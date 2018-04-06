Hayat da bir ‘gel-git’ değil mi?
Arap etkisinden büyülenerek Arapça Tarih ve İslam Tarihi bölümü okuyan Alfonso Ruiz Felipe, İstanbul’da yeni bir sergi açtı. Eserlerinde renk-biçim denemesi yapan ve her bir seramik çalışmasını yalnızca elleriyle şekillendiren İspanyol sanatçı ‘Mareas/Gelgit’ isimli sergisi ile Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluşuyor. İspanyol sanatçı “Nasıl gelgitler kıyıya bir şeyler getirir ve bazı şeyleri alıp götürürse hayat da bizden biraz alıp götürüyor” diyor.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
İstanbul’a hayran bir İspanyol, Alfonso Ruiz Felipe… Arapça Tarih ve İslam Tarihi bölümü mezunu olan sanatçı mesleği yüzünden dünyanın birçok ülkesini gezip, yeni hayatlar kurmuş. İlk olarak 1999 yılında İstanbul’a gelen ve aşık olan sanatçı, 2002 yılında buraya yerleşmiş. Ve sanatla tanışması da İstanbul’da olmuş. Caferağa Medresesi’nde seramik kursuna giden İspanyol sanatçı, tabuları yıkarak herkesten farklı eserler ortaya çıkarmış. Başarılı sanatçıyı Alfonso Ruiz Felipe yapan da bu inatçı kimliği olmuş. Yaşadığı ülkeler sayesinde altı dil bilen sanatçı şimdilerde Trump Art Gallery’de Mareas/Gelgit isimli sergisi ile sanatseverlerle buluşuyor. Sergi 16 Nisan’a kadar sizleri bekliyor.
- Türkiye’ye gelmeye nasıl karar verdiniz?
İspanyolca öğretmeniyim. Türkiye’den önce Mısır’da yaşadım. 1999 yılında İstanbul’a geldikten sonra bu şehri çok beğendim ve sürekli gelmek istedim. Gelmek istiyordum ama transfer işlemleri için gerekli olan İspanyol Kültür Merkezi İstanbul’da yoktu. 2002 yılında Cervantes İspanyol Kültür Merkezi açıldı. Ben de 2003’de transfer işlemlerimi yaptırdım ve İstanbul’a taşındım. Mısır’dan önce Lübnan ve Suriye’de de yaşadım. Üniversitede Arapça Tarih ve İslam Tarihi okudum. 2003 yılından beri de İstanbul’da yaşıyorum.
- Sanat hayatınız nasıl başladı?
İstanbul’a geldik bir-iki sene sonra bir el sanatı ile ilgilenmek istiyordum. Sultanahmet’te bir arkadaşımla görüştüm ve o da beni Caferağa Medresesi’ne yönlendirdi. Ebru, hat, seramik ve boncuk kurslarından birini seçecektim ben de seramiği seçtim. Benim diğer arkadaşlardan farkım hocanın verdiği örneğin tıpa tıp aynısı yapmak yerine değişik denemeler yapmam oldu. Çünkü ben o örnekten daha farklı eserler ortaya çıkarmak istiyordum.
- Mareas/Gelgit sergisinin oluşum sürecinden bahseder misiniz?
Aslında bir sergi açma fikrinde değildim, sergi yapmak beni biraz korkutuyor, biraz da utanıyorum yaptıklarımı göstermekten. Sanki çok mahrem bir şeyi ortaya döküyormuşum, bir sırrımı açıyormuşum gibi geliyor. Seramik, resim kadar popüler olmadığı için bir seramik sergisi açmak da cesaret isteyen bir iş galeri ve küratör için. Seramik yapmayı çok seviyorum, aşkla yapıyorum, başka hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum. İlk sergimi 2012’de Madrid’de açtım. 2013 yılında da Atatürk Kütüphanesi’nde İstanbul’daki ilk sergimi açtım.
- Serginin adı neden Mareas/Gelgit?
Gelgitli günlerden geçiyoruz. Kendi içimizde huzuru bulmak neredeyse imkânsız. Dışarıdaki hayat, dünyanın gidişatı, savaşlar, özellikle de Suriye’deki savaş... Orada çok mutlu yıllar geçirmiştim, İslam tarihi doktorası yapmak için dört yıl Şam’da yaşadım. Şimdi ne zaman Suriye ile ilgili bir haber okusam, yıkılmış şehirlerin fotoğraflarını görsem kötü oluyorum. Yoksulluk, sefalet, aşırı lüks, doğanın katledilişi, sona doğru hızlıca gidişimiz... Öte yandan şahane sanat eserleri, güzel şehirler, ilginç filmler... Tüm bunlar hayatın gelgitleri ve ben işlerimi üretirken fark etmeden dışarıdaki hayattan etkileniyorum. Nasıl gelgitler kıyıya bir şeyler getirir ve bazı şeyleri alıp götürürse hayat da bizden biraz alıyor biraz götürüyor. Ne yaparsak yapalım, hangi işe bulaşırsak bulaşalım bizim dışımızdaki gelişmelerin etkisi altındayız. Yaptığım işler ise deniz canlılarına, seramiklerin kıvrımları dalgalara benziyor.
- Toprakla uğraşmak size nasıl geliyor?
Dokların dediği gibi toprakla ilgilenmek terapi gibi geliyor. Ben günde üç-dört saat çalışıyorum. Eve geldiğimde o kadar rahatım ki… Yoga, pilates yaptım ama bence en iyi meditasyon aracı seramik.
İSLAM TARİHİ DOKTORASI YAPMAK İÇİN ŞAM’DA YAŞAMIŞTIM. NE ZAMAN SURİYE İLE İLGİLİ HABER OKUSAM, YIKILMIŞ ŞEHİRLERİN FOTOĞRAFLARINI GÖRSEM KÖTÜ OLUYORUM.
KIVRIMLI VE KARMAŞIK ESERLER BU SERGİDE…
- Sergide yer alan yapıtları nasıl belirlediniz?
Küçük ve büyük objelerden oluşan toplam 50 eser var. Sergi son üç yıldır ürettiğim çalışmalardan oluşuyor. Son yıllarda tekniğimi daha da geliştirdiğimi düşünüyorum. Ve bu sergide ilk kez küçük işleri sergiledim, kendi kendime küçük küçük eserler üretiyordum ve bunları göstermek aklıma gelmemişti, sonra bu küçük eserleri çerçevelere yerleştirdim. Bir de son bir-iki yıldır farklı formlar deniyorum daha çok kıvrımlı daha karmaşık biçimler oluşturmaya çalışıyorum. Kullandığım renkler de değişti. Eskiden daha parlak renkleri kullanıyordum şimdi daha mat renkleri tercih ediyorum. Özellikle kırmızı rengi çok seviyorum. Seramikleri ham ahşaplarla, ağaç kökleriyle birleştiriyorum, küçük ışıklar yerleştirip ışık oyunları yapmaya çalışıyorum. Figürlerin hiçbir anlamı yok. İçimden nasıl geliyorsa öyle çalışıyorum ve ortaya bu eserler çıkıyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.