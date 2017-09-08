Horlama problemine kişiye özel çözüm

Bazen önemsenmese de horlama problemi ile birlikte gelen en önemli sıkıntılardan biri de uyku apnesi... Diş Hekimi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Hakan Dönmez kişiye özel hazırladıkları horlama aparatları ile çözüm bulduklarını söylüyor. Uyku apnesi (Uyurken tıkanma, geçici olarak nefes alamama) ve horlama tedavisi için birçok yöntem kullanıldığını anlatan Dr. Hakan Dönmez, çeşitli cerrahi yöntemlerin dışında en basit ve kolay uygulanacak yöntemlerden birinin ağız içinde kullanılan dişlik diye tabir edilen aparatlar olduğunu söylüyor. Dönmez, kişiye özel hazırlanan ve gece yatmadan önce ağız içine takılan aparatlar ile alt çenenin öne alınmasının sağlandığını ve dil kökünün öne gelerek hava yolunun açıldığını dile getiriyor ve ekliyor: Her gece düzenli bir şekilde kullanılması halinde hava yolunun genişlemesini sağladıklarını anlatıyor.

Horlama ve uyku apnesi nedir?

Horlama ve uyku apnesi hastalığının birçok nedeni olabilir. Genel olarak burundaki problemlerden, bademcik probleminden, kişinin kilolu olmasından, damak, küçük dil veya dil kökündeki problemlerden kaynaklanabilir.

Horlama aparatının faydası nedir?

Horlama protezi kişinin ağız ve diş yapısına özel olarak, takıp çıkarılabilecek şekilde yapılmakta. Hastanın gece yattığında düzenli bir uyku uyumasını sağlar, tıkanmayı ortadan kaldırır ve rahatlatır. Bu takılan aparata horlama protezi adı da verilir. Hastalık erken teşhis edilmiş ise diğer yöntemlere göre daha avantajlı. Kullanımı ve taşıması kolay. Kullanıldığı andan itibaren de cerrahi müdahale gerektirmez ve ameliyata göre daha az zahmetli ve daha ucuz bir yöntem. Sadece gece yatarken takılıyor.

Peki bu hastalığın farklı tedavi yöntemleri var mı?

Horlama ve uyku apnesi hastalığının tedavisi için öncelikle detaylı bir muayene ve analiz gerekir. Tanı konulduktan sonra hastalığın derecelerine göre ilk önce dişlik diye tabir edilen diş hekiminin vereceği aparat ile tedavi denenebilir. Horlama aparatı takmayan ve ameliyat olması tehlikeli olan hastalara ise uyku sırasında takacakları bir maske verilmekte ve gece boyunca takılması istenmektedir. Bu maske boğaza basınçlı hava vererek hastanın uyumasını kolaylaştırsa da, genellikle hastalar bu maskeyi takmayı konforlu bulmaz ve takmak istemezler. Daha ileri safhalarda ise çok çeşitli cerrahi müdahaleler yapılmakta.