan akşamı Zorlu PSM Studio’da keyifli bir akşama imza atacak. Solo kariyerinin yanında, caz müziğin en önemli müzisyenleriyle birlikte 1998 yılından bu yana birçok başarılı albüme imza atan Donny McCaslin’in üç Grammy adaylığı bulunuyor. Bu özel konserde McCaslin’e Nate Wood, davulda ise efsane yetenek Zach Danziger eşlik edecek.
7-9 MAYIS / GENÇ OPERACILAR YARIŞMA İÇİN GERİ SAYIMDA
Bu yıl 20. si düzenlenen Siemens Opera Yarışması, genç opera sanatçılarına dünya sahnelerinin kapılarını aralamaya devam ediyor. Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması konumunda bulunan ve 20. si gerçekleştirilecek olan yarışma için son başvuru tarihi 30 Nisan olarak belirlendi. Türkiye’deki opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla’ düzenlenen yarışmanın elemeleri 7-9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
ESKİMEYEN FİLMLER KİTAPLAŞTI
Geçmişe yönelik bir hafızayı tesis ederken günümüzden geçmişi nasıl yorumlayabiliriz, geçmişle kurduğumuz ilişkiyi nostaljinin ötesine nasıl taşıyabiliriz sorularını soran Bilim ve Sanat Vakfı Türk Sineması Araştırmaları (BİSAV TSA) Eskimeyen Filmler 2 kitabını okurla buluşturdu. Eskimeyen Filmler 2/Timeless Movies 2 kitabında klasikleşmiş Türk filmlerinden Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni (1990), Sevmek Zamanı (1965), Umut (1970); gizli hazineler bölümünde Camdan Kalp (1990), Faize Hücum (1982), Gölge Oyunu (1992), Gramofon Avrat (1987), Reis Bey (1988) ve Selamsız Bandosu (1987); Yeni Türk Sineması’nda taşra temsili teması altında ise Kız Kardeşim: Mommo (2009), Tepenin Ardı (2012), Vizontele (2000) ve Yozgat Blues (2013) filmleriyle ilgili çeşitli akademisyen ve yazarların yazılarına yer verilmiş.
ŞEHİR AMBER KOKACAK
İş Sanat’ın ilgiyle takip edilen dinleti serisi, modern hikâyemizin kurucularından Sait Faik’in beş farklı öyküsünden derlenen “Şehir Amber Kokacak” başlıklı dinleti ile sürüyor. Daha çok İstanbul’u ve şehrin sıradan insanlarının acılarını, sevinçlerini anlatan usta yazarın bu kez “Müthiş Bir Tren”, “Havuz Başı”, “Balıkçısını Bulan Olta” ve “Köpek” hikâyeleri izleyicilere sunulacak. Eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde seslendirilecek hikâyeleri 9 Nisan Pazartesi akşamı dinleyebilirsiniz.
ETNO MÜZİK FESTİVALİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü bünyesindeki Cemal Reşit Rey Konser Salonu (CRR), bu hafta kaçırılmayacak programlarla yine müzikseverleri bekliyor. Etkinliklerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Etno Müzik Festivali. 1-2-3 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek festival, üç gün sürecek. Arakan için ağıtların söyleneceği Festival’de konserler yarın 19.00’da, pazartesi ve salı ise 20.00’de başlayacak.
CHRİS CORNER’IN SOLO PROJESİ IAMX
Geçtiğimiz yıllarda üretkenliğinin zirvesinde ve her sene yeni bir stüdyo albümle karşımızda olan Corner, yeni albüm “Alive in New Light”ın hemen ardından bu akşam İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. Yine unutulmaz bir IAMX gecesi yaşatması beklenen başarılı şarkıcı, 2003 yılından beri sürdürdüğü solo çalışmalarında trajediyi şov eden, duygusal konsepti, karanlık ve harekete geçiren müzikal altyapıyla kendine has bir kabare sunacak. Müzik endüstrisinden bağımsız bir ruhla orijinal çalışmalarına devam eden başarılı şarkıcının konseri, If Performance Hall Beşiktaş’ta gerçekleşecek.
İSTANBUL’U SEVEN YAZSIN
Teknolojinin gelişmesiyle birlikte yazılı metinlerden uzaklaşan gençlere yeniden kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, yazarlık konusunda yaratıcılıklarını geliştirmek ve yetenekli kalemleri keşfetmek amacıyla İBB Kültür A.Ş’nin hayata geçirdiği Yaz’İstan’bul Genç Yazarlar Atölyesi’nde eğitimler devam ediyor. Geleceğin yazarlarını yetiştirecek atölyede, öğrenciler 9 hafta boyunca ücretsiz olarak hikâye, şiir, deneme, portre konularında eğitim alacak ve her hafta usta yazarlarla buluşacaklar.
HER ŞARKININ BİR HİKAYESİ VAR…
21. İstanbul Caz Festivali Genç Caz yarışmasını kazanarak festivalde sahne alan; piyanoda Aslı Özer, basgitarda Erhan Ertetik ve davulda Ertuğrul Biber’den oluşan Cazzip Project, ilk albümü “Stories”in lansman konseriyle 4 Nisan saat 21:00’de Moda Sahnesi’nde. Her parçanın ayrı bir hikayesi olması nedeniyle “Stories” adını alan albüm, grubun 5 yıl süren çalışmasının sonucu hayata geçti. Kendi parçalarının yanı sıra popüler caz coverlarına da yer verecek Cazzip Project’in lansman heyecanına ortak olabilirsiniz.
KÜBA SOKAKLARI KARAKÖY’E GELİYOR
Türk-Küba İş Konseyi, Karayipler’in en fazla merak edilen ülkesinde dört yıl boyunca günlük hayattan çekilen fotoğraflardan oluşan ‘Küba, 2013-2016 Fotoğraf Sergisi’ düzenliyor. Global Karaköy’de gerçekleşecek sergide Fotoğraf Gezginleri Grubu üyelerinin 97 fotoğrafı yer alacak. Dün kapılarını açan sergi, bir ay boyunca sanatseverlerle buluşacak. Sergilenen fotoğrafların satışından elde edilen gelir ise Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’ne bağışlanacak.
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