İki tekerlekli bisiklete binmeyi anlatmak zordur

- Hem müzik hem tasarımla ilgileniyorsunuz. Müzik yaşamınıza nasıl girdi?

Müzik yaşamıma girmedi, sanki doğduğum günden beri benimleydi. Müzisyen tarafımı tetikleyen şey yedi-sekiz yaşlarımda dinlediğim The Beatles’dı. 14 yaşında ilk akustik gitarımı almamla devam etmiş bir tutkuydu müzik. Devamında Saint Joseph’de müzik grubumla yaptığım çalışmaları hazırladığım demolar takip etti. Hayatımın bir döneminde yazdığım parçaları profesyonel bir formatta paylaşacağım fikri hep vardı içimde. Arkamda kalan yaşam süresinin önümdekini geçtiğine uyandığımda bu adımı attım.

- Bu kadar şarkı birikmişken albüm geliyor mu?

Şimdi 10 tane yeni şarkının yer alacağı albümü çalışmaya başladık. Birikmiş şarkılarımın arasından seçiyoruz bu 10 şarkıyı. Fakat bir yandan da heyecanla yeni şarkılar da yazıyorum.

- Sözler de müzikler de size ait. Yazmak ve müzik yapmak nasıl bir duygu silsilesi?

Suyun üzerinde durmayı, iki tekerlek üzerinde bisiklete binmeyi anlatabilmek zordur. Elle tutulamaz bir şeydir bu. Çok küçükken herkes şarkı yazabilir diye düşünürdüm. Öyle olmadığını anladığımda sevinmiştim. Bir de kendimi bildim bileli insanın dünyadaki varoluşsal boşluğa düşmüş haline tutkunumdur. Hayatı önüme koyulduğu haliyle kabullenmekte zorlanan bir çocuktum. Bu zihin dünyamı müzikle ifade edebilmek bende tarif edemeyeceğim bir rahatlamayı beraberinde getiriyor.

- Peki tasarımcı olmaya nasıl karar verdiniz?

Günlük hayatımın içinde, babam Aziz Sarıyer’in mesleğinden dolayı mobilyaya dair birçok öğe vardı. Evimizdeki modern mobilya sirkülasyonu benim interaktif bir tasarım fuarı içinde yaşadığımı düşündürtecek boyuttaydı... Kişisel eğilimlerim, içgüdülerimin katkısı ile Derin Design koleksiyonunu oluşturduk ve dünya ölçeğinde sergileyip, tanıttık.

- Hedefinizde tasarım olarak neler var?

Aklınızla ve duygularınızla içinizde oluşan bir fikrin hayata geçirme aşamaları, sonuca ulaştıran adımlar ve devamında ortaya çıkmış bir ürün olarak görmenin heyecan verici bir özelliği var. Bu nedenle hem kendi tasarımlarım hem de koleksiyonu oluşturan diğer işlerin ayağa kalkmasıyla ilgili yaptığım art direktörlük çalışmalarım benim için önemli.

- Türkiye’deki ile dünyadaki tasarımları kıyaslar mısınız?

Kendi dalımdan bahsedecek olursam, eğitim ile ilgili konumumuzun ortalamanın üzerinde olduğunu görüyorum. Tüketici açısından da ekonomik çizgisindeki dengesizlikler ve orta sınıfın zayıflığı belirsizlik oluşturuyor. Toplumsal estetik perspektifinin derinleşmesini engelleyen duvarlar bunlar.