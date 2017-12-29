İkonik çizgilere modern yorum

NBA ruhu kazaklarda

Modayı yakından takip eden NBA, yeni yıla özel hazırladığı kazak koleksiyonunu tanıttı. ‘Ugly Jumpers’ adıyla NBA Store’da yerini alan renkli koleksiyon NBA takımlarının renkleri ve geometrik desenlerden ilham alınarak tasarlandı.

İndirimi kaçırmayın

Şehirli erkeğin modern tavrını ön plana çıkartan D’S Damat 2017/18 kış koleksiyonu bu yılbaşında hem size hem de sevdiklerinize şıklık katacak. Üstelik tüm sonbahar-kış sezonu ürünlerinde ‘500 TL al 350 TL öde’ kampanyası ve seçili ürünlerde yüzde 50 indirim fırsatı bulunuyor.