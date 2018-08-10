Hafta bitmeden

Kudüs’ün genç ressamları İstanbul’da

Kudüslü ressamları desteklemek amacıyla Kudüs’ün tarihi ve kutsal mekanlarını resmeden Hibe El Fettaş, Sündüs El Recebi ve Emira El Sûs adlı sanatçıların 30 eseri ile katılacağı “Kudüs Renkleri” adlı resim sergisi açıldı. Sergi, 16 Ağustos’a kadar Bağımsız Sanat Vakfı’nda görülebilecek. Mobil Resim Atölyesi Projesine bağlı “Kudüs Renkleri” sergisi, Burcu Laklak Derneği ve Vakt-i Kıraat Derneği’nin desteğiyle hayata geçiriliyor.

Yöresel lezzetler İkbal’de

Ankara’nın gözde restoranlarından İkbal günün her öğününde lezzet ve kaliteyi bir arada sunuyor. İkbal Çukurambar Türk mutfağının eşsiz lezzetleri ile günün her saati misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Geleneksel ve doğal kahvaltının Ankara’daki adresi olan İkbal, günün diğer öğünlerinde de bol çeşitli ve lezzetli menüleri ile misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.