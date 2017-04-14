İbrahim Saraçoğlu’ndan bahar reçeteleri
Mevsim dönümü hepimizi yatağa düşürdü. Bir gün içinde hem yaz hem de kış havası yaşıyoruz. Yazı beklerken soğuk algınlığı, grip ve alerjik astım için tehlike çanları yeniden çalıyor. Hastalıkların tedavisinde bitkisel çözümleri öneren Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu’ndan doğal şifa kürleri geldi.
Soğuk algınlığına karabaş otu
Nar kabuğundan bir lira büyüklüğünde üç parça kesin. Parçaları 1.5 su bardağı kaynar suya atın, kısık ateşte beş dakika kaynatın. Ardından üç başak karabaş bitkisini ekleyin ve üç dakika daha kaynatın. Daha sonra süzerek ılımaya bırakın. Ilıdıktan sonra günde bir defa aç karnına bir su bardağı tüketin. Bir haftanın sonunda kürü sonlandırın.
Saman nezlesi, alerjik ve genel astım
İki yemek kaşığı üzerlik tohumunu kaynamakta olan bir litre suyun içine katın. Kısık ateşte kaynatarak yüzünüzü buharına tutup soluyarak buharını iki dakika müddetle içinize çekin. İki dakika tamamlandıktan sonra pamuğu üzerlik otu suyuna daldırın ve her iki burun deliğinin iç kısmına iyice sürün. Bu işleme15 gün boyunca gün aşırı devam edin.
Toz alerjisi ve burun akıntısı
Bir tatlı kaşığı lavantayı bir bardak suda altı dakika demleyin. Ilıyınca süzün ve için. On beş gün boyunca her gün, akşam yemeklerinden iki saat sonra içilir. Her defasında taze olarak hazırlanması şarttır. İçerisine şeker ilave etmeyin. 15 günlük ilk kür tamamlandıktan sonra rahatsızlığın seyrine göre haftada üç-dört defa içmeye devam edin.
Beyaz dut doğal antibiyotik
Anadolu’da beyaz dut ve yapraklarının bazı iltihaplı hastalıklara karşı kullanıldığı Osmanlı’dan beri biliniyor. Kaynamış yarım litre suyun içerisine bir avuç dolusu beyaz dut kurusu atın ve altı dakika daha kısık ateşte kaynatın. Ilıyınca süzün, yarısı sabah aç karnına, diğer yarısını akşam aç karnına için. 25 gün taze hazırlayarak tüketin.
Cildi yenileyen gençlik maskesi
Bir orta boy kırmızı elma ve dört adet sert kayısıyı hazırlayın. Elmanın kabuğu incecik soyulur. Dört kayısı kabuklarıyla beraber yaklaşık 1.5 cm kalınlığında soyulur. Elmanın kabuğu ile dört kayısı bir kaba konulur. Çok az su ilave ederek beş dakika kaynatılır ve lapa haline getirilir. Ilıdıktan yüze yedirerek sürülür. Yüzde yarım saat bekletildikten sonra yıkanır. Bu işlem haftada bir kez uygulanır.
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