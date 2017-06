İstanbul Flamenko üstadı Lucia’yı anıyor! Üç yıl önce hayatını kaybeden Flamenko’nun kült gitarist ve bestecilerinden Paco de Lucia 24. İstanbul Caz Festivali kapsamında ‘Paco De Lucia Anısına: Beyond The Memory’ konseriyle 8 Temmuz’da Zorlu PSM’de anılacak. Lucia’nın yakın dostu Jorge Pardo şöyle diyor: Gitarı ile tutkulu ilişkisi beni her zaman çok etkilemiştir. Flamenko’da bir üstat olmasının yanında çok iyi bir ağabey ve dosttu.