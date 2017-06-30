İstanbul’da alışveriş şenliği başladı

Yedi yıldır düzenlenen İstanbul ShoppingFest, bu yıl ‘paylaşmak’ mottosuyla farklı bir dünyanın kapılarını aralamayı hedefliyor. İstanbul’u yeniden keşfetme fırsatı sunan festival, alışveriş merkezlerinde kurulacak ‘Design İSF’ alanları ve Kapalıçarşı rotalarıyla modern ve geleneksel alışveriş keyfini bir arada sunuyor. ‘Sen Hiç Kapalıçarşı’yı Gördün mü’ sloganıyla İstanbullular’ı Kapalıçarşı’ya davet eden festivalde zanaatkarlar ile genç sanatçılar bir araya gelme fırsatını yakalayacak. Çeşitli sergi, söyleşi ve dinletilerin de gerçekleşeceği etkinlikte ünlü isimler Kapalıçarşı’ya dair duygularını bir sergiyle anlatacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği tarafından desteklenen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Ticaret Odası işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte bakın başka neler var?

HER KÖŞEDE BİR ATÖLYE

- İstanbul ShoppingFest’te ziyaretçiler, Design İSF alanlarında ‘Sanat, Tasarım ve Atölye’ çerçevesinde sergilerden söyleşilere, dinletilerden enstalasyonlara kadar farklı etkinliklere katılma fırsatı yakalayacak. Akasya, Capitol, Emaar Square, Forum İstanbul, İstinye Park, Kanyon, Palladium,Venezia, Zorlu Center’da kurulacak alanlar, ziyaretçileri alışveriş fırsatlarının yanı sıra tasarım ve sanat ile buluşturacak. Bu alanlara gidip etkinliklere katılarak Bahar Korçan, Arzu Kaprol, Gamze Saraçoğlu gibi moda dünyasının tanınmış tasarımcılara ulaşabilir, tasarımı onlarla birlikte deneyimleyebilirsiniz. Ayrıca mücevher, aksesuar, mobilya, seramik, grafik, kumaş, kitap, kırtasiye, cam, takı, aydınlatma, organik gıda gibi alanlarda fark oluşturan üreticilerin ürünlerine de ulaşabilirsiniz. İSF süresince en çok beğenilen tasarımlara ödül verilecek.

- Günseli Kato, Malik Bulut, Yılmaz Kale, Ebru Yücel Kale, Tasarım Vakfı, Elif Tutka, Ömer Atakan, Yusuf Aygeç, Aynur Önürmen ve Rüstem Ekici gibi sanatçıların sergilerini görebilirsiniz.

- Uninvited Jazz Band, Tango Rojo, Can Türkkan, Arbil Çelen, Jülide Hatay, Deniz Güngör ve Ali Deniz Kardelen dans ve müzik performanslarını dinleyebilirsiniz.

- Rudolf Van Nunen, Sare Palaska, Aslı Bilgin, Nilay Yılmaz, Sevil Dolmacı, Tolga Gümüşay, Çiğdem Gündeş, Funda Özlem Şeran ve Masalcı Anne atölye çalışmalarına katılabilirsiniz.

- Dilara Koçak, Özge Lokmanhekim, Zeynep Özçoban, Hande Akın, Yelda İpekli gibi isimler de birbirinden farklı konularda gerçekleştirecekleri söyleşilerle ziyaretçileriyle buluşacaklar. Onlara eşlik edebilirsiniz!

- Mert Rusçuklu’nun Design İSF alanlarında yapacağı radyo yayınlarını da kaçırmayın deriz.

-Markalarda yüzde 70’lere varan indirimlerle alışveriş coşkusunun yaşanacağı festival süresince, ‘Design İSF’ rotasını tamamlayanlar sürpriz hediyelerin sahibi olacak.