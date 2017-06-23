Hamburger nesline kötü haber! Mantıya iade-i itibar geldi

Türkiye’nin kültürel çeşitliliği, tarihi miraslarının yanında en iddialı olduğu konulardan biri de mutfağı. Ama iki bin 205 çeşit yöresel yiyecek ve içecekten oluşan bu zengin mutfağa hak ettiği değeri veremediğimizi düşünüyoruz. Dünyanın her köşesinde İtalyan, Çin ve Hint yemekleri nam salarken bizim yalnızca döner ve kebapla anılmamız biraz haksızlık değil mi? Bizim gibi düşünen girişimci Erol Özmandıracı durumu tersine çevirmek için düğmeye bastı. Ağustos ayında 42 Maslak’ta açılacak olan Türk Lezzetleri Müzesi’nde 81 ilin yöresel lezzetleri işin ustaları tarafından ziyaretçiye sunulacak, en önemlisi gençler başta olmak üzere tüm Türkiye’ye kendi kültürlerinden tatları nasıl pişirecekleri öğretilecek! Girişimin adım adım tüm dünyaya yayılmasını hedefleyen Özmandıracı ile projenin detaylarını konuştuk.

Yöresel tatlar geliyor

Türk Lezzet Müzesi, Yerel lezzet markalarının önce tüm Türkiye’nin sonra dünyanın meşhur lezzeti olmasını hedefliyor. Türk gastronomi dünyasına yeni bir soluk getirecek olan projeyi anlatan Erol Özmandıracı “Başta niyetim İstanbul Maslak bölgesinde ekonomiyi canlandırmaktı. Bu konuda araştırma yaparken benzer İtalyan bir konsepti keşfettik ve Türkiye’ye uyarlamak için çalışmalara başladık. İşin içine girdikten sonra bunun düşündüğümden çok daha önemli bir gereklilik olduğunun farkına vardım” diyerek çalışmanın gerekliliğini özetliyor ve şu sözlerle devam ediyor: Türk yemeklerinin tariflerini alıp burada aşçılara yaptırabilirdik. Ama bu ne olursa olsun o geleneksel dokusunun bozulmasına neden olabilirdi. Yemekleri yöresel malzemelerle aslına birebir uygun şekilde pişirilmesini esas alıyoruz. Yeri gelmişken belirtelim Türk Lezzet Müzesi’nde yalnızca yöresel yemekleri değil o yemeklerin yapıldığı yöresel malzemeleri de bulmak mümkün olacak. Bu nedenle 81 ilin lezzet haritasını çıkardığımız hummalı bir çalışmaya giriştik. Bu haritanın ardından şehir şehir gezerek kendi şehirlerinde geleneksel yemeklerini yapan restoranları tespit ettik. Ancak bunlar büyük zincirler değil daha yöresel küçük lokantalar. Onları projemize dahil olmaya ikna ettik. Şu anda 41 ilden yerel işletmeci katılım sağladı. Hedefimiz bunu 81 ile tamamlamak. Küçük işletmeleri projeye katılmak için ikna etmek epey zaman alıyor. Bunun yanında yöresel yemekleri hakkıyla yapan işletme bulabilmek de oldukça zor. Örneğin Malatya’nın kendine has pek çok yemeği var ama bunları sunan ve gelip şehrini İstanbul’da temsil edebilecek olan bir işletme bulamadık henüz. Aynı sıkıntıyı Samsun, Yozgat, İzmir gibi şehirlerde de yaşıyoruz. İstanbul’da doğru düzgün bir kokoreççi bulmak bile zor.