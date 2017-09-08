Her adım bir umut

Cerebral Palsy yani beyin felci; bebeklikte ya da çocukluk çağının başlarında ortaya çıkan vücut hareketlerini ve kas koordinasyonlarını etkileyen, kalıcı bir hastalık. Dünyadaki en büyük sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Steptember projesinin Türkiye ayağını ise Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı yürütüyor. Dünyada 17 milyon Cerebral Palsy’li birey yaşamakta. Türkiye’de ise her sekiz saatte bir Cerebral Palsy’li bir bebek dünyaya geliyor. İşte biz de bu hastalığı, oluşum sebeplerini ve projeyi Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Genel Koordinatörü Nigar Evgin’e sorduk.

Cerebral Palsy nasıl bir hastalık?

Cerebral Palsy (CP), gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, çocukluk döneminde en sık rastlanan engellilik durumu. CP’nin Spastik, Ataksik, Diskinetik ve Karışık Tip olmak üzere toplam farklı farklı çeşidi var. Spastik en yaygın görülen çeşidi. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2013 yılı verilerine göre dünyada 17 milyon Cerebral Palsy’li birey yaşamakta. Türkiye’de ise her sekiz saatte bir Cerebral Palsy’li bir bebek dünyaya geliyor. Her 1000 canlı doğumdan 4,4’ü Cerebral Palsy’li olarak dünyaya gözlerini açıyor. Yapılan araştırmalara göre Cerebral Palsy’li dört çocuktan biri konuşamıyor, üç çocuktan biri yürüyemiyor, iki çocuktan biri zihinsel engelli, dört çocuktan birinde ise epilepsiye rastlanıyor. Cerebral Palsy, beyin gelişimine üç yaşına kadar ki dönemde bir patoloji sonucunda baş gösterse de, etkileri hayat boyu süren ve sadece Cerebral Palsy’li bireyi değil, ailesini de etkileyen bir sağlık sorunu. Sorun hasarın yeri ve boyutuna göre değişiklik gösterebiliyor. Kişi sorunlara bağlı olarak konuşamayabiliyor, yürüyemeyebiliyor, vücut hareketlerini kontrol edemeyebiliyor, görme ve algılamanın yanında zihinsel sorunlar yaşayabiliyor.

Peki bu hastalığın oluşum sebepleri nelerdir?

Anne karnında meydana gelebilecek gelişimsel sorunlar, hamilelikte kullanılan ilaçlar, düşük tehdidi, kafa darbeleri, yüksek ateşli hastalıklar gibi birçok farklı durum Cerebral Palsy’e sebep olabiliyor. Prematüre doğum, Cerebral Palsy için önemli bir risk faktörüdür. Prematüre bebeğin beyni travmaya daha açıktır ve kanamaya eğilimlidir. Düşük kilolu erken doğan bir bebeğin oksijensizlikten etkilenmesi ve beyin kanaması geçirmesi zamanında ve normal kilo ile doğan bir bebeğe oranla daha sık görülür. Beyindeki etkilenim ciddi boyutta olduğunda Cerebral Palsy ile sonuçlanabilir. Bunun dışında beynin gelişimi sırasında yaşanan problemler, genetik problemler, anormal damar gelişmeleri veya pıhtıların neden olduğu problemler ve beyin enfeksiyonları da bu hastalığın oluşmasına neden olabilmekte.

Farkındalık oluşturmak için başlattığınız Steptember projesi nedir?

Eylül (September) ve Step (adım) kelimelerinin birleşmesinden türemiş Steptember, dokuz ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen; hem katılımcıların hem de Cerebral Palsy’li çocukların hayatında pozitif bir etki yaratmak için oluşturulmuş sağlıklı ve eğlenceli bir sosyal sorumluluk projesi. Bir ofis çalışanı günde yaklaşık 3 bin adım atıyor, ancak sağlıklı bir yaşam için uzmanlarca önerilen günlük adım sayısı 10 bin. Cerebral Palsy’li çocukların çoğu maalesef fiziksel engellerinden dolayı yürümekte oldukça zorlanıyor. Hareket edebilmek için hayatları boyunca fizyoterapi almaları gerekiyor. Steptember projesi ile katılımcıların kendi sağlıkları için günde 10 bin adım atmalarını ve sosyal çevrelerinden isteyecekleri destek ile Cerebral Palsy’li çocuklara bağış toplamalarını teşvik ediyoruz.

Peki gönüllü insanlar bu projeye nasıl dahil oluyor?

www.steptember.org.tr web sitesinden kayıt olan gönüllüler dört kişilik takım kurarak toplayacakları bağış hedefini belirliyorlar. Üyelik sonrası katılımcılara, içinde adımsayar cihaz ve kılavuzun olduğu Steptember kiti gönderiliyor. Eylül ayı boyunca atılan adımların web sitesine girilmesi gerekiyor. Bu arada yalnızca attığınız adımlar değil yaptığınız tüm fiziksel aktiviteler sitede yer alan bir aktivite dönüştürücü ile adıma dönüştürebiliyor ve günlük adım hedefinize ekleyebiliyorsunuz. Toplanan bağışlar ve atılan adımlarla ilgili güncel sıralama yine web sitesinden takip edilebiliyor.

Toplanan bağışlar nasıl bir amaç için kullanılacak?

Bağışlar ile Cerebral Palsy’li çocukların toplumda daha fazla yer almaları için gerekli olan hizmetler karşılanıyor. Mesela geçtiğimiz üç yıl içinde Steptember kapsamında yaklaşık 870 bin TL bağış topladık. Steptember’da toplanan bağışlarla üç yılda 55 bebeğe erken müdahale desteği verdik. 158 çocuğa fizyoterapi imkânı, 122 aileye psikolojik danışmanlık yaptık. 38 çocuğa eğitim bursu desteği verdik ve 53 çocuğa bireysel eğitim uyguladık. Riskli Bebek İzlemi kitabını yayına hazırlayarak uzmanların konu hakkında bilgilenmesini sağladık.

Yapılan araştırmalara göre Cerebral Palsy’li dört çocuktan biri konuşamıyor, üç çocuktan biri yürüyemiyor, iki çocuktan biri zihinsel engelli, dört çocuktan birinde ise epilepsiye rastlanıyor.