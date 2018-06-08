Hafta bitmeden
Kim demiş havalar ısınınca kültür sanat sezonu kapanır diye. İstanbul’un dört bir yanında sergiler, konserler, oyunlar seyircisini, dinleyicisini bekliyor. Haftasonunu en verimli şekilde geçirmek isteyenler için şehrin kültür sanat hayatında neler olup bittiğini sizler için derledik.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
HARBİYE’DE YILDIZLAR GEÇİDİ
İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmezi olan Harbiye Açıkhava konserleri yine birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak. Temmuz ayında düzenlenecek konserlerde Funda Arar, Levent Yüksel, Inna, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Mabel Matiz ve Duman Açıkhava’da en sevilen şarkılarını seslendirecek. Konserlerin takvimi şöyle: Romanyalı sanatçı Inna, 18 Temmuz’da İstanbullu seyircisi ile buluşacak. Pop müziğin sevilen sanatçılarından Levent Yüksel, bu yıl 19 Temmuz’da Harbiye’de 25. sanat yılını kutlayacak. Bu yıl Yoluma Düşen Şarkılar turnesi ile il il Türkiye’yi gezen Funda Arar, 20 Temmuz’da Harbiye gecelerinde sevenleriyle buluşacak. Yıldız Tilbe uzun bir aradan sonra 23 Temmuz’da yeniden Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Harbiye konserlerinin vazgeçilmezlerinden Sibel Can yeni albümünden ilk şarkılarını 24 Temmuz’da Harbiye Açıkhava konserinde seslendirecek. Kendine özgü sesi ve yorumuyla son zamanların beğenilen şarkıcılarından Mabel Matiz Harbiye’deki ilk konserini 28 Temmuz’da verecek. Sevilen şarkılarını Harbiye’de hayranlarıyla birlikte söyleyecek olan Duman, 30 Temmuz’da Açıkhava’da olacak.
KARAGÖZ’ÜN TARİHİNE ŞAHİTLİK EDİN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’nda ziyarete açtığı ‘Hayal ya da Gerçek- Şeyh Küşteri’den Hayali Küçük Ali’ye Karagöz’ adlı sergi ile Karagöz tarihine ışık tutuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Karagöz oyunu karakter ve malzemelerinin yer aldığı özel koleksiyonunu sanatseverlerle buluşturdu. Dünyanın en zengin Karagöz koleksiyonuna sahip olan İBB’nin ilk kez düzenlediği sergide 1700’lü yıllardan bugüne 400’e yakın farklı eser yer alıyor. Geleneksel Türk Kültürü’nün en önemli miraslarından biri olan Karagöz oyunlarının üstadı olarak bilinen Hayali Küçük Ali’ye ait eserlerin tamamına yakınının yer aldığı sergide, üstadın kendi el çizimleri de bulunuyor. Ayrıca Hayali Küçük Ali’nin 1970’li yıllarda TRT’de yayınlanan Karagöz oyunları da salonda yer alan özel ekranlar aracılığıyla seyredilebilir.
MİRKELAM RÜZGARI ESECEK
Türk Pop Müziği’nin önemli sanatçılarından Mirkelam, bugün IF Performance Hall Ataşehir’de sürpriz sahne şovlarıyla hayranlarının karşısında olacak. Sevilen şarkılarını seslendirecek olan sanatçının konseri, 21.00’da başlayacak. Konser biletlerini Biletix’ten temin edebilirsiniz.
GÖRÜNENİN ÖTESİNDE OSMAN HAMDİ BEY
Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi (SSM), Bank of America Merrill Lynch’in, dünya çapında yürüttüğü “Sanatı Koruma Projesi” kapsamında Türkiye’de ilk ve öncü olma niteliği taşıyan “Osman Hamdi Bey Tablolarının Bilimsel Analizleri ve Konservasyonu” projesinin süreçlerini aktaran “Görünenin Ötesinde Osman Hamdi Bey” sergisi, Atlı Köşk’te kapıları açtı. Osman Hamdi Bey’in SSM’nin Resim Koleksiyonu’nda yer alan altı tablosunun karşılaştırmalı olarak incelendiği projede, sanatçının üretimi ve mirasına dair her detay bilimsel yöntemlerle ortaya çıkartıldı.
