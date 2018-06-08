Hediye alma sırası sizde!

Zamanı durdurun

Enerjik, modern ve maskülen stile sahip AIKON Automatic modelinin bilek üzerindeki hissiyatı saat tutkunu babalar için vazgeçilmez bir rahatlık sunuyor. Tüm bileklere uygun yapısıyla AIKON Automatic, 42 mm kasa çapı ve 200 m’ye kadar su basıncına dayanıklı kasası ile babanıza hediye edebileceğiniz şık bir hediye alternatifi.

Aksiyon ve fotoğraf tutkunları için

Suyun 20 metre altı ve -10 derece soğuk dahil her türlü hava şartında en güzel kareleri çekebilen Fujifilm FinePix XP130 fotoğraf makinesi, aksiyon ve fotoğraf tutkunu babalar için heyecanlandırıcı bir hediye olacak. FinePix XP130, aksiyon sever babanıza yeni bir hobi kazandıracak.

Yenilenme fırsatı

Bu Babalar Günü’nde ona yüzündeki yorgunluk izlerini silecek bir cilt bakımı veya ona kendini daha iyi hissettirecek bir saç similasyonu hediye etmeye ne dersiniz? Türkiye’nin uygulamaları ile fark yaratan güzellik merkezi Cosmopark Clinic, Babalar Günü’ne özel 25 Haziran’a kadar alınacak Medikal Estetik’ten Cilt Bakımlarına, Saç similasyonundan bölgesel zayıflamaya kadar tüm hizmetlerinde erkeklere özel %30 indirim imkanı sunuyor.

Gençlik hediye edin

Klorane Kinin Ekstreli Saç Dökülmesi Karşıtı Bakım Spreyi ile siz de bu Babalar Günü’nde babanıza gençlik yıllarındaki güzel saçlarını ve karizmasını hediye edebilirsiniz. Klorane Kinin Bakım Spreyi; kinin, kafein ve arjinin’in üçlü etkisi ile babanızın saçlarına kuvvetli bir bakım yapar. Saçta seyrelmeyi önlemeye destek olur.

Tıraştan cildi kızaran babalara

Eau Thermale Avène Sprey; babanızın tıraştan sonra kızaran, çizilen cildine ferahlık ve rahatlık hissi verir. Hassas, düşük toleranslı, alerjik ve kolay tahriş olan ciltler için kaynağından el değmeden alınarak şişelenmektedir. Tahriş giderici ve anti-enflamatuar özelliği ile babanızın tıraştan sonra cilt bakımında ilk yardımcısı olacaktır.

Yazı terlemeden geçirin

Ducray Hidrosis Control Roll-On günlük hayat koşuşturmasında aşırı terleyen babanızın koltuk altındaki terlemeyi ve ter kokusunu uzun süre önlemeye, hafifletmeye yardımcı anti-perspiranttır. Ducray Roll-On ile babanız yaz günlerinde ceketini rahatlıkla giyebilecek. İz bırakmayan, alkol ve parfüm içermeyen formülüyle dermatolojik testlerden geçerek güvenirliliği onaylanmıştır.

Plajlar artık çok farklı

Argento Beachwear 2018 plaj modasında muhteşem renklerin eşlik ettiği tasarımlar plaj kıyafetlerinde de farkını ortaya koyuyor. Şıklığı ve ayrıntıları ön planda tutan Argento Beachwear, 2018 koleksiyonuyla plajlarda iddialı ve sıra dışı olmak isteyen bütün kadınların ilgi odağı olacak.

Kalıcı bronzluğun sırrı

Anti-aging etkili losyon ve ayrıca melanin sentezini uyararak uzun süre kalıcı bronzluk sağlayan, cildin yenilenmesine yardımcı olan ve güneşlenme sonrası tahrişlere karşı duyarlılığı azaltan Babor After Sun Repair Lotion ile güneşin keyfini çıkarmanız mümkün...

Nem takviyesi ile canlı bir cilde kavuşun

Diadermine, HYDRALIST Gece Boyu Nem Bakımı, arzu ettiğiniz ışıltılı, aydınlık ve yumuşak cilde kavuşmanız için etkili bakım gerçekleştiriyor. Badem yağı içeriği ile de cildinizi derinlemesine besliyor.

En baba bakım Farmasi’den

Son yıllarda erkekler de en az kadınlar kadar bakımlı hale geldi. Farmasi işte tam da bu noktada hazırladığı seri ile erkeklerin ihtiyaç duyabilecekleri tüm bakımı bir arada sunuyor. Günlük yüz ve vücut bakımından oluşan Farmasi Men Serisi, bu Babalar Günü’nde babanıza hak ettiği özeni gösteriyor.

Cildini de düşünün

Hayat boyu varlığıyla çocuklarına yol gösteren fedakar babalar için o özel gün geldi. Babanıza sevginizi gösterirken cildini de düşünmeyi unutmayın. Ona, Sinoz Mavi Anemon Çiçeği Kremi ile doğal, pürüzsüz ve ipeksi görünümü hediye edin. Cilt bakımı denildiğinde akla gelen Sinoz’un E vitamini içeren anti – aging ürünü Mavi Anemon Çiçeği Kremi, bu özel günün en gözde tercihlerinden biri olacak.

Rahatına düşkün babalara şeker gibi indirim

Doğadan ilham aldığı tasarımları koleksiyonlarına yansıtan Dagi, tropik ve gökkuşağı renklerinden esinlenerek hazırladığı ev giyim koleksiyonunu Babalar Günü hediyesi arayanların beğenisine sunuyor. Dagi, 17 Haziran’a kadar Babalar Günü’ne özel net yüzde 40 indirim gerçekleştiriyor. Hareketli desenlerin ağırlık kazandığı koleksiyon, baharın enerjisini hissettirirken babalarımızın rahatını gözetiyor.

Şıklığın anahtarı ayakkabıda

Ayakkabı Dünyası’nın rahatlığa ve şık görünüşe vurgu yapan ilkbahar yaz koleksiyonunda, Babalar Günü için birbirinden farklı hediye seçenekleri bulunuyor. Modası hiçbir zaman geçmeyen sneakerlar ve makosen ayakkabılar, erkeklerin yazın sıkça tercih ettiği sandalet ve terlikler, bez ayakkabılar, loaferlar da yine farklı renk, model seçenekleri ve uygun fiyatlarla hediye seçenekleri olarak tüketicinin beğenisine sunuluyor.