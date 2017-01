Kampanya sezonu açıldı

MODA

Kışa cesur adımlar

Harley-Davidson, kışın zor şartlarına meydan okuyarak cesur ruhları şehrin asi ruhunu yakalamaya davet ediyor. Metal aksesuar ve bağcık detaylarıyla zenginleştirilen modeller deri ve nubuk seçenekleriyle her zevke hitap edebiliyor.

Şık, rahat ve özgüvenli olmanın yolu

Şık bir çizgili Oxford gömlek ve kravatla, ya da yakası düğmeli spor gömleklerle Dockers’ın V yaka kazak ve hırka modellerini kombinleyebilirsiniz. Kestane tonları, parlak bordolar, nefti yeşiller, gri ve lacivert gibi renk alternatifleri de bulunuyor.

İndirimi başladı

Kadından erkeğe, çocuktan gence her yaşa ve her tarza hitap eden FLO’da ilk kış indirimi başladı! Kampanya kapsamında bot, çizme, çanta ve aksesuarlardan oluşan geniş kış koleksiyonu 19,99 TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

Zamansız duruş

Gamze Saraçoğlu Kreatif Direktörlüğü’nde hazırlanan üçüncü koleksiyon olan İnci Deri 2017 koleksiyonu, yeni yılın ilk günlerinde fark oluşturan kombinleri tamamlıyor. Gardropların olmazsa olmazı arasında yer alan süet ayakkabılar, bu sezon renkleri ile de dikkat çekiyor.

Soğuk kış gecelerini ısıtın

Ayyıldız, soğuk kış gecelerine eşlik eden kadın ve erkek pijama takımlarında yüzde 100 pamuk ya da polar modeller ile konforlu kullanım sağlıyor.

Fırından gelen lezzetler

İçerdiği tam buğday ve çavdar unuyla beslenme kalitesini arttıran UNO Fırından ailesi, farklı damak tatları göz önüne alınarak geliştirilen çeşitleriyle, taş fırın lezzetini sofranıza ulaştırıyor.

Narin ve güçlü

Cartier Love Koleksiyonu kadın ve erkekler için tasarlanırkın bu ikon, bir tornavida ile kilitlenerek ilişkinizi hiç bitmeyen bir aşk çemberine hapsediyor.

Hazin aşktan gelen ilham

Ayşe Rodoslu 2017’nin ilk koleksiyonunda duygusal ve hazin aşktan ilham alarak Dragon Fly’ı oluşturdu. Aksesuar, aşkı, bağlılığı ve tutkuyu simgeliyor.

DEKORASYON

Kışa özel kampanya

Linens battaniyeler, kış kampanyası ile soğuk kış günlerini ısıtıyor. 31 Ocak tarihine kadar kampanyaya katılan mağazalardaki battaniyelerde uygulanacak yüzde 45 ve yüzde 65 oranındaki indirimlerle bu kış daha sıcak geçeceğe benziyor.

Binlerce ürün seçeneği

Evinizin her köşesi için ihtiyacınız olan yüz binlerce ürüne uygun fiyat avantajı ile ulaşabileceğiniz Evidea.com, tüm evleri baştan aşağı yenileme fırsatı sunuyor.

Yeni dokunuşları keşfetme zamanı

Vaseline, onarıcı gücü sayesinde cildimize hak ettiği değeri vermemiz ve cildin mucizesini fark etmemiz için, 1870 yılında keşfedilmiş Vaseline Nemlendirici Jel’ i 2017’nin sahnesine davet ediyor.

Tüm yıla yayılan beyazlık

Her güzel gün, her aşk, her ortaklık ışıltılı bir gülüşle başlar. Colgate Optik Beyaz Kalıcı Beyazlık kullanarak, yeni yılın ilk günlerinin ışıltısını 365 güne yayabilirsiniz.