Hediye şenliğinden kendimize notlar

Elegant kadının gardırobu

Türk tasarım markalarının buluşma noktası Gizia Gate, Türkiye’nin en beğenilen ve takip edilen moda tasarımcılarının koleksiyonlarından seçilmiş en özel parçalarla yeni yılı karşılıyor. Marka, zamansız ve modern tasarımlar, eğlenceli, romantik elbiseler, parlak bluzlar, kusursuz işçilik ile tasarlanan parçalar, bunlarla kombinlenebilen ceket, palto ve aksesuarlar yılbaşı gecesi en özeli arayanların adresi olmaya devam ediyor.

Yeni fitness ayakkabısı

Nike Metcon modelinin yeni versiyonu Nike Metcon 4 görücüye çıktı. Nike’ın Mat Fraser, Kara Webb, Josh Bridges ve Sara Sigmundsdottir gibi fitness alanındaki en seçkin sporcular tarafından test edilen Nike Metcon 4, dayanıklılığı ve sağladığı konfor ile dikkatleri çekiyor.

İZ BIRAKAN HEDİYELER

Aralık ayı, yılbaşı öncesi en özel ve güzel hediyeleri sevdiklerimiz için bulmakla geçer. Silk & Cashmere’in kaşmir sıcaklığı ve ipeğin büyülü dokusu ile hazırlanan atkı, bere, eldiven, eşarp, şal, fular, kravat gibi birbirinden farklı aksesuarları hediye fikirlerinizi süslerken hem kadınlara hem erkeklere özel kazak, hırka, triko, bluz, panço, palto, pelerin gibi iddialı parçalardan oluşan koleksiyonları hediye alışverişlerinizi bir festivale dönüştürüyor.