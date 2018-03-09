İnşaatta yanlış proje uyarısı
Ülkede konut fazlası olmadığını ifade eden Gayrimenkul Danışmanı Murat Akça, inşaat firmalarının yanlış projeleri yanlış yerlerde uygulanmasından dolayı satış yapamadığı için fazlalık gibi görüldüğünü söyledi.
Gayrimenkul Danışmanı Akça, “Pek çok inşaat firması; 1+1 çok kolay satılıyor ve para kazandırıyor diye olmadık yere 1+1 konseptinde proje yapıyor ama bu yapıları satamadan elinde kalıyor. Sonra da sektörde daralma var diye konuşuluyor. Oysa ki sektörde daralma yok, ihtiyaçlara hitap etmeyen yanlış projeler var. İnşaata başlarken; bölgede konut ihtiyacı mı var, ofis ihtiyacı mı var ya da ticari yapı ihtiyacı mı var kimse bunları incelemiyor. Alıcı ve yatırımcı profili değerlendirilmiyor. Konut tipi analizi çıkartılmıyor. Burada doğru analiz çok önemlidir” diye konuştu.
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