Hayat da bir ‘gel-git’ değil mi?

İstanbul’a hayran bir İspanyol, Alfonso Ruiz Felipe… Arapça Tarih ve İslam Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı mesleği yüzünden dünyanın birçok ülkesini gezip, yeni hayatlar kurmuş. İlk olarak 1999 yılında İstanbul’a gelen ve aşık olan sanatçı, 2002 yılında buraya yerleşmiş. Ve sanatla tanışması da İstanbul’da olmuş. Caferağa Medresesi’nde seramik kursuna giden İspanyol sanatçı, tabuları yıkarak herkesten farklı eserler ortaya çıkarmış. Başarılı sanatçıyı Alfonso Ruiz Felipe yapan da bu inatçı kimliği olmuş. Yaşadığı ülkeler sayesinde altı dil bilen sanatçı şimdilerde Trump Art Gallery’de Mareas/Gelgit isimli sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 16 Nisan’a kadar sizleri bekliyor.

- Türkiye’ye gelmeye nasıl karar verdiniz?

İspanyolca öğretmeniyim. Türkiye’den önce Mısır’da yaşadım. 1999 yılında İstanbul’a geldikten sonra bu şehri çok beğendim ve sürekli gelmek istedim. Gelmek istiyordum ama transfer işlemleri için gerekli olan İspanyol Kültür Merkezi İstanbul’da yoktu. 2002 yılında Cervantes İspanyol Kültür Merkezi açıldı. Ben de 2003’de transfer işlemlerimi yaptırdım ve İstanbul’a taşındım. Mısır’dan önce Lübnan ve Suriye’de de yaşadım. Üniversitede Arapça Tarih ve İslam Tarihi okudum. 2003 yılından beri de İstanbul’da yaşıyorum.

- Sanat hayatınız nasıl başladı?

İstanbul’a geldik bir-iki sene sonra bir el sanatı ile ilgilenmek istiyordum. Sultanahmet’te bir arkadaşımla görüştüm ve o da beni Caferağa Medresesi’ne yönlendirdi. Ebru, hat, seramik ve boncuk kurslarından birini seçecektim ben de seramiği seçtim. Benim diğer arkadaşlardan farkım hocanın verdiği örneğin tıpa tıp aynısı yapmak yerine değişik denemeler yapmam oldu. Çünkü ben o örnekten daha farklı eserler ortaya çıkarmak istiyordum.

- Mareas/Gelgit sergisinin oluşum sürecinden bahseder misiniz?

Aslında bir sergi açma fikrinde değildim, sergi yapmak beni biraz korkutuyor, biraz da utanıyorum yaptıklarımı göstermekten. Sanki çok mahrem bir şeyi ortaya döküyormuşum, bir sırrımı açıyormuşum gibi geliyor. Seramik, resim kadar popüler olmadığı için bir seramik sergisi açmak da cesaret isteyen bir iş galeri ve küratör için. Seramik yapmayı çok seviyorum, aşkla yapıyorum, başka hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. İlk sergimi 2012’de Madrid’de açtım. 2013 yılında da Atatürk Kütüphanesi’nde İstanbul’daki ilk sergimi açtım.

- Serginin adı neden Mareas/Gelgit?

Gelgitli günlerden geçiyoruz. Kendi içimizde huzuru bulmak neredeyse imkânsız. Dışarıdaki hayat, dünyanın gidişatı, savaşlar, özellikle de Suriye’deki savaş... Orada çok mutlu yıllar geçirmiştim, İslam tarihi doktorası yapmak için dört yıl Şam’da yaşadım. Şimdi ne zaman Suriye ile ilgili bir haber okusam, yıkılmış şehirlerin fotoğraflarını görsem kötü oluyorum. Yoksulluk, sefalet, aşırı lüks, doğanın katledilişi, sona doğru hızlıca gidişimiz... Öte yandan şahane sanat eserleri, güzel şehirler, ilginç filmler... Tüm bunlar hayatın gelgitleri ve ben işlerimi üretirken fark etmeden dışarıdaki hayattan etkileniyorum. Nasıl gelgitler kıyıya bir şeyler getirir ve bazı şeyleri alıp götürürse hayat da bizden biraz alıyor biraz götürüyor. Ne yaparsak yapalım, hangi işe bulaşırsak bulaşalım bizim dışımızdaki gelişmelerin etkisi altındayız. Yaptığım işler ise deniz canlılarına, seramiklerin kıvrımları dalgalara benziyor.

- Toprakla uğraşmak size nasıl geliyor?

Dokların dediği gibi toprakla ilgilenmek terapi gibi geliyor. Ben günde üç-dört saat çalışıyorum. Eve geldiğimde o kadar rahatım ki… Yoga, pilates yaptım ama bence en iyi meditasyon aracı seramik.