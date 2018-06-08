Hafta bitmeden

HARBİYE’DE YILDIZLAR GEÇİDİ

İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmezi olan Harbiye Açıkhava konserleri yine birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak. Temmuz ayında düzenlenecek konserlerde Funda Arar, Levent Yüksel, Inna, Sibel Can, Yıldız Tilbe, Mabel Matiz ve Duman Açıkhava’da en sevilen şarkılarını seslendirecek. Konserlerin takvimi şöyle: Romanyalı sanatçı Inna, 18 Temmuz’da İstanbullu seyircisi ile buluşacak. Pop müziğin sevilen sanatçılarından Levent Yüksel, bu yıl 19 Temmuz’da Harbiye’de 25. sanat yılını kutlayacak. Bu yıl Yoluma Düşen Şarkılar turnesi ile il il Türkiye’yi gezen Funda Arar, 20 Temmuz’da Harbiye gecelerinde sevenleriyle buluşacak. Yıldız Tilbe uzun bir aradan sonra 23 Temmuz’da yeniden Açıkhava’da sevenleriyle buluşacak. Harbiye konserlerinin vazgeçilmezlerinden Sibel Can yeni albümünden ilk şarkılarını 24 Temmuz’da Harbiye Açıkhava konserinde seslendirecek. Kendine özgü sesi ve yorumuyla son zamanların beğenilen şarkıcılarından Mabel Matiz Harbiye’deki ilk konserini 28 Temmuz’da verecek. Sevilen şarkılarını Harbiye’de hayranlarıyla birlikte söyleyecek olan Duman, 30 Temmuz’da Açıkhava’da olacak.