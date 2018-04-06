Hafta bitmeden
Birbirinden keyifli etkinlikler bu hafta da şehrin sokaklarını süslemeye devam ediyor. Hala hafta sonu için bir plan yapmadıysanız, sizin için seçtiklerimize göz atabilirsiniz.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
7 NİSAN / YENİ TÜRKÜ RÜZGARI
Yeni Türkü bu akşam unutulmaz şarkılarıyla Trump Cadde sahnesinde. Başarılı grubun dünden bugüne en sevilen şarkılarını seslendireceği konser saat 19.00’da başlayacak. 40 yıla yaklaşan tarihiyle ve unutulmaz şarkılarıyla Türkiye’nin en değerli gruplarından biri olan Yeni Türkü, sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Konsere katılım ise ücretsiz…
7 NİSAN / SÖZ-MÜZİK YALIN
Kerki Production ve Solfej Organizasyon’un düzenlediği Yalın’ın Söz-Müzik Yalın konseptli konseri İzmirliler ile buluşuyor. ‘Söz-müzik Yalın’ konseptiyle bugün şarkılarını İzmirliler için seslendirecek olan Yalın, sahnede uzun yıllardır söylemediği şarkılarının yanı sıra, söz-müziği kendisine ait olan ve birçok ünlü ismin seslendirdiği şarkılarını da söyleyecek. Keyifli bir akşam için Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’ndeki yerinizi alın.
7 NİSAN/ Destan şairine özlemle
Türk Edebiyatı Vakfı’nda bugün saat 13.00’te Destan Şairi Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu bir özel etkinlikle yâd edilecek. Türk Edebiyatı Dergisi Yazı İşleri müdürü İbrahim Öztürkçü’nün yöneteceği panelde Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim üyesi Doç. Dr. Beyhan Kanter, ESKADER Başkanı Şerif Aydemir, yazar Günerkan Aydoğmuş ve Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun evladı Talat Gençosmanoğlu konuşacak.
11 NİSAN / ÇOCUKLAR DOĞAYI KEŞFEDECEK
Şehir yaşamında topraktan ve doğadan gittikçe uzaklaşan çocuklar; “Botanik Okul” ile doğaya yaklaşacak, bitkiler hakkında bilgi sahibi olup kendi bitkilerini yetiştirmenin ilk adımını atacaklar. Maltepe Park Alışveriş Merkezi, çocukları doğa ile yakınlaştıracak bir aktiviteye imza atıyor. Toprak çeşitlerini, bitki budamayı, çapa yapmayı, sera bahçeciliğini ve doğa ile ilgili diğer pek çok şeyi öğrenecekleri bu aktivitede aynı zamanda gözlem yeteneklerini geliştirecekler, emek vererek bir canlı yetiştirmenin sorumluluğunu alacaklar. 5-12 yaş grubu çocuklar kadar yetişkinlere de yepyeni bir vizyon sunan etkinlik, bugün ve yarın takip edilebilir.
14-15 NİSAN / SOKAĞIN BİR PARÇASI OLMAYA NE DERSİNİZ?
Sokak Festivali, 14 - 15 Nisan tarihlerinde KüçükÇiftlik Park’ta, sizi sokağın bir parçası olmaya davet ediyor. Sokaktaki tüm lezzetler, eğlence, müzik, sanat, spor, moda, oyunlar ve atölyeler iki gün boyunca doyasıya eğlenmeniz için bir araya geliyor. Duru sesiyle Kalben alternatif müziğin en özel isimlerinden Gaye Su Akyol, en iyi cover şarkılarıyla Jabbar, 70’li yılların saykodelik, funk ve soul şarkılarını günümüze uyarlayan HEY!Douglas DJ setiyle, reggae grubu Sattas ve Anadolu ve Balkan müziğini hayranlık uyandırıcı sürprizlerle harmanlayan Kolektif İstanbul; ayrıca sokak sanatçıları ve sürpriz performanslar sahnesine geliyor.
GELECEĞİN AYAK İZLERİ BÜYÜYOR
İnsan yaşamındaki ilk 1000 günün önemine dikkat çekmek amacıyla Hayaller Fabrikası tarafından her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen “Geleceğin Ayak İzleri – İlk 1000 Gün Zirvesi”nin üçüncüsü bu yıl 11 Nisan tarihinde Point Hotel Barbaros‘ta düzenlenecek. Zirve, her yıl daha çok anne ve bebeğin hayatına dokunmak ve geleceğin sağlıklı nesilleri için daha bilinçli bir toplum yaratmak amacıyla düzenleniyor.
‘PROFESYONEL’ BİR OYUN İZLEMEYE HAZIR MISINIZ?
