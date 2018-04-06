Hafta bitmeden

7 NİSAN / YENİ TÜRKÜ RÜZGARI

Yeni Türkü bu akşam unutulmaz şarkılarıyla Trump Cadde sahnesinde. Başarılı grubun dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendireceği konser saat 19.00’da başlayacak. 40 yıla yaklaşan tarihiyle ve unutulmaz şarkılarıyla Türkiye’nin en değerli gruplarından biri olan Yeni Türkü, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Konsere katılım ise ücretsiz…

7 NİSAN / SÖZ-MÜZİK YALIN

Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği Yalın’ın Söz-Müzik Yalın konseptli konseri İzmirliler ile buluşuyor. ‘Söz-müzik Yalın’ konseptiyle bugün şarkılarını İzmirliler için seslendirecek olan Yalın, sahnede uzun yıllardır söylemediği şarkılarının yanı sıra, söz-müziği kendisine ait olan ve birçok ünlü ismin seslendirdiği şarkılarını da söyleyecek. Keyifli bir akşam için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki yerinizi alın.