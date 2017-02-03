Horoz yılı bahane ziyafet şahane!
Çin’de Horoz yılı kutlamaları sürerken etkileri İstanbul’a kadar geldi! Çin-Kanton Mutfağı’nın geleneksel yemeklerinde usta olan şef Bing Li yeni yıl yemeklerinden en sevilen Çin lezzetlerine kadar her şeyi şimdi İstanbullular için pişiriyor.
- BÜŞRA UĞRAŞ
Farklı kültürleri öğrenmek, kendi kültürümüzle karşılaştırmak, öğrenmek her zaman eğlencelidir. Biz de bu hafta bambaşka bir kültürü keşfe çıkıyoruz. Dünyanın en eski medeniyetlerinden biri olan Çin kültürünü, mutfağı aracılığıyla tanımaya karar verdik ve soluğu . Shangri-La Hotels and Resorts’un kendi markası olan Shang Palace’ta Çin-Kanton Mutfağı’nın en otantik örneklerini misafirlerine sunan Şef Bing Li’nin yanında aldık. Li, bize yemekleri anlattı bir de bu yıl kutladıkları Horoz yılından bahsetti! Dedik ya kültürleri tüm dünyadan biraz farklı. Çinliler 12 Hayvan Takvimi’ni kullanıyorlar ve 28 Ocak 2017’de Horoz yılını kutladılar. Yepyeni bir kültürü öğrenmek isterseniz ve bir de pratik bir Çin yemeği tarifi sohbetimize buyurun...
İlk ne zaman girdiniz mutfağa?
1995 yılından bu yana Çin mutfağının servis edildiği restoranlarda çalışıyorum. Yemek pişirme tutkusu aileden geliyor. Yemek pişirme kariyerime aile restoranımızda başladım. Çin’de yemek pişirmek bir ritüel, sanatın ve kültürün bir parçası. Ve bu kültürün içinde yetiştiğinizde doğal olarak bir parçası haline geliyorsunuz. Çin’in Sichuan bölgesinde 15 yıl boyunca Sichuan mutfağı konusunda kendimi geliştirdikten sonra kariyerime Afrika’da devam ettim. Üç yıl boyunca Afrika’da Çin yemekleri mutfağının lezzetlerini pişirmeye devam ettim ve sonrasında yeniden Çin’e döndüm. Yaklaşık bir yıldır İstanbul’dayım. Çin-Kanton Mutfağı’nın en otantik örneklerini misafirlerimize en geleneksel pişirme yöntemleriyle sunuyoruz.
Çin yemekleri kendine has. Ancak dünya tarafından da bir o kadar çok seviliyor. Bunun nedeni nedir?
Çin mutfağı dünyanın en bilinen ve en eski mutfaklarından biri. Ayrıca hem deniz mahsulleri, sebze, pilav hem de tavuk ve eti bir arada barındırdığından her damak tadına uyum sağlıyor.
Türk mutfağına aşina mısınız? En sevdiğiniz Türk yemekleri hangileri?
Fırsat buldukça Türk yemeklerini tatmaya çalışıyorum. Şu ana kadar en çok yaprak sarmasını beğendim.
Türk insanı Çin yemeklerini seviyor mu?
Türklerden güzel bir ilgi var Çin yemeğine. Bir de bizim mutfakta çalışan ekibimizin tamamı Çinli ve malzemelerin çoğunu Çin’den temin ediyoruz. Aynı şekilde mutfakta kullanılan ekipmanlar da Çin’den getirildi. Bu da Türklerin ilgisini çekiyor ve hoşlarına gidiyor.
Bu iki mutfağın size göre benzer yönleri var mı?
Çok fazla olmasa da benzer lezzetleri olduğunu söyleyebilirim. Pilav, mantı gibi ortak tatlar var. Çin’de çay tüketimi çok fazla, Türk kültüründe de çay önemli bir içecek.
HOROZ YILI KUTLU OLSUN!
Çin’de 2017’ye yeni mi girildi? Takvim hesabınız nasıl?
Çin takvimi Batı’dakinden ciddi farklılıklar gösterir. 12 hayvan takvimi olarak da bilinen bu takvim biz Çinliler’in manevi hayatında ve kişinin kaderinde büyük öneme sahip. Örneğin kaplan yılında doğan birinin güçlü, kaplan gibi savaşçı olduğuna inanılır. Takvimde yer alan diğer hayvanlar ise; sıçan (Fare), boğa (Öküz), kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koyun, maymun, horoz, köpek ve domuz.
Bu yıl Horoz yılı! Peki bu yılın karakteristik özellikleri neler?
Çin takvimine göre Horoz yılı 28 Ocak 2017 günü başladı. Çin Beş Element Astroloji Takvimine göre, 2017, Ying Ateş elementli Horoz yılıdır. Beş Element sisteminde Ateş rengi kırmızıdır. Bu nedenle, 2017 için Kırmızı Ateş Horoz yılı olduğunu söyleyebiliriz.
Yeni yıl kutlamalarında Çin’de hangi yemekler hazırlanır?
Yılbaşında tüm aile bir araya gelir ve geleneksel bir yemek yenir. Öncelikle yeni yıl için dua edilir. Meyve, sebze ve tahin sosla hazırlanan sashimi tabağı ‘Lo Hei’ hazırlanırken yeni yıl için en güzel dilekler dilenir. Zaten bu kelime de ‘Yeni Yıl’ anlamına geliyor ve geleneksel yılbaşı yemeklerimizden. Buharda pişirilmiş deniz mahsulleri soslu tofu ve sebzeli Çin mantısı, acılı&ekşili wok’da kızartılmış morina balığı, tahinli ve muhallebili pirinç topları çorbası gibi lezzetler hazırlanır. Biz de Shang Palace’ta mümkün olduğunca bu geleneği Çin Yeni yılı menümüz ile İstanbul’da yaşatmaya çalışıyoruz.
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Bize pratik hazırlanabilecek bir Çin lezzeti tarifi verebilir misiniz?
Karabiber soslu dana bonfile tarifi verebilirim. Dana bonfileler küp küp doğranır. Sonra bonfileler 5 gram tane karabiber, 5 gram tavuk bulyon ve 5 gram mısır nişastası ile 1 saat marine edilir. Bu sırada sarı, kırmızı ve yeşil dolma biberler baklava şeklinde kesilip bir kaba alınır. Önceden kızmış bir miktar ayçiçeği yağın içine dana bonfileler atılır ve 10 ml soya sosu ile birlikte kısık ateşte sotelenir. Yağı süzdürülen bonfileler tekrar tavaya alınır ve sırasıyla önceden doğranmış sebzeler eklenir ve sotelenmeye devam edilir. Karabiber sosu için de tereyağı önceden ısıtılmış tavada eritildikten sonra içerisine karabiber, şeker ve bulyon ilave edilir. Sonrasında ketçap eklenerek pişirme işlemine devam edilir. Biraz piştikten sonra soya sosu eklenir ve mısır nişastası yardımıyla sosun kıvamı bağlanır. Son olarak limon suyu ilave edilir. Bu sos bonfilelere ilave edilip karışmasını sağladıktan sonra 5 miligram soya sosu eklenir ve servis edilir.
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