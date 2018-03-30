Hayal kurmak yazmanın ilk adımı

10 yaşındaki bir kız çocuğunun hayali çoğumuza göre yeni bir barbie bebek ya da süslü püslü oyuncaklar olur. Ancak Ceren Çelik için durum biraz daha farklı… En büyük hayalinin yazar ve doktor olmak olduğunu söyleyen Çelik, hayallerinin ilk adımını hikaye yazarak atmış. Okuma-yazma öğrendiği andan itibaren yazı yazmaya başlayan Çelik, bir çocuk oyunu ile çıkıyor karşımıza. Zorlu Holding tarafından çocukların hayal gücünü harekete geçirmek amacıyla düzenlenen Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’nda Hayal Çalan Cadı adlı hikâyesi ile birinci olan Çelik’in hayalleri, tiyatro perdesinde gerçeğe dönüşüyor. Alanında uzman yazar ve senaristler tarafından tiyatro oyununa dönüştürülen hikaye, Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi ve Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinden oluşan amatör bir tiyatro ekibi tarafından sahneye aktarılıyor. 421 başvuru arasından birinci olan Çelik, birçok çocuğa da umut aşılıyor. Kötü kalpli bir cadının kasabada yaşayan herkesin hayallerini çalması ile başlayan oyunu geleceğin umut ışığı Ceren Çelik’ten dinliyoruz.

- Öncelikle bize biraz kendinizden, neler yaptığınızdan bahseder misiniz?

10 yaşındayım. Gaziantep Nizip’te yaşıyorum. Nizip Hatice Seyit Çeker İlkokulu’nda 4. sınıfa gidiyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Kitaplar beni başka dünyalara götürüyor. Sanırım bu yüzden de hayal kurmayı seviyorum. Oyun oynamak da beni hayallerle buluşturuyor. Özellikle ablam ve ağabeyimle oyun oynamak çok zevkli.

- Hikâye yazamaya ne zaman başladınız? Sizi yazı yazmaya yönlendiren bir şey oldu mu?

Sanırım okuma-yazma öğrendiğim zamanlardı. Kitap okumayı hep çok sevdim, okudukça o hikâyelerin içine girdim, gözümün önünde canlanmaya başladı anlatılanlar. Sonra ben de hikâye anlatmaya başladım kendi kendime. Hayal kurmak bence yazı yazmanın ilk adımı. Bende öyle oldu yani.

- Bir Hayal Bir Oyun Yarışması’na katılmaya nasıl karar verdiniz?

Ablam internette Bir Hayal Bir Oyun projesine rastlamış, bu projede bir öykü yarışması olduğunu görmüş. Bana da katılmamı, katılırsam bu yarışmayı kazanabileceğimi söyledi. Benim hikâyelerimi mutlaka okur, fikirlerini söyler ama hiç karışmazdı. Önce biraz çekindim. ‘Ya kazanamazsam, üzülürsem’ dedim kendi kendime. Ama ablam beni cesaretlendirdi. Ben de bunu benden başarı beklenen bir sınav gibi değil de, bir oyun gibi düşünmeye karar verdim. Nasıl oyun oynarken eğlenmek isteriz, onun gibi. İçimden geldi yazmaya başladım. Ertesi gün okuldan eve döndüğümde hikâyemi tekrar okuyup eklemeler yaptım. Ablama gösterdim ve “Çok güzel olduğunu” söyledi. Sonra birlikte yarışmaya gönderdik.

- Peki birinci olan Hayal Çalan Cadı isimli oyununuzdan biraz bahseder misin? Neler anlatıyor bizlere?

Hikayemde çok mutsuz olan bir cadı var. Mutlu olabilmek için kasabada yaşayan herkesin hayallerini çalıyor. Kasabadaki herkes mutsuz oluyor. Sonra iki kişi cadıyla konuşmaya karar veriyor. Amaçları onu ikna ederek kasabanın hayallerini geri almak. Düşündüklerini yapıyorlar ve başarılı da oluyorlar. Tam kaçacaklarken korkudan çuvalı düşürüyorlar ve hayaller etrafa saçılıyor.

“Kitap okumayı çok sevdim, okudukça o hikayelerin içine girdim. Sonra ben de yazmaya başladım.”