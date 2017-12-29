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İkonik çizgilere modern yorum

Dagi’nin yeni sezonda erkeklere özel hazırladığı uyku giyim koleksiyonunda düz renkler, pötikareler ve çizgiler; modern dokunuşlarla yeniden yorumlandı. Evde rahatlık ve şıklık arayanlara duyurulur!

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NBA ruhu kazaklarda

Modayı yakından takip eden NBA, yeni yıla özel hazırladığı kazak koleksiyonunu tanıttı. ‘Ugly Jumpers’ adıyla NBA Store’da yerini alan renkli koleksiyon NBA takımlarının renkleri ve geometrik desenlerden ilham alınarak tasarlandı.

İndirimi kaçırmayın

Şehirli erkeğin modern tavrını ön plana çıkartan D’S Damat 2017/18 kış koleksiyonu bu yılbaşında hem size hem de sevdiklerinize şıklık katacak. Üstelik tüm sonbahar-kış sezonu ürünlerinde ‘500 TL al 350 TL öde’ kampanyası ve seçili ürünlerde yüzde 50 indirim fırsatı bulunuyor.

Erkeğe hediye almak zor değil

Kiğılı’nın 2017-2018 sonbahar-kış koleksiyonundaki örme gömleklerden kol düğmelerine, triko yeleklerden kazaklara kadar pek çok alternatif hediye arayışında olanlar için ideal seçenekler sunuyor. Şık ve rahat olmak isteyen erkekler de bu tasarımları gözden kaçırmamalı.

Bu kampanyayı es geçmeyin!

Özel tasarım ayakkabı markası bySedaUren, tüm modellerinde yılbaşına özel yüzde 20 indirim sunuyor. Ayakkabı tutkunları için daha güzel bir hediye düşünülebilir miydi?

Işıltıdan mahrum kalmayın

İleri teknoloji makyaj, yüz ve vücut bakımı ürünleriyle geniş bir yelpazeye sahip olan İtalyan profesyonel makyaj markası KIKO Milano’nun bol ışıltılı farlarını gördünüz mü?

Yaş almayın yenilenin 

Yeni umutlar ve yeni başlangıçların yapıldığı yeni yıla girerken bir yaş daha alıyoruz. Yaş almak yerine genç kalmayı hedefleyenlerdenseniz bir önerimiz var. Uzmanlar Farmasi’nin Dr. C.Tuna Age Reversist serisi ile 15 dakikada daha genç bir görünüme sahip olabileceğinizi söylüyor. Denemeye değer!

Far paletinizi kendiniz oluşturun

Artık Türkiye’de de adından söz ettiren kozmetik markası Inglot, yeni yıl makyajında rutininin dışına çıkmak isteyenlerin yanında. Uzun süre kalıcılı waterproof AMC eyeliner jel, 29 farklı renk seçeneği ile çeşitli alternatifler sunuyor. Ayrıca markanın sunduğu özgün palet seçeneği Freedom System ile kendi paletinizi oluşturabilir göz makyajınızı tamamlayabilirsiniz. 

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