Hayalinin peşinden koştu Avrupa’yı fethetti

“Mücevherleri kadınların gözünde değerli kılan şey mücevher ile sahibi arasında kurulan özel bağ. Uzun yıllar kullanılabilmesi hatta sonraki nesillere de taşınabilmesi” diyen Zeynep Alppay yüreğinin sesini dinleyen kadınlardan. 11 yıl finans sektöründe çalıştıktan sonra sayıların kasvetini terk edip mücevherlerin ışıltılı dünyasına doğru yola çıkmış. Bu yolculukta ona Kapalıçarşı’daki kuyumcu ustalar yaverlik etmiş, mine, metal kili gibi materyallerle çağdaş takı tasarımının inceliklerini öğretmiş. Bu yolculukta Alppay, İstanbul Tasarım Merkezi’nde bir kişisel serginin yanı sıra tasarımın dünyadaki merkezlerinden sayılan Londra ve Paris gibi şehirlere çalışmalarını taşımış. Alppay serüveninin kaynağını da “İnsan hayattan ne isterse o oluyor. Yeter ki hayallerimize gerçekten inanalım, sabırlı olmayı bilelim. Kendimiz olmaktan ve hayallerimizden hiç vazgeçmeyelim” diye açıklıyor. Mücevher diyince bizim için de akan sular durdu, tasarımların hikayelerini ondan dinleyelim istedik.

MÜCEVHER ZAMANSIZDIR

“Mücevherde gümüş ve altın kullanmayı çok seviyorum. Hazırladığım bir koleksiyon tamamen bu iki materyalden oluşuyor. Ama bunun dışında deri, bronz, mine, bakır gibi farklı malzemeler kullanarak tasarladığım parçalarım da mevcut” diye söze başlayan Zeynep Alppay iki koleksiyonunu birden görücüye çıkardı: Bright in the Dark ve Golden Spirit. Tasarımlarını “Bright in the Dark koleksiyonu tamemen gümüş ve altının bileşkesi. Koleksiyonda yer alan bazı parçalarda pırlanta ve renkli taşlar bazılarında ise altın varak hakim. Ama alt baz aynı; gümüş ve altının karşımı. Bu koleksiyon tamamiyle maskülen bir form içinde gizli feminen bir çizgiye sahip. Tamamen altından ürettiğim Golden Spirit koleksiyonunda ise daha yalın ve sade bir tasarım çizgisi hakim. Büyük ve ağır parçalar yerine daha sade, kullanımı rahat ve günlük hayattaki şıklığı tamamlayan parçalardan oluşuyor” sözleriyle anlatan Alppay mücevherin trendinin de olmadığını vurguluyor: Tasarladıklarım yıllar boyu takılabilen ve tamamen el yapımı parçalar. Bu yüzden özel, değerli ve zamansız.

MİNİMAL VE MASKÜLEN

Alppay’ın çalışmalarını incelediğimizde minimal detaylar kullandığını görüyoruz ama buna rağmen iddialı parçalar çıkmış ortaya. “Bunu nasıl sağlıyorsunuz?” diye sorduk hemen. O da bu iddiamızı kabul etti: Evet özellikle Bright in the Dark isimli koleksiyonumda bu oldukça hissediliyor. Aslında bu koleksiyon daha maskülen bir forma sahip. Ayrıca alt zeminde ağırlıklı olarak okside edilmiş gümüş kullandığım için koyu bir renk hakim. Ancak üzerine kullandığım altın, pırlanta ve renkli taşlar bu koleksiyona minimal bir dokunuş veriyor.

CESARETİ OLAN KAZANIR

“Her şeyin çıkış noktası insanın kendisi” diyen Zeynep Alppay’ın hazırladığı her parçada Türk öğeler bulunuyor. “Nerede doğup büyüdüğümüz, hangi gelenek ve göreneklerine göre yetiştiğimiz tasarım yaparken bizi etkisi altına alır. Başka bir ülkenin felsefesinden ya da kültüründen ilham alarak işler üretemem. Kendi ülkemin kültürel dokusu tasarlarken ilham kaynağımın mihenk taşını oluşturuyor” diye açıklayan tasarımcının ürünleri Londra ve Paris gibi modanın, sanatın, tasarımın çok önemli olduğu, öne çıktığı şehirlerde de alıcıya sunuyor. Bize göre bu biraz da cesaret işi. Sonuçta rakipleri güçlü. Alppay bu konuda şunları söylüyor: Tasarımlarımın sadece orada olması bile benim için çok büyük bir mutluluk. Sadece şunu söyleyebilirim; İnsan hayattan ne isterse o oluyor. Gösterdiğimiz hiçbir emek boşa gitmez, karşılıksız kalmaz. Rakiplerin güçlü olması beni kaygılandırmıyor çünkü ben kendi yolumda ilerliyorum. Beni çok etkileyen çok güzel bir söz var her daim rehber edindiğim; ‘İnanmak için mümkün mü diye sorma, inandığın için mümkün olabilir.’ İsteğim, gösterdiğim bu gayreti içimdeki inancı hiç kaybetmeden devam ettirmek.

