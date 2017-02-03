Horoz yılı bahane ziyafet şahane!

Farklı kültürleri öğrenmek, kendi kültürümüzle karşılaştırmak, öğrenmek her zaman eğlencelidir. Biz de bu hafta bambaşka bir kültürü keşfe çıkıyoruz. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Çin kültürünü, mutfağı aracılığıyla tanımaya karar verdik ve soluğu . Shangri-La Hotels and Resorts’un kendi markası olan Shang Palace’ta Çin-Kanton Mutfağı’nın en otantik örneklerini misafirlerine sunan Şef Bing Li’nin yanında aldık. Li, bize yemekleri anlattı bir de bu yıl kutladıkları Horoz yılından bahsetti! Dedik ya kültürleri tüm dünyadan biraz farklı. Çinliler 12 Hayvan Takvimi’ni kullanıyorlar ve 28 Ocak 2017’de Horoz yılını kutladılar. Yepyeni bir kültürü öğrenmek isterseniz ve bir de pratik bir Çin yemeği tarifi sohbetimize buyurun...

İlk ne zaman girdiniz mutfağa?

1995 yılından bu yana Çin mutfağının servis edildiği restoranlarda çalışıyorum. Yemek pişirme tutkusu aileden geliyor. Yemek pişirme kariyerime aile restoranımızda başladım. Çin’de yemek pişirmek bir ritüel, sanatın ve kültürün bir parçası. Ve bu kültürün içinde yetiştiğinizde doğal olarak bir parçası haline geliyorsunuz. Çin’in Sichuan bölgesinde 15 yıl boyunca Sichuan mutfağı konusunda kendimi geliştirdikten sonra kariyerime Afrika’da devam ettim. Üç yıl boyunca Afrika’da Çin yemekleri mutfağının lezzetlerini pişirmeye devam ettim ve sonrasında yeniden Çin’e döndüm. Yaklaşık bir yıldır İstanbul’dayım. Çin-Kanton Mutfağı’nın en otantik örneklerini misafirlerimize en geleneksel pişirme yöntemleriyle sunuyoruz.

Çin yemekleri kendine has. Ancak dünya tarafından da bir o kadar çok seviliyor. Bunun nedeni nedir?

Çin mutfağı dünyanın en bilinen ve en eski mutfaklarından biri. Ayrıca hem deniz mahsulleri, sebze, pilav hem de tavuk ve eti bir arada barındırdığından her damak tadına uyum sağlıyor.

Türk mutfağına aşina mısınız? En sevdiğiniz Türk yemekleri hangileri?

Fırsat buldukça Türk yemeklerini tatmaya çalışıyorum. Şu ana kadar en çok yaprak sarmasını beğendim.

Türk insanı Çin yemeklerini seviyor mu?

Türklerden güzel bir ilgi var Çin yemeğine. Bir de bizim mutfakta çalışan ekibimizin tamamı Çinli ve malzemelerin çoğunu Çin’den temin ediyoruz. Aynı şekilde mutfakta kullanılan ekipmanlar da Çin’den getirildi. Bu da Türklerin ilgisini çekiyor ve hoşlarına gidiyor.

Bu iki mutfağın size göre benzer yönleri var mı?

Çok fazla olmasa da benzer lezzetleri olduğunu söyleyebilirim. Pilav, mantı gibi ortak tatlar var. Çin’de çay tüketimi çok fazla, Türk kültüründe de çay önemli bir içecek.

HOROZ YILI KUTLU OLSUN!