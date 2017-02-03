hobi karelerinde uluslararası fotoğrafçı doğdu
Fotoğrafla yedi yaşında tanışan Mustafa Eğriboz şimdi Miss Globe International’ın resmi fotoğrafçısı. Kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanan Eğriboz hikayesini bizimle paylaştı.
- BÜŞRA UĞRAŞ
Miss Globe International’ın resmi fotoğrafçısı Mustafa Eğriboz’la sohbet ettik bu hafta. Aklımıza fotoğrafla ilgili ne geldiyse sorduk! Selfie çılgınlığından, moda çekimlerine, photoshoptan, modellere, doğru fotoğrafın sırrından fotoğraf sanatına kadar ne varsa… O da bize sabırla anlattı ve sonunda keyifli bir röportaj çıktı oraya! Eğriboz’un başarı hikayesi ve daha fazlası için buyurun okumaya…
Meslek hayatına nasıl başladınız?
Yedi yaşında babamın hediye ettiği makina sayesinde fotoğrafla tanıştım. O zaman dijital sistem de yok her şey analog. Babam ‘her şeyi kendin araştırarak öğrenmelisin’ fikrinde bir adam olduğu için işin matematiğini çözene kadar epeyce film harcadım. Evin bahçesindeki domatesleri çiçekleri kedileri çekmeye başlayarak aslında ilk adımı attım fotoğraf konusunda. Çocukluk dönemlerinde tiyatroya olan hayranlığımdan aslında fotoğrafı meslek olarak düşünmemiştim hiç. Bu zamanla gelişti ve büyüdü. Lisenin son yıllarında ve üniversite döneminde çektiğim fotoğrafların beğenilmesi ve satın alınmaya başlaması sanırım fotoğrafçılığı meslek olarak görmeme neden oldu.
Fotoğraf sanatı sizin için neden önemli?
Fotoğraf aslında belge niteliğindedir. Önem teşkil eden durum ise anlatılmak isteneni doğru şekilde izleyene aktarmak. Derdi olan, bir şeyler anlatan fotoğrafları çok severim. Mesela kaçırmak bir derece, fotoğraf çekmediğim anların tekrar yaşanmayacağını düşünmek çok acı verici. Tekrarı yok çünkü.
Siz hangi noktadan sonra ‘fotoğrafçıyım’ demeye başladınız?
Ben kendime hala fotoğrafçı demiyorum. Çünkü bu sanatın sonu yok. Teknoloji her geçen gün ilerliyor ve bazen bir bakıyorsunuz cep telefonuyla çekilmiş bir fotoğraf inanılmaz etkileyebiliyor.
Gelişen teknoloji ile herkes fotoğrafçı olup çıktı. Bu durum sizi rahatsız ediyor mu?
Tam aksine. Herkes fotoğraf çekmeli, kendi görüşünü bakış açısını aktarmalı diğerlerine.
Nasıl fotoğraflar çekiyorsunuz?
Moda çalışmaları daha ağırlıklı. Güzel tasarlanmış bir kıyafeti en uygun modelle izleyenlere aktarmak gayet keyifli. Reklam fotoğrafçılığını seviyorum galiba ben. Mesela çekilmiş bir sinema filminin afiş çalışmasını yapmak ve onu billboardlarda görmek çok büyük gurur. Ama ben fotoğrafı belli bir kalıp içerisine sokmayı sevmiyorum.
“İlk fotoğraflarım evin bahçesindeki çiçekler, kedi ve domatesler oldu.”
İYİ FOTOĞRAFIN SIRRI GÖZLERDE
Miss Globe International’ın resmi fotoğrafçısı oldunuz.
Miss Globe International bilindiği üzere Dünya’daki ilk güzellik yarışması. Marilyn Monroe bu yarışmanın dünyaya kazandırdığı en büyük isim. Böyle büyük bir organizasyonun fotoğrafçısı olarak onurlandırılmak çok güzel bir duygu elbette.
Bir modeli fotoğraflarken öncelikleriniz neler?
Öncelik olarak modeli ne için fotoğrafladığımız ve modelin bakışları benim için çok önemli. Gözleri ne anlatır ona dikkat ederim.
Photoshop sevenlerden misiniz?
Ben hiperaktif biriyim. Bilgisayar başındaki işler çok bana göre değil. Photoshop konusunda çok başarılı işler yapan birine sahibim: Esin Uğur. İkimiz de photoshop sevmiyoruz. Önceden yoktu böyle teknolojiler. O zaman daha rahat yapıyorduk işlerimizi. Ama şimdi hiç kimse photoshop uygulamasız fotoğraf istemiyor
Selfie dozunu kaçırmayın
“Doğru fotoğraf için önce gerçekten ışık bilgisi gerekir. Doğru ekipman da önemli. Çekeceğiniz fotoğrafa göre değişkenlik gösteren bir durum bu. Bir de altın oran kuralımız var tabii ki. Altın oran en sade en basit anlatımıyla konuyu kadraja yerleştirme şeklidir. Eğer ki model çekiyorsak göz teması ve karşıya geçirilen enerji çok fazla önem taşır. O yüzden modelle iletişim halinde olmak ve rahatlığını sağlamak size iyi bir fotoğraf kazandırabilir. Dünyada inanılmaz bir hızla selfie çekimleri yayıldı. Bu konuda rahatsız olduğum noktalar da var. Özellikle gençler kafalarını boyunlarından ayırırcasına yatırarak yüzünün tek tarafından kendilerini çekmeleri çok kötü. Bir de en fazla rahatsız olduğum aşırı derece uygulanan filtre ve aplikasyonlar. Ve en önemlisi sürekli selfie çekimleri yapan arkadaşların bizimle çalışmaya geldiklerinde de selfie pozu verir gibi duruşlar sergilemesi büyük sıkıntı.”
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