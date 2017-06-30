İstanbul Flamenko üstadı Lucia’yı anıyor!

Flamenko’nun devleri Paco De Lucia’yı anmak için 8 Temmuz’da İstanbul’a geliyor. Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera, NinoJosele, El Piranha, David de Jacoba gibi yıldız müzisyenlerin ve dansıyla Nino de losReyes katılacağı konserde, Levent Yüksel, Cenk Erdoğan ile Taksim Trio’da konuk müzisyen olarak yer alacaklar. 24. İstanbul Caz Festivali tarafından gerçekleştirilen bu özel konser öncesi Paco De Lucia’yı ve müziğini Carles Benavent, Jorge Pardo, Levent Yüksel ve Cenk Erdoğan’dan dinledik.

Jorge Pardo

Sizin aklınızda Paco De Lucia ile ilgili kalanlar neler? Jorge Pardo: Gitarı ile tutkulu ilişkisi beni her zaman çok etkilemiştir. Küçük yaşlarımdan bu yana yıllarca Paco De Lucia ile beraberdik. Flamenko’da bir üstat olmasının yanında çok iyi bir ağabey ve dosttu. Gezdiğimiz ülkelerde yaptığımız partiler, futbol sohbetleri ve sahnedeki virtüözlüğü ilk aklıma gelenler. Levent Yüksel

Siz bu gecenin sürpriz konuklarındansınız. ‘Palanque’ şarkısını nasıl keşfettiniz?

Levent Yüksel: Paco’nun Live OneSummer Night adlı Sextet World grubuyla yaptıkları muhteşem albümü dinliyordum. Paco’nun yaptığı şarkılardan Sezen Aksu’ya bahsettim. Şarkıların çok güzel olduğunu ama Türkçe söz yazmanın zor olacağını söyledim. Sonra Palenque’nin bir bölümünü dinlettim. Bir şey söylemedi; meğer bilenmiş benim yakalanamaz dememe. Birkaç gün sonra yazdım dedi ve ‘Tuana’ şarkım ortaya çıktı. Cenk Erdoğan

Bir enstürmanist olarak Paco De Lucia’nın oluşturduğu Flamenko’daki gitar tekniğini nasıl değerlendiriyorsunuz?