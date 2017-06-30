Harry 20 yıldır hayatımızda

Joanne Kathleen Rowling psikolojik olarak çökmüş, ekonomik olarak bitik bir halde Manchester’dan trenle Londra’ya yaptığı dört saatlik yolculuk sırasında dünyaca ünlü Harry Potter serisinin ilk kurgusunu yapmıştı. Hatta trenden indiğinde bütün karakterleri zihninde kurgulamıştı. Ancak bundan tam 27 yıl sonra İngiltere Kraliçesi’nden bile zengin bir kadın olacağını hayal dahi etmemişti. İşte hala satış rekoru kırılamamış, bugüne kadar 73 dile çevrilmiş ve 2 nesil yetiştirmiş olan serinin başlangıç öyküsü böyle. Öncesinde sekreterlik yapan ama kendini bildi bileli hikayeler karalayan Rowling, o dönemler işsizdi, kocasından yeni boşanmıştı ve devletin verdiği işsizlik maaşıyla kızını yetiştirmeye çalışıyordu. O günleri “Modern İngiltere’de evsiz kalmak haricinde olabilecek en kötü durumdaydık” sözleriyle özetleyen yazarın hikayesi onlarca kitapevi tarafından reddedilse de o yılmadı, denemeye devam etti 1990 yılında yazmaya başladığı seri 29 Haziran 1997 yılında ilk kez raflarda yerini aldı. Bu hafta kendilerine Potterhead diyen Harry Potter hayranları için çok özel, çünkü Harry Potter hayatımıza gireli tam 20 yıl oldu…

KİTAP YAZIP MİLYARDER OLAN İLK İNSAN

Harry Potter serisinin ilk kitabı Harry Potter ve Felsefe Taşı’nın ilk baskısının 400 milyondan fazla kopyayla satılması ile yazar J.K. Rowling bir anda İngiltere’nin en zengin kadını ünvanını aldı. Ayrıca kitap 54 baskı ile en çok yenilenen kitap. Bu başarıya bile inanmakta güçlük çeken Rowling daha sonra yedinci kitabı Harry Potter ve Ölüm Yadigarları kitabı yayınlandığında da dünya rekoruna imza attı ve o rekor 10 yıl geçmesine rağmen hala kırılamadı! Kitap 24 saat içinde ABD’de 8,5 milyon İngiltere’de 2.7 ile tüm zamanların en hızlı ve en fazla satılanı oldu. J.K. Rowling kitap yazıp satmaktan milyarder olan ilk kişi olarak anılıyor. Bizzat Rowling tarafından yönetilen ve yazar ile okurlar arasında interaktif bir ağ olan Pottermore internet sitesinin 2016 rakamlarına göreyse Apple, Audible, Barnes & Noble, Google ve Kobo gibi dijital cihazlarda da dahil olmak üzere toplam 15.1 milyon sterlinlik kitap satışı yapıldı. Serinin çekilen filmleri, üretilen ürünleri, kurulan tema parkları ve tiyatro oyunu Harry Potter ve Lanetli Çocuk ve getirisiyse cabası! Rowling o dört saatlik yolculukta Potterheadler için yepyeni bir dünya kurmuştu… 20’inci yılda Twitter üzerinden yayınladığı “Bundan 20 yıl önce bugün, yalnız yaşadığım bir dünya ansızın başkalarına açıldı. Harika oldu. Teşekkür ederim” mesajıyla Potterhead’lere Twitter üzerinden teşekkür eden Rowling’e asıl teşekkürü serinin hayranları düzenledikleri kutlamalarla sunuyor!

Kitaptaki sihirli rakamlar