İstanbul Flamenko üstadı Lucia’yı anıyor!
Üç yıl önce hayatını kaybeden Flamenko’nun kült gitarist ve bestecilerinden Paco de Lucia 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında ‘Paco De Lucia Anısına: Beyond The Memory’ konseriyle 8 Temmuz’da Zorlu PSM’de anılacak. Lucia’nın yakın dostu Jorge Pardo şöyle diyor: Gitarı ile tutkulu ilişkisi beni her zaman çok etkilemiştir. Flamenko’da bir üstat olmasının yanında çok iyi bir ağabey ve dosttu.
- Bahar Erdoğan
Flamenko’nun devleri Paco De Lucia’yı anmak için 8 Temmuz’da İstanbul’a geliyor. Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera, NinoJosele, El Piranha, David de Jacoba gibi yıldız müzisyenlerin ve dansıyla Nino de losReyes katılacağı konserde, Levent Yüksel, Cenk Erdoğan ile Taksim Trio’da konuk müzisyen olarak yer alacaklar. 24. İstanbul Caz Festivali tarafından gerçekleştirilen bu özel konser öncesi Paco De Lucia’yı ve müziğini Carles Benavent, Jorge Pardo, Levent Yüksel ve Cenk Erdoğan’dan dinledik.
Jorge Pardo
Sizin aklınızda Paco De Lucia ile ilgili kalanlar neler?
Jorge Pardo: Gitarı ile tutkulu ilişkisi beni her zaman çok etkilemiştir. Küçük yaşlarımdan bu yana yıllarca Paco De Lucia ile beraberdik. Flamenko’da bir üstat olmasının yanında çok iyi bir ağabey ve dosttu. Gezdiğimiz ülkelerde yaptığımız partiler, futbol sohbetleri ve sahnedeki virtüözlüğü ilk aklıma gelenler.
Levent Yüksel
Siz bu gecenin sürpriz konuklarındansınız. ‘Palanque’ şarkısını nasıl keşfettiniz?
Levent Yüksel: Paco’nun Live OneSummer Night adlı Sextet World grubuyla yaptıkları muhteşem albümü dinliyordum. Paco’nun yaptığı şarkılardan Sezen Aksu’ya bahsettim. Şarkıların çok güzel olduğunu ama Türkçe söz yazmanın zor olacağını söyledim. Sonra Palenque’nin bir bölümünü dinlettim. Bir şey söylemedi; meğer bilenmiş benim yakalanamaz dememe. Birkaç gün sonra yazdım dedi ve ‘Tuana’ şarkım ortaya çıktı.
Cenk Erdoğan
Bir enstürmanist olarak Paco De Lucia’nın oluşturduğu Flamenko’daki gitar tekniğini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Cenk Erdoğan: Gitar teknikleri olarak bakıldığında Flamenko en zor ve karmaşık olan stillerden biri. Flamenko ateşli bir ruha ve sert bir tuşeye sahip. Belli teknikleri elbette var ama o soundu yakalamak çok zor. Ben Paco De Lucia’nın bu anlamda özel olarak gönderilmiş bir insan olduğuna inanıyorum. Kendisinden sonra onun gibi çalmaya çalışan insanlar bırakarak gitti. Gerçek bir deha.
İstanbul Flamenko üstadı Lucia’yı anıyor!
İspanya ve İspanyol müzisyenler için Paco De Lucia ne ifade ediyor?
Carles Benavent: İspanyollar için Flamenko müziğini dünya ile buluşturan bir isim. Aynı zamanda bu müzikle uğraşan insanların kimlik kazanmasında büyük rol oynadı. Flamenko bugün dünyanın en sevilen müzik türlerinden biriyse Paco De Lucia’nın bunda büyük katkısı var. Ölümünden sonra hala bu kadar sevgiyle ve bu özel konserlerle anılıyor olması da bunun göstergesi.
uPaco De Lucia’dan sonra aynı şarkıları onsuz yorumlamak nasıl hissettiriyor?
Carles Benavent: Aslında sadece ondan öğrendiklerimiz ve zamanla birlikte kendi kattıklarımızla Paco De Lucia repertuvarını en iyi şekilde sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki geçen zamanla birlikte bizler de müzisyen olarak geliştik ve farklı yorumlar geliştirdik. Onun Flamenko dünyasına bıraktığı mirası en iyi şekilde sürdürmeye çalışıyoruz.
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