İmam Hatiplerde sanat var

Bir süredir Fatih’te sessiz sedasız çalışmalarını sürdüren Ertuğrul Çakır Atölyesi (EÇA), bu yıl Nuh’un Gemisi adlı işle Yeditepe Bienali’ne katıldı. Gölgenin Dili Olsa temalı altıncı serginin hazırlıklarını sürdüren gençler, geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti ile moral buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda çalışan EÇA sanatçısı gençlere bir atölye sözü verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin isteği üzerine seçim sonrası Gölgenin Dili Olsa sergisinin Külliye’nin sanat galerisinde sergilenebileceğini söyledi.

“Fatih’te Sanat Var” mottosuyla her yıl bir tema etrafında öğrencilerinin hazırladıkları tablolarla bir sergi açan Ertuğrul Çakır, sürdürdüğü atölye ile hem geleceğin sanatçılarını hem de sanatseverlerini yetiştiriyor. Beşinci sınıftan beri birlikte çalıştığı öğrencilerine Güzel Sanatlar Akademisi düzeyinde sanat eğitimi veren ve her yıl belli çizgileri olan çok ciddi sergiler gerçekleştirdiklerini anlatan Ertuğrul Çakır, İmam Hatip okullarına dair önyargıları da kırıyor.

Geçen yıl yaptıkları 15 Temmuz tablosunu sayın Cumhurbaşkanı’na hediye eden Ertuğrul Çakır Atölyesi öğrencileri şimdilerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sergi açacak olmanın heyecanını yaşıyor.

BİENALİN EN GENÇ SANATÇILARI...

Bu yıl Gölgenin Dili Olsa temasıyla yola çıktıklarını anlatan Ertuğrul Çakır, Selçuklu, Osmanlı ve günümüz Türkiye’sinden hareket ettiklerine dikkat çekiyor. Sergi bu üç döneme etki eden liderler, sanatçılar, düşünürler ve bilim insanlarının tablolarından oluşuyor. Çakır, “Sergimizde Abdülhamid de var Atatürk de. İbni Sina, Yunus Emre, Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan da var. Necip Fazıl da. Bu şekilde ayrıştırmadan tarihimize yön veren önemli insanları bir araya getirdik.” şeklinde konuşuyor. Bu sene atölye olarak Yeditepe Bienali’ne katıldıklarını da hatırlatan Ertuğrul Çakır, sözlerine şöyle devam ediyor: “Yeditepe Bienali dünyanın ilk klasik sanatlar bienaliydi. 673 sanatçı 3 binden fazla eser vardı. Bizim farkımız şu oldu. Nuh’un Gemisi, Bienal’deki tek keçe resmiydi. Aynı zamanda Klasik Sanatlar Bienali’nin en genç sanatçıları Ertuğrul Çakır Atölyesi öğrencileriydi. 24 küçük sanatçı böylelikle tarihe geçmiş oldular.”

Bu anlamlı çabanın mimarı Ertuğrul Çakır, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti ile ilgili olarak da şunları söylüyor: “Cumhurbaşkanımız 30 Mayıs’ta Kültür Bakanımız Numan Kurtulmuş, Aile Bakanımız Fatma Betül Sayan ile atölyemizi ziyaret ettiler. Bu bizim için çok önemliydi. Bir Cumhurbaşkanının atölye ruhuyla çalıştığımız bir yerde eserlerimizi görmesi, takdir etmesi, sayın Bakanlarımızın çalışmaları beğenmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti ve umut etmeye başladık. Cumhurbaşkanımızın eserleri gördükten sonra çocukların isteği üzerine Külliye’de sergi sözü vermesi ve eserleri bunun için yetkin görmesi bizim için çok önemliydi.” Fatih Belediyesi fuayesinde 11-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Gölgenin Dili Olsa sergisi 11 Haziran saat 14.00’de açılacak.