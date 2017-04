İbrahim Saraçoğlu’ndan bahar reçeteleri

Soğuk algınlığına karabaş otu

Nar kabuğundan bir lira büyüklüğünde üç parça kesin. Parçaları 1.5 su bardağı kaynar suya atın, kısık ateşte beş dakika kaynatın. Ardından üç başak karabaş bitkisini ekleyin ve üç dakika daha kaynatın. Daha sonra süzerek ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra günde bir defa aç karnına bir su bardağı tüketin. Bir haftanın sonunda kürü sonlandırın.

Saman nezlesi, alerjik ve genel astım

İki yemek kaşığı üzerlik tohumunu kaynamakta olan bir litre suyun içine katın. Kısık ateşte kaynatarak yüzünüzü buharına tutup soluyarak buharını iki dakika müddetle içinize çekin. İki dakika tamamlandıktan sonra pamuğu üzerlik otu suyuna daldırın ve her iki burun deliğinin iç kısmına iyice sürün. Bu işleme15 gün boyunca gün aşırı devam edin.

Toz alerjisi ve burun akıntısı

Bir tatlı kaşığı lavantayı bir bardak suda altı dakika demleyin. Ilıyınca süzün ve için. On beş gün boyunca her gün, akşam yemeklerinden iki saat sonra içilir. Her defasında taze olarak hazırlanması şarttır. İçerisine şeker ilave etmeyin. 15 günlük ilk kür tamamlandıktan sonra rahatsızlığın seyrine göre haftada üç-dört defa içmeye devam edin.