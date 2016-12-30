Neslihan Seçici: Hediye etmeyin sahiplenin

Yeni yılı karşılama süreci ve hemen sonrasında kedi köpek ticaretinde patlama yaşanıyor. Yeni yıl kutlamaları, Sevgililer Günü veya çocukların karne dönemleri satışların en çok arttığı dönemler. Veteriner Neslihan Seçici’ye göre kedi ve köpek yavruları o kadar sevimli ki, o sevimlilik ve masumiyet yüzünden hediye paketi olarak düşünülüyorlar. Özel günlerde hediye edilen, yavruluktan çıkıp büyüyen, hastalanan, yaşlandıkça bakımı ve veteriner hekim masrafları ağır gelen hayvanlar kendilerini sokaklarda, ormanda veya barınaklarda buluyor. Yapılan araştırmalarda hediye olarak alınan hayvanları yüzde 45’i 8-9 ay sonra sokağa bırakılmaktadır. Çok büyük bir oran olmasından dolayı bu sorunla mücadelede ilk olarak canlıların hediye edilmemesi konusunun çocuk yaşlarda eğitim verilmesi gerekmekte. Ve tabii ki satın alma yerine barınaklarda, sokaklarda olan sahipsiz hayvanlara yuva olabilirsiniz. Yaşam alanınız bunun için uygun değilse barınaklara mama yardımı yapabilirsiniz.

Pet shoptan uzak durun

Çoğu köpek severler, yetersiz yetiştiricilerin sahip olduğu düzenlenmemiş yetiştirme tesislerinin korkunç koşullarını bilir. Hayvanlara sık doğum yaptırıp, kafeslerde sıkışık tutulmakta ve insanlarla sosyalleşmemektedirler. Buna ek olarak, bu yetiştiriciler genellikle genetik hastalıkları, ırkın sağlığı ve gücü konusunda yeterince bilgi sahibi değillerdir. Buralardan satın alınan hayvanlarda;

-Kötü Sağlık: Bazı salgın hastalıklar, nörolojik problemler, göz problemleri, kalça displazisi, kanlı ishal ve gençlik hastalığı bu yavrularda sıkça görülmekte.

- Davranış Sorunları: Üreme gelişigüzel olduğundan, davranış problemleri görülmekte. Yavruların alışkanlık haline gelen yanlış şeyleri yapmaya devam ettiklerini göreceksiniz.

- Sosyalleşme Eksikliği: Pet mağazaları yavruları genellikle sadece dört ya da beş haftadan sonra anne ve kardeşlerinden ayırıp satmaya çalışırlar.Kardeşleri ile sosyalleşmenin eksikliği köpeklerin önemli köpek becerileri geliştirmeyeceği anlamına gelir.

- Bilgi eksikliği: Satın aldığınız hayvanın ırksal durumu, herhangi bir davranışsal veya başka soruyla ilgili muhtemelen yardım alamayacağınız anlamına gelir.

- Dönüş: Çoğu pet shoplar hayvanları geri alabileceklerini söylese de mutlaka anlaşmazlık çıkmakta.

- Fiyat: Bir evcil hayvan mağazasından bir köpek yavrusu genellikle 400 $ ve 2000 $ arasında.

- Şüpheli Soy: Bir evcil hayvan mağazasından bir köpek satın alırken soyuyla ilgili şüpheniz her zaman olasıdır.

MİNİK DOSTLARIN SICAK BİR YUVA BULDUKTAN SONRAKİ HALLERİ

Hayvanların sahiplenilmeden önce ve sahiplendirildikten sonraki halleri fotoğraflanmış ve ortaya bu güzel anlar çıkmış. Kafesin arkasındaki üzgün hallerinin ardından özgürlüğe kavuştuktan sonraki gülen gözlerini görmeye değer. Bu yüzden siz de satın almak yerine evsiz bir hayvanın dünyasını değiştirin!

Özel günler ve kutlamalarda güvenlik ipuçları

Yeni yıl ve doğum günü gibi kutlama etkinliklerinde her evde aşırıya kaçan yiyecek-içecekler, kutlama süsleri, hediyeler ortadadır . Peki, özel günlerde kullanılan malzemeler evde baktığımız hayvanlarımız için ne kadar güvenli. Sevdiklerimizle birlikte olduğumuz o anlarda biz farkında olmadan bu ürünleri evcil hayvanlardan uzak tutmaya dikkat etmeliyiz.

YEDİKLERİNE DİKKAT EDİN!

Toksisiteye sahiptirler ve Gastrointestinal rahatsızlık verirler. Kedi ve köpeklerinizin bunlardan yediğini düşünüyor ve endişeleriniz varsa veterinerinize başvurun.

TEHLİKELİ GIDALAR

- Çikolata

- Üzüm ve kurutulmuş meyveler (kuş üzümü, kuru üzüm)

-Noel pudingi, noel pastası ve kestane turpları

- Soğan (sarımsak, pırasa, arpacık) adaçayı dahil

- Alkol

-Küflü gıda maddeleri

YENİ YIL HEDİYELERİ

- Silika jeli

- Noel süsleri

- Sargı veya krep kâğıdı

-Mumlar

- Pot pori