Hediye şenliğinden kendimize notlar
Yaklaşan yeni yılın enerjisi kışın kasvetini yok ediyor. Evler, sofralar, gardıroplar, sokaklar, vitrinler rengarenk. Hediye şenliğinden kendinize ve sevdiklerinize en güzel armağanı bulmanız için rehber hazırladık.
Elegant kadının gardırobu
Türk tasarım markalarının buluşma noktası Gizia Gate, Türkiye’nin en beğenilen ve takip edilen moda tasarımcılarının koleksiyonlarından seçilmiş en özel parçalarla yeni yılı karşılıyor. Marka, zamansız ve modern tasarımlar, eğlenceli, romantik elbiseler, parlak bluzlar, kusursuz işçilik ile tasarlanan parçalar, bunlarla kombinlenebilen ceket, palto ve aksesuarlar yılbaşı gecesi en özeli arayanların adresi olmaya devam ediyor.
Yeni fitness ayakkabısı
Nike Metcon modelinin yeni versiyonu Nike Metcon 4 görücüye çıktı. Nike’ın Mat Fraser, Kara Webb, Josh Bridges ve Sara Sigmundsdottir gibi fitness alanındaki en seçkin sporcular tarafından test edilen Nike Metcon 4, dayanıklılığı ve sağladığı konfor ile dikkatleri çekiyor.
İZ BIRAKAN HEDİYELER
Aralık ayı, yılbaşı öncesi en özel ve güzel hediyeleri sevdiklerimiz için bulmakla geçer. Silk & Cashmere’in kaşmir sıcaklığı ve ipeğin büyülü dokusu ile hazırlanan atkı, bere, eldiven, eşarp, şal, fular, kravat gibi birbirinden farklı aksesuarları hediye fikirlerinizi süslerken hem kadınlara hem erkeklere özel kazak, hırka, triko, bluz, panço, palto, pelerin gibi iddialı parçalardan oluşan koleksiyonları hediye alışverişlerinizi bir festivale dönüştürüyor.
Anadolu’nun enerjisi
Birbirinden özel tasarımları Myras’ta buluşturan Atasay, şimdi de yeni yılda kadınları şımartıyor. Anadolu’nun tarihi dokularının en modern haliyle yansıdığı Myras, özenle işlenen mavi ve lila renklerindeki değerli taşlarıyla Charm bileklikleri, benzersiz tasarımları seven kadınların ilgi odağı olacak.
Kapitone romantizmi
Yeni yılda evini yenilemek isteyenlere Newjoy Home’dan Sophia… Eve dair tüm çözümleri bir araya toplayan Newjoy Home, kaliteli, konforlu, fonksiyonel tasarımları ile ayrıcalık duygusu yaşatıyor. Kapitone desenler, kadifenin yumuşaklığı ile Sophia koltuk takımında birleşiyor.
Dekorasyonda avantajlı günler
Her zevke ve her bütçeye uygun binlerce çeşit ürünleriyle müşterilerine akıllı dekorasyon çözümleri sunan IKEA’da kış indirimi, tüm mağazalarda başladı. IKEA’da kanepelerden sehpalara, aksesuarlardan ev tekstili ve aydınlatmalara kadar yüzlerce üründe geçerli indirim, 18 Aralık - 28 Ocak tarihleri arasında herkesi bekliyor.
Doğal ve kişiye özel
Yeni yıla girerken sevdiklerinize sağlıklı, kalıcı ve canlı bir hediye vermenin yeni adresi KHUM Design... Birbirinden farklı, kişiye özel tasarımlar yapan, toprağa ekilen bitkilerin uzun süre dayanıklılığı üzerine eğitim alan Yasemin Gazanker’in ellerinde şekilleniyor. Saksıya ektiği bitkileri adeta sanat eserine dönüştürüyor.
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