Yedi yıldır İstanbul Devlet Tiyatrosunda kapalı gişe oynanan Duşan Kovaçeviç’in oyunu Profesyonel bugün Cevahir Salon 2’de izlenebilir. Başar Sabuncu ve Bilge Emin’in Türkçe’ye kazandırdığı oyunun rejisörü Işıl Kasapoğlu. 40 yaşlarında bir edebiyat adamı ile bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikayesini anlatan oyunda karakterlere Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz hayat veriyor.
ELİF BAYOĞLU’NDAN İLK SERGİ
Tezhip sanatçısı Elif Bayoğlu kurduğu sanat galerisinin ilk sergisini Üsküdar’daki Marmara İlahiyat Kültür Merkezi Albaraka Sanat Galerisi’nde açtı. 10 Nisan’a kadar devam edecek sergide hat, tezhip ve ebru sanatının önde gelen isimleri Fuad Başar, Hasan Çelebi, Fevzi Gününç, Tevfik Kalp, Osman Rauf Duran gibi hattatlar ile birlikte 40 eser yer alıyor.
BÜYÜK SELÇUKLU VEZİRİ NİZAMÜLK ANILIYOR…
Selçuklu sultanları, Alparslan ve Melikşah’a vezirlik yapan, Siyasetname yazarı Nizamiye Medreselerinin kurucusu Nizamülmülk,Türkiye Yazarlar Birliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Yöneticiler Akademisi, Karatay Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin müştereken düzenlediği ilmi bir toplantı ile anılacak. Türkiye Yazarlar Birliği’nin 40. yıl faaliyetleri arasında yer alan toplantı 7 Nisan’da Konya’da gerçekleştirilecek. Toplantıya Türkiye dışından Cezayir, Filistin ve İran’dan ilim adamları katılacak.
BERGMAN 100 YAŞINDA
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (IKSV) tarafından 6-17 Nisan tarihleri arasında, gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra özel etkinliklerle de sinefillere zengin bir içerik sunuyor. Sinema tarihinin en etkili, en tartışılan, en unutulmaz filmlerinden bazılarını yapan Ingmar Bergman’ın Türkiyeli yönetmenler tarafından seçilen 9 filmi bu yılki festival programında Volvo Car Turkey sponsorluğunda Bergman 100 Yaşında bölümünde yer alıyor. Efsane sinemacı bugün saat 16.00’da Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’nde Bergman Merkezi’nin yöneticisi Jannike Åhlunds ile festivalin danışmanlarından sinema yazarı Nil Kural moderatörlüğünde düzenlenecek olan festival sohbetinde enine boyuna tartışılacak.
HALK KÜLTÜRÜNE IŞIK TUTAN “MOTİF VAKFI” 30. YILINDA
Ulusal ve uluslararası platformlarda Türk halk kültürüne yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla takdir kazanan Motif Vakfı 30. kuruluş yıldönümünü bir programla kutluyor. Motif Vakfı ve İBB Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Motif Vakfı 30. kuruluş yıldönümü kutlama programı, 7 Nisan Cumartesi akşamı İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek. Türk halk kültürünün önemli simalarının da iştirak edeceği program, saat 19.00’da başlayacak.
Motif Vakfı Topluluğu yedi bölgeden seslendireceği türkülerle misafirleri Anadolu’da müzikal bir yolculuğa çıkaracak. Program kapsamında Motif Halk Oyunları Ekibi de sahne alacak. Ekip halay, karşılama, zeybek ve horon çeşitlemelerini, kalabalık dansçı kadrosuyla, izleyenlerin beğenisine sunacak.
BOĞAZİÇİ’NDE BİR HANEDAN: KAVALALI MEHMED ALİ PAŞA AİLESİ
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nin, Atlı Köşk’ün ilk sahipleri Kavalalı Ailesi’nin hayatını konu alan konferans serisi, Nisan ayında yeni konu başlıkları ve konuşmacılarla tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Nisan ayının ilk konuşmasını araştırmacı ve yazarlar Sinan Kuneralp ve Derin Türkömer gerçekleştirecek. Bugün saat 14.00’te düzenlenecek konferansta Sinan Kuneralp “Mustafa Fazıl Paşa, Kızı Prenses Nazlı, Damadı Halil Şerif Paşa: Kavalalılardan Sıra Dışı Bir Aile Portresi”ne değinirken; Derin Türkömer ise “Kavalalı Sülalesinden Bir Avcı Prenses: Zeynep Halim” konusunu katılımcılara anlatacak.
BAK BİZİM ŞARKIMIZI ÇALIYORLAR
Sahnelendiği birçok ülkede beğeniyle izlenerek, “Tony”, “Outer Critics”, “Theater World” ödüllerine layık görülen bu eğlenceli Broadway müzikali, oyunun şarkılarının bestecisi Marvin Hamlisch ile şarkı sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager’in gerçek hayatta yaşadıkları aşk hikayesinden esinlenilerek yazılıyor. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Neil Simon’un yazıp Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda; Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün ve Çağrı Büyüksayar rol alıyor. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde yerinizi alabilirsiniz.
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