SARSILAN İMGE
Ulusal ve uluslararası eğitim kurumlarıyla iş birliği yaparak genç sanatçıların yapıtlarının izleyiciyle buluşmasına destek veren Pera Müzesi, bu yıl da Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Lisansüstü ve Sanatta Yeterlik öğrencilerinin işleri arasından yapılan bir seçkiyle Sarsılan İmge sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Dr. Dilek Karaaziz Şener’in üstlendiği sergi, fakülte bünyesinde eğitimi süren 54 sanatçının, resim, heykel, yerleştirme, video, baskı, grafik ve seramik gibi çeşitli mecralardaki üretimlerini içeriyor. Sergiyi, 26 Ağustos’a kadar ziyaret edebilirsiniz.
ÇİÇEK TASARIMLA, SANAT DOĞAYLA BULUŞUYOR
Çiçek, doğa ve sanatı buluşturan etkileyici çalışmaların yanı sıra eğlence dolu konserler, birbirinden keyifli çiçek atölyeleri ve 20’ye yakın tasarım markasının özgün koleksiyonlarının yer aldığı Misfest, Zorlu Center’da meraklılarını bekliyor. Uluslararası bahçe ve çiçek tasarımcıları, mimarlar gibi farklı disiplinlerden tanınmış isimleri bir araya getiren Misfest, 12 Haziran Salı gününe kadar devam edecek.
PEKİNEL KARDEŞLERDEN PİYANO RESİTALİ
Dünyaca ünlü piyano ikilisi Güher ve Süher Pekinel kardeşler, 3 yıl aradan sonra yeniden Türkiye’de konser verecek. Sanatçılar, IKSV ve IKSEV kapsamında konserlerini 11 Haziran Pazartesi günü 21.00’da Efes Büyük Tiyatro’da ve 12 Haziran Salı günü 46. İstanbul Müzik Festivali kapsamında saat 20.00’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda verecek. Klasik müzikseverlerin ilgiyle takip edeceği programda sanatçılara, şef Gerard Schwarz yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası eşlik edecek.
NORDİK FİLM GÜNLERİ
“Nordik Film Günleri” Akbank Sanat’ın ev sahipliğinde başladı. İsveç, Norveç ve Danimarka sinemasından seçkin filmlerin yer aldığı “Nordik Film Günleri”nde filmler, orijinal dillerinde ve Türkçe altyazılı olarak gösterime girecek. Filmler, 19.00’da başlayacak. Biletleri, Akbank Sanat ve Biletix’ten temin edebilirsiniz. Program ise şöyle; 12 Haziran Salı Tutunamayanlar, 13 Haziran Çarşamba Sonsuz Yaz, 19 Haziran Salı Yansımalar, 20 Haziran Çarşamba Kar Yağışından Önce, 21 Haziran Perşembe Hayatta Kalmak, 28 Haziran Perşembe Uzun Lafın Kısası, 29 Haziran Cuma Benimle Yürü filmlerini izleyebilirsiniz.
ÇOCUKLAR SANATLA BULUŞACAK
Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery’de çocuklar karne heyecanından sonra sanatla buluşacak. Dün başlayan etkinlikler bugün ve yarın da devam edecek. “Ressamlarla Sanat Atölyesi” etkinliği, üçer seans şeklinde 14.00-15.00-16.00 saatlerinde başlayacak. Selma Hekim’in “Atık Sanat Atölyesi”, İlhan Sayın’ın “Oyun Maskeleri Atölyesi” ve Levent Morgök’ün “Denizdeki Dostlarımız Resim Atölyesi” ile çocuklar ressamlarla birlikte eğlenceli vakit geçirecek. Programa katılım ücretsizdir.
RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
RAMAZANİYE
Ramazan Ayı kapsamında bir çok etkinliğe ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediyesi, bugün şef Taşkın Savaş ve Yakarış Müzik Topluluğu’nu konuk edecek. Fevzi Çakmak Meydanı’nda gerçekleşecek Ramazaniye adlı konser programı, 22.45’te başlayacak.
SOHBET MECLİSİ
Eyüpsultan Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlediği Sohbet Meclisi programında yarın Prof. Dr. Ekrem Demirli’yi konuk edecek. Eyüp Sultan Camii Meydanı’nda gerçekleşecek etkinlik, 18.00’de başlayacak.
İBB’DEN ÖZEL PROGRAMLAR
Ramazan Ayı’nın son haftasında Yenikapı ve Maltepe sahillerinde gerçekleşecek etkinlikler şöyle: Yenikapı: Bugün 21.40’da Ahmet Hakan Karagül; Yarın 21.50’de Seyfullah Kartal Naat ve Niyazlar, 23.30’da Kadir Gecesi Özel Programı Hafız Abdurrahman Sadien; 11 Haziran Pazartesi 21.50’de Grup Yürüyüş; 12 Haziran Salı 21.50’de Sedat Anar; 13 Haziran Çarşamba 23.30’da Halil Necipoğlu sahnede olacak. Maltepe: Bugün 21.40’da Grup Genç, Yarın 23.30’da Kadir Cecesi Özel Programı Hafız Mehdi Adili; 11 Haziran Pazartesi 23.30’da Eşref Ziya Terzi; 12 Haziran Salı 21.50’de İbrahim Suat Erbay; 13 Haziran Çarşamba 21.50’de Ömer Çelik, 23.30’da Uğur Işılak sahnede olacak.
DUA BULUŞMASI
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Esenler Belediyesi, Dua Buluşması programı ile Necmettin Nursaçan, Ömer Döngeloğlu ve Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’nu ağırlıyor. Esenler Dörtyol Meydanı’nda gerçekleşecek program, 23.40’da başlayacak.
SEMA TÖRENİ
Mevlana Kültür ve Sanat Vakfı’nın (Meküsav) düzenlediği Sema Töreni, yarın Galata Mevlevihanesi Müzesi’nde gerçekleşecek. Meküsav’ın değerli ses ve saz sanatçılarından oluşan Mûsıkî Heyeti ile kıdemli semâzenlerinden oluşan Semâ Heyeti tarafından düzenlenecek program, 17.00’da başlayacak.
MEKAN
DOĞU VE BATI KÜLTÜRÜ AJJNA’DA
Türkiye’yi yeni bir restoran kültürü ile tanıştıran Ajjna, geçtiğimiz hafta İstanbul Etiler’de kapılarını açtı. Doğu ile batı öğelerini konseptinde birleştiren ve orta yüzyıl Brezilya mimarisi ile göze de hitap etmeyi amaçlayan mekan, Ramazana özel menüsü, İtalyan mutfağı ve piyano dinletileri ile misafirlerini karşılıyor.
TİYATRO
AŞK ÖLSÜN
Baba Sahne’nin ilk oyunu “AşkÖlsün”, Günay Karacaoğlu’nun muhteşem performansıyla trajikomik bir hayat hikayesini sahneye taşıyor. Murat İpek’in yazdığı, Barış Dinçel’in yönettiği kahkaha dolu tek kişilik oyun, kepçe kadar yüreğiyle, kaşık kadar haline bakmadan hayat denen bu kazanın altını üstüne getiren bir kadının hikayesini anlatıyor. Sevmek ve sevilmek üzerine kurgulanmış trajikomik öykü, yarın 20.30’da sahnelenecek.
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