İyi oyuncudan önce bir insan olun

Birbirlerini ilk gördüklerinde aşkın beyaz haline yakalanan Bulut ve Mavi’nin inişli çıkışlı, bir o kadar da aşk dolu hikâyesi… Çekimleri yakın zamanda tamamlanan Elim Sende filmi sinemaseverleri birbirinden habersiz iki aşığın hikayesi ile buluşturuyor. Senarist ve yönetmenliğini Banu Kaptanoğulları’nın üstlendiği başrollerinde ise Seda Kement ve Serkan Gürkan’ın yer aldığı filmde Yeşilçam esintileri var. İnsanın aşkı için neleri göze alabileceğini gösteren filmin oyuncusu Seda Kement Star Cumartesi’nin sorularını yanıtladı.

- Öncelikle biraz oyunculuk kariyerinize ilk adım attığınız dönemden bahseder misiniz? Neden oyunculuğu seçtiniz?

Oyunculuk kariyerime ilkokul zamanı başladım. İlkokuldayken komşunun çocuklarını toplar aylarca prova yaptırır sonra bütün komşuları toplar onlara yaptığımız gösterileri sergilerdim. Şimdi düşünüyorum ben o zamanlarda baya kostüm, sanat yapıp perde kurup ciddi gösteriler sergilemişim. Âmâ kararsız bir çocuktum her şey olmak istiyordum. Müzik bölümüne girdim ilk olarak, sonra okulda tiyatro öğrencilerini görüp karar değiştirdim ve tiyatro bölümüne geçtim. O nokta da kariyerimin oyunculuk ile devam edeceğine karar verdim.

- Kendinizi en iyi hissettiğiniz projeniz ne oldu?

Kendimi en iyi hissettiğim alan dersek daha açıklayıcı olur. Oyunculuğun her alanında yer aldım. Ama en iyi hissettiğim sinema oldu. Oynadığım her sinema filminden inanılmaz keyif aldım. Sinemanın büyüsü ve verdiği lezzet çok farklı.

- Elim Sende filmi hayırlı olsun. Projeye katılmaya nasıl karar verdiniz?

Yönetmenim Banu Kaptanoğulları bu film için beni görüşmeye çağırdığında çok heyecanlandım. İçeri girdiğimde o benden daha heyecanlıydı, aynı zamanda senaristi de olduğundan dolayı kafasında tasarladığı karaktere bire bir uyduğumu söyledi. Karakteri bana anlattığında inanamadım çünkü resmen beni anlatıyordu. Bu durum beni çok etkiledi. Ve en zorlanmadığım rollerden biri oldu.

- Nasıl bir karaktere hayat veriyorsunuz? Neler geliyor karakterinizin başına?

Tutkulu bir kadın, aşkı için yapamayacağı hiçbir şey yok. Kolay pes etmeyen çok hassas ama aynı zamanda çok dominant. Tamamen aşk kadını. Sonu biraz ters köşe, çok fazla detay vermek istemiyorum sürpriz olsun ama seyirci muhteşem bir aşk hikayesi izleyecek ve çiftler kendi ilişkilerini sorgulayacak…

- Bulut ve Mavi’nin aşkına nasıl şahit olacağız?

Burada öyle güçlü bir aşk var ki… İnsan aşkı için ne kadar ileri gidebilir? İlk görüşte insan birine bu kadar koşulsuz bağlanabilir mi? Burada tek bir cinsin karşı cinse aşkı değil, iki büyük kalbin tutkulu aşkına şahit olacaksınız. Belki de aşkın en yüce halini göreceksiniz. Artık insanların kalbini kapattığı, karşı tarafa şüphe ile yaklaştığı bir dönemde umut olacak, izleyenlerin hayalini kurduğu naif bir aşkın filmi oldu.

- Sizce iyi bir oyuncu nasıl olmalı? Nasıl çalışmalı, neleri hedef almalı?

Rahmetli Zeki Alasya’nın dediği gibi “İyi bir oyuncu olabilirsiniz ama önce iyi bir insan olun” ben iyi bir oyuncu olmanın en önemli kaidesinin bu olduğunu düşünüyorum. Duyarlı, algısı açık, vicdanlı, naif, egolarından arınmış. Öncelikle sanatçı duyarlılığı bunu gerektirir. Mayasında ya da bizim deyimimizle kumaşında olmalı oyunculuk yeteneği. Bunun üstüne gözlem, okumak, sinema ve tiyatro izlemek çok önemli. Ayrıca bir oyuncu bedenine, sağlığına, cildine, sesine de çok dikkat etmeli. Oyunculuk, sağlığın el verdikçe uzun yıllar yapacağın bir meslek o yüzden öğrenmenin de sınırı yok. Hergün yeni bir şey öğrenip oyunculuğumuza farklı şeyler katabiliriz.

- Filmi izlemek isteyenlere neler söylersiniz?

Filmi çok keyif alarak çektik. İzleyenlerin de aynı keyfi alacağını ümit ediyoruz. Özelikle insanların aşka korkarak yaklaştığı bu dönemde, umut olacak içini ısıtacak. Belki de eski Yeşilçam filmlerinde izlediğimiz o samimi, naif aşkı bulacakları bir film izleyecekler.

İnsanların aşka korkarak yaklaştığı bu dönemde Elim Sende’de iki büyük kalbin tutkulu aşkına şahit olacaksınız. Yeşilçam filmlerinde izlediğimiz naif aşkı bulacaksınız.