Kanserli çocuklar için tatlı bir umut

Etkinliğe ünlüler akın etti. Bakırköy’deki Aqua Florya’da gerçekleşen organizasyonda Şef Memet Özer’in yaptığı tatlıları ünlü simalar elleriyle sattı. Kısa sürede biten tatlıların geliri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na bağışlandı.Etkinliğe 360’ın sevilen yüzleri Lokman Dağ, Tuğçe Kurt, Ayşe Özyımazel, Özge Ulusoy, Radyocu Yasemin Şefik, Oben Budak, Oyuncu Alper Saldıran, Jassica May, Fulya Zenginer, Gözde Mukavelat ve çok sayıda ünlü isim katıldı. Şeker katılmadan yapılan tatlılar kısa bir süre içinde tükendi. Elde edilen gelir ise KAVUÇ’a bağışlandı.