RENK TONUNA DİKKAT

Makyaj, yüz hatlarının doğallığını koruyarak ön plana çıkarmak için yapılmalı. Ve tabii ki iyi bir makyajın sırrı kadınların cilt tonlarını iyi bilmeleri ve yüz şeklini en iyi şekilde tanımalarıyla mümkün olur. Cilt tonunuzu kolun iç kısmını çevirip damarların rengine bakarak anlayabilirsiniz. Sıcak tenlilerin damarları yeşil, soğuk tenlilerinse damarları mavi görünür. Ve bu renklerde hem kıyafet hem makyaj seçimlerimizi etkileyecek bir ayrımdır. Cilt tonuna uymayan renklerde yapılan kıyafet, aksesuar ve makyaj tercihleri uyumsuz bir görünüm oluşturabilir.

Metalik baş tacı

2017 yılında gümüş, pembe ve bronz metalikler çok trend olacak. Günlük hayatta çok yoğun bir göreceğimiz bu renkler, göz makyajlarından ten makyajına, dudaklardan tırnaklara kadar her yerde tüm gücünü gösterecek. Aynı şekilde 2017’de yaz-kış makyajda ıslak-aydınlık bir görüntü sunan yüz hatlarını aydınlatarak ortaya çıkarmak için uygulanan bir makyaj tekniği olan ‘Strobing’ uygulaması popülerliğini koruyacak.

Makyaja başlamadan önce cilt tonunuza dikkat edin

Maybelline New York Makyaj Artisti Alp Kavasoğlu star Cumartesi okuyucularına yılbaşı gecesi için makyaj önerilerinden tutun da 2017’nin trendlerine kadar pek çok konuda tüyo verdi...

Bilirsiniz, yılbaşı kutlamaları hep uzun soluklu olur, sabaha dek sürer. E tabii hal böyle olunca kadınların en büyük dertlerinden biri makyajlarının taze kalması oluyor. Alp Kavasoğlu “Yılbaşı gecesinde etkisini uzun süre kaybetmeyen, kusursuz ten görünümü oluşturan bir fondöten ile makyaja başlanmalı. Yılbaşında hem taze hem kusursuz bir görünüm elde etmek için aynı zamanda gözaltlarını da aynı doğallıkta aydınlatmak çok önemli. Göz çevresini aydınlatmak bu özel gecede taze ve aydınlık görünmenin sırrı. Eğer yılbaşı gecesi için yoğun bir göz makyajı tercih edilecekse dudaklarda nude tonlarda, mat bir ruj kullanılmalı. Ama yeni yıl makyajının vazgeçilmezi şüphesiz ki kırmızı ruj. Her kadına yakışan bir kırmızı tonu elbette var, doğru kırmızıyı seçerek tüm bakışların odak noktası olmak mümkün... Sıcak alt tonlara sahip kadınlar; içerisinde turuncu ve kiremit gibi tonlar bulunan, daha sıcak ve canlı kırmızı tonlarını tercih edebilirler. Soğuk alt tonlu ciltlere sahip olanlara ise vişne çürüğü gibi soğuk tonlu bordo renkler çok yakışacak.

Yeni yıl eğlencesi sabaha kadar sürüyor. Canlı görünümü korumanın sırrıysa başarılı bir göz makyajında gizli.

EVDE KONTÜR İÇİN İPUÇLARI

Kontür uygulamasının Youtube videolarında izlediğimiz kadar kolay olduğunu vurgulayan Kavasoğlu, doğru teknikler kullanarak uygulamayı evde de yapabileceğimizi söylüyor ve sıralıyor:

- Yuvarlak yüz şekli için yapılacak kontür uygulaması, yüzü daha ince ve uzun göstermek için yüzün yan kısımlardan dikey olarak yapılmalı.

- Köşeli bir yüze sahip olanlar, çene kemiğinin yanlarını gölgelendirmeli ve bunun yanı sıra elmacık kemiklerinin alt kısımlarını da gölgelendirerek yüze ovallik katmalı.

- Üçgen ya da köşeli bir yüz şekli olanlar ise çene kemiğinin alt kısmını gölgelendirmeli. Böylece yüzün iki bölümü de daha dengeli gözükür.

- Kalp şeklinde bir yüze sahip olanların yüzündeki geniş kısım alın bölgeleridir. Bu yüz şeklinde de saç diplerine doğru alnın yan kısımlarının gölgelendirmesi gerekir. Yüzün alt bölümünde yapılacak herhangi bir kontür uygulamasından uzak durmak gerekir.

- Doğuştan oval yüz şekline sahip kişiler ise eğer yüzlerini biraz daha ince göstermek istiyorlarsa, sadece elmacık kemiklerinin alt kısımlarını gölgelendirebilirler.