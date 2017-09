Işılak: Bu albümde siyaset yok aşk var

CEMAL HÜNAL ATLARINI VERDİ

Klipte özel kostümle ata binen Işılak henüz profesyonel bir binici olmadığını belirterek, “Çekimler için oyuncu Cemal Hünal’ın çiftliğini ve atlarını kullandık. Sağ olsun Cemal kapılarını araladı bize. Aynı zamanda ‘Klibin bir yerinde oynarım’ dedi. Cemal’in klipte bir ok atma sahnesi var. Hem simasıyla hem de biniciliğiyle klibe çok ciddi bir renk kattığını düşünüyoruz. Cemal, çok profesyonel bir binici. At sırtındayken ok atabilmek ayrı bir beceri gerektiriyor. Böyle bir sahnesi de var Cemal’in” dedi. Işılak’ın yeni albümü, Avrupa Müzik etiketiyle ağustos ayı sonunda satışa sunuldu.