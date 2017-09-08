Işılak: Bu albümde siyaset yok aşk var

Aklıma Düşünce adlı yeni albümüne ilişkin açıklamada bulunan Işılak, Dombra’nın dışında beş eserin yer aldığı albümde Derdine Düştüm, Aklıma Düşünce, Hasretin Karakış, Tuna ve Kırmayacaktın adlı şarkıların söz ve bestelerinin kendisine ait olduğunu söyledi. Işılak albümde yer alan eserlerin duygusal aşk şarkıları olduğuna vurgu yaparak, “Son eser olarak Dombra’yı koyduk albüme. Beş eserimiz yeni. Bunlar özgün eserler.Aldığımız tepkiler çok iyi. Dinleyenlerin çok beğendiğini duyuyor ve çok mutlu oluyoruz. Çünkü bir eser için karşı taraftan da olumlu geri dönüş alındığında sanatkar bununla avunur, övünür, mutlu olur” dedi. Yeni albümünde siyasetten uzak kalmak istediğine işaret eden Işılak, şu bilgileri verdi: Mesaj vereceksek, gönüle ve aşka dair mesaj verelim. Bu albümde siyasi mesaj arayan yanlış bir albüm dinlemiş olur. Tamamen gönüle, kalbe, aşka ve duyguya dair yapılmış bir albüm. İnsanların siyasi gündemden uzaklaşmalarına belki vesile olur. Dinleyenlerin belki bu ortamdan yarım saat, 45 dakika için de olsa uzaklaşmasına, biraz daha gönüle doğru yönelmesine vesile olur diye düşündüm. Çünkü sanatkarın işi, yeni ufuklara yelken açmak ve yeni duygularla dinleyicisini tanıştırmaktır.

ALBÜM RAHMETLİ EROL AĞABEY’İN FİKRİYDİ

Sanatçı Işılak, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde yaşamını yitiren Erol Olçok’un önceki tüm albümlerinde kendisine destek verdiğini dile getirerek, “Rahmetli Erol Olçok, fikriyle, düşüncesiyle, reklamıyla, elinden gelen her şekilde destek olurdu. Allah nur içinde yatırsın. Bu vesileyle 15 Temmuz’da şehit olan 248 şehidimizi de rahmetle anıyorum. Erol Ağabey’in misyonunu şimdi kardeşi Cevat Olçok devam ettiriyor. Erol Ağabey, nasıl destek olduysa, bu albümde de Cevat Bey’den madden, manen ve fikren destek görmek bizi mutlu etti” dedi.

YENİ DOMBRA YEDİ ÜLKEDE ZİRVEDE

Söz ve bestesi Arslanbek Sultanbekov’a ait Dombra’ya çektiği yeni klibe de değinen Işılak, “Yedi ülkede gösteriliyor. Oradan da müthiş tepkiler geliyor. Orta Asya’ya da bu vesileyle açılmış olduk” diye konuştu. Işılak, sosyal medyada 10 günde yaklaşık 6 milyon kişinin izlediği klibin Zekeriyaköy ile Kilyos’ta beş günde tamamlandığını söyleyerek, şöyle devam etti: Yönetmenler Armağan Büyükkarakaş ve Kenan Öztürk ile çalıştık. İki yönetmenle çalışmamızın nedenlerinden biri, klipte çok detaylı savaş sahneleri olması, bir diğeri de genel planlar olduğu için. Dombra, benim daha evvelden Cumhurbaşkanımız için uyarladığım eserdi. Şimdi orijinaliyle, Nogay Türkçesiyle okuduk. Bu şekliyle de çok ciddi bir teveccüh gördü.

KLİPTEKİ TARİHİ GERÇEK

‘At, avrat, silah’ sözünü klipte işlediklerini aktaran sanatçı, “Türk’ün tarihinde kadın, at ve silah önemlidir. At, Türk’ün savaşta olmazsa olmazı. Kadın, onun motivasyonu. Sırtını, gönlünü, yüreğini dayadığı kişi. Türk milletinin ve bizim başımızın tacı. Türk milleti, tarihi boyunca, silah tutması, savaşması ve savaştaki cengaverliğiyle anılıyor, biliniyor” dedi.

YENİ TINI, GÜÇLÜ RİTİM

Uğur Işılak, albümün ve klibin bir ekip işi olduğunu sözlerine ekleyerek, şunları kaydetti: Modern bir altyapı yaptık ama içinde Dombra’nın kendi tınısı da var. Yaylı çalgılar ile bağlama da kullandık. Çok otantik veya çok modern değil. İkisinin ortasında bir eser. Dinleyici hem modern hem de geleneksel tınıyı buluyor dinlerken.