Harry 20 yıldır hayatımızda
İngiliz yazar J.K. Rowling’i dünyanın en zengin kadını yapan, iki nesil yetiştiren Harry Potter serisi bu hafta 20’nci yılını kutluyor. Gelin bu kutlamalara biz de katılalım ve geçen 20 yılda neler olmuş bakalım…
Joanne Kathleen Rowling psikolojik olarak çökmüş, ekonomik olarak bitik bir halde Manchester’dan trenle Londra’ya yaptığı dört saatlik yolculuk sırasında dünyaca ünlü Harry Potter serisinin ilk kurgusunu yapmıştı. Hatta trenden indiğinde bütün karakterleri zihninde kurgulamıştı. Ancak bundan tam 27 yıl sonra İngiltere Kraliçesi’nden bile zengin bir kadın olacağını hayal dahi etmemişti. İşte hala satış rekoru kırılamamış, bugüne kadar 73 dile çevrilmiş ve 2 nesil yetiştirmiş olan serinin başlangıç öyküsü böyle. Öncesinde sekreterlik yapan ama kendini bildi bileli hikayeler karalayan Rowling, o dönemler işsizdi, kocasından yeni boşanmıştı ve devletin verdiği işsizlik maaşıyla kızını yetiştirmeye çalışıyordu. O günleri “Modern İngiltere’de evsiz kalmak haricinde olabilecek en kötü durumdaydık” sözleriyle özetleyen yazarın hikayesi onlarca kitapevi tarafından reddedilse de o yılmadı, denemeye devam etti 1990 yılında yazmaya başladığı seri 29 Haziran 1997 yılında ilk kez raflarda yerini aldı. Bu hafta kendilerine Potterhead diyen Harry Potter hayranları için çok özel, çünkü Harry Potter hayatımıza gireli tam 20 yıl oldu…
KİTAP YAZIP MİLYARDER OLAN İLK İNSAN
Harry Potter serisinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısının 400 milyondan fazla kopyayla satılması ile yazar J.K. Rowling bir anda İngiltere’nin en zengin kadını ünvanını aldı. Ayrıca kitap 54 baskı ile en çok yenilenen kitap. Bu başarıya bile inanmakta güçlük çeken Rowling daha sonra yedinci kitabı Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabı yayınlandığında da dünya rekoruna imza attı ve o rekor 10 yıl geçmesine rağmen hala kırılamadı! Kitap 24 saat içinde ABD’de 8,5 milyon İngiltere’de 2.7 ile tüm zamanların en hızlı ve en fazla satılanı oldu. J.K. Rowling kitap yazıp satmaktan milyarder olan ilk kişi olarak anılıyor. Bizzat Rowling tarafından yönetilen ve yazar ile okurlar arasında interaktif bir ağ olan Pottermore internet sitesinin 2016 rakamlarına göreyse Apple, Audible, Barnes & Noble, Google ve Kobo gibi dijital cihazlarda da dahil olmak üzere toplam 15.1 milyon sterlinlik kitap satışı yapıldı. Serinin çekilen filmleri, üretilen ürünleri, kurulan tema parkları ve tiyatro oyunu Harry Potter ve Lanetli Çocuk ve getirisiyse cabası! Rowling o dört saatlik yolculukta Potterheadler için yepyeni bir dünya kurmuştu… 20’inci yılda Twitter üzerinden yayınladığı “Bundan 20 yıl önce bugün, yalnız yaşadığım bir dünya ansızın başkalarına açıldı. Harika oldu. Teşekkür ederim” mesajıyla Potterhead’lere Twitter üzerinden teşekkür eden Rowling’e asıl teşekkürü serinin hayranları düzenledikleri kutlamalarla sunuyor!
Kitaptaki sihirli rakamlar
- 2007 yılında yayımlanan kitabı Harry Potter ve Ölüm Yadigarları ile servetine 24.3 milyon dolar daha kattı.
- Yazarın Pottermore adlı internet sitesi ise, son üç yılda 100 milyon dolar kazandırdı. Bu site başlangıçta tarayıcı oyunlar sunuyordu. Bir süre sonra Harry Potter dünyasına dair yeni bilgilerin yer aldığı bir depo haline geldi. Pottermore’da J.K. Rowling’in kitaplar bittikten sonra Harry, Ron ve Hermione’e ne olduğu hakkında bilgi vermeye devam ediyordu.
- Rowling serinin yanı sıra hikayeyi destekleyen üç kitap yazdı: Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?, Çağlar Boyu Quidditch, Ozan Beedle Hikayeleri. Gelir yazarın kurduğu Lumos adlı yardım kuruluşuna bağışlandı.
- 2016 yılında J.K. Rowling’in danışmanlığında John Tiffany ve Jack Thorne tarafından kaleme alınan tiyatro oyunu Harry Potter ve Lanetli Çocuk oynanmaya başladığından beri kapalı gişe. Biletler şimdiden 2018 Aralık’a kadar tükendi.
- Rowling, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? kitabı için üç filmlik senaryo yazdı. Serinin ikincisi 2018’de üçüncüsü ise 2020’de çıkacak.
-Serinin film uyarlamalarının tüm dünyada yaptığı toplam hasılat 7.7 milyar dolar.
- 2017 itibarıyla Harry Potter 75.4 milyonkişiyle en çok Facebook fanı olan film.
- 2007 yılında yayımladığı kitabı Harry Potter ve Ölüm Yadigarları ile servetine 24.3 milyon dolar daha kattı.
- Rowling’in büyücülük dünyası filmleri sinema serileri arasında 8.5 milyar dolar ile en çok hasılat elde eden ikinci film.
- Harry Potter dünyasında çekişmeli müsabakalara sahne olan Quidditch oyunu, uçan süpürgelerle oynanıyor ama bu spor gerçek hayatta da lige sahip. Oyunun 26 ülkede toplam 500 takımı var.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.