Hafta bitmeden
Kültür ve sanatın soluksuz devam ettiği ülkemizin dört bir yanındaki konser, tiyatro ve sergi programlarını sizler için derledik. Henüz program yapmadıysanız ajandamıza göz atabilirsiniz.
- MERVE YILMAZ ORUÇ
Yeni nesil sanatçıların, dünyanın en bilinen ve üzerinde en çok konuşulan antik kentlerinden Troya’yı yeniden yorumladığı Düşler Ülkesi: Troya sergisi Çanakkale’de açıldı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bağlı Piri Reis Müzesi’nde açılışı gerçekleşen ‘Düşler Ülkesi: Troya’ sergisi, Troya’yı yeni nesil sanatçıların güncel bakış ve yorumlarının sahnesi haline getiriyor. 29 genç sanatçının katılımıyla, Derya Yücel’in küratörlüğünde gerçekleşen sergide baskı, cam, enstalasyon, fotoğraf, grafik tasarım, resim, seramik, video gibi farklı mecralarda yapıtlar bulunuyor. Sergi, 27 Ağustos’a kadar ziyarete açık olacak.
KORELİ GRAFİK TASARIM SERGİSİ ANKARA’DA AÇILDI
Kore Kültür Merkezi’nin Ankara’da açtığı Kore Grafik Tasarım Sergisi sanatseverlerle buluştu. Koreli sanatçılar, Byoungil Sun, Mijung Lee ve Sujin Yun’ın eserlerinin yer aldığı, Kore kültürünü ve manevi değerlerini tanıtmayı amaçlayan Kore Grafik Tasarım Sergisi, Kore Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide 35 eser yer alıyor. Kore’nin kimliğini ve manevi kültürünü yansıtan bu eserler, dünyadaki sosyal sorunları temel alıyor. Kore Grafik Tasarım Sergisi, 15 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.
KATSARİS’TEN PİYANO RESİTALİ
Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali kapsamında sahne alacak Fransız-Kıbrıs asıllı piyanist ve besteci Cyprien Katsaris, yarın Antik Taş Ocağı’nda dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşatacak. Konser, 21.15’te başlayacak.
BODRUM’DA SİBEL CAN RÜZGARI
Sibel Can, Bodrum Antik Tiyatro’da sevilen şarkıları ile sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatacak. Sanatçı, 17 Ağustos Cuma günü 21.15’te sahnede olacak. Bu konseri kaçırmayın...
BÜLENT ORTAÇGİL SAHNEDE
Kendini ana akım müziğin içinde konumlandırmayan özgün müziğin usta ismi Bülent Ortaçgil, Mabolla ART Açık Hava Konserleri kapsamında 15 Ağustos Çarşamba günü 20.00’da sahnede olacak.
ZİYNET SALİ İLE YAZ AKŞAMLARI
Altınoluk Amfi Tiyatro’da Ziynet Sali, yaz konserleri kapsamında sevenleri ile Kuşadası’nda buluşuyor. Ziynet Sali, kendi hit şarkıları ile içinde Ege ve Akdeniz’in sıcaklığına uygun 70’lerden günümüze çok sevilen nostaljik şarkıların da bulunduğu sürprizlerle dolu repertuarıyla 17 Ağustos Cuma günü 21.15’te sahnede olacak.
ULUSLARARASI ANTALYA FİLM FESTİVALİ YARIŞMA FİLMLERİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl 55.’si düzenlenecek Türkiye’nin ilk ve en köklü film festivali ‘Uluslararası Antalya Film Festivali’nin yarışma başvuruları başladı. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yarışmak isteyen uzun metraj filmler için yönetmelik ve başvuru formları, festivalin resmi internet sitesi www.antalyaff.com adresinde yayımlandı. Antalya’yı küresel sinema endüstrisinin merkezlerinden biri haline getirmek amacıyla geçen yıl ‘Ulusal’ ve ‘Uluslararası’ kategoriler birleştirilmişti. Bütün filmlerin tek bir kategoride yer alacağı yarışmaya son başvuru tarihi ise 24 Ağustos olarak açıklandı.
Kudüs’ün genç ressamları İstanbul’da
Kudüslü ressamları desteklemek amacıyla Kudüs’ün tarihi ve kutsal mekanlarını resmeden Hibe El Fettaş, Sündüs El Recebi ve Emira El Sûs adlı sanatçıların 30 eseri ile katılacağı “Kudüs Renkleri” adlı resim sergisi açıldı. Sergi, 16 Ağustos’a kadar Bağımsız Sanat Vakfı’nda görülebilecek. Mobil Resim Atölyesi Projesine bağlı “Kudüs Renkleri” sergisi, Burcu Laklak Derneği ve Vakt-i Kıraat Derneği’nin desteğiyle hayata geçiriliyor.
Yöresel lezzetler İkbal’de
Ankara’nın gözde restoranlarından İkbal günün her öğününde lezzet ve kaliteyi bir arada sunuyor. İkbal Çukurambar Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ile günün her saati misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Geleneksel ve doğal kahvaltının Ankara’daki adresi olan İkbal, günün diğer öğünlerinde de bol çeşitli ve lezzetli menüleri ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.