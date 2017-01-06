Karda aile sağlığınızı korumak elinizde

Kara kış bastırdı. Bu haftayla birlikte hava sıcaklıkları düştü, beyaz esaret hepimizi etkisi altına aldı. Çoğumuz “Karla birlikte mikroplar kırıldı” diyoruz. Oysa sağlığımız açısından çok dikkat etmemiz gereken sürece girdik. Bebekler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlar için riskli bir dönem. Bunun dışında soğuk algınlıkları, cilt ve göz kuruluğu gibi pek çok sorun da kapıda. Peki ailemiz ve kendi sağlığımızı nasıl koruyacağız? İşte uzmanlardan tavsiyeler....

Kış aylarında rüzgâra ve soğuk havaya maruz kalan cildimiz kolayca yıpranıyor. Bir de kaloriferlerin havayı kurutucu etkisi, sıcak suyla yapılan duşlarla birleşince cilt kuruluğu kaçınılmaz oluyor. Kuruluğa bağlı egzamaların ortaya çıkabileceğini belirten Acıbadem Ankara Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Bahar Öznur, önlemleri şöyle sıralıyor: Cildi içeriden nemlendirmelisiniz. Bunun en iyi yolu bol su içmek. Banyo ve duş alma sürenizi 10 dakikayla sınırlayın. Banyonun ardından henüz nemliyken cildinize uygun nemlendiricinizi sürmeyi unutmayın. PH düzeyi 5,5 olan ya da yağ-gliserin oranı yüksek sabunlara yönelin. Cilt tipiniz kuruysa daha yoğun nem içeren kremler kullanın. Banyonun ardından vücut yağlarıyla cildinizin daha nemli olmasını sağlayabilirsiniz. Cildinizi yumuşatmaya destek olan saf zeytinyağı ve haftalık uygulayacağınız nem maskeleri kullanın. Soğuk havaya maruz kalacağınızdan kese ve peeling uygulamalarından kaçının.

BEBEĞİNİZİ RÜZGARDAN KORUYUN

Soğuk hava, sert rüzgar bebekleri birçok sağlık sorunu ile karşı karşıya bırakıyor. Küçük bebeklerin çok kolay ısı kaybedebilecekleri için soğuğa karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nermin Tansuğ “ Tek kat kalın giysi yerine üst üste pamuklu, yumuşak giysiler giydirin. Mutlaka kulakları örten şapka, eldiven, kalın çoraplar ve botlar giydirilmeli” diyor.

VARİS VE KALP HASTALARI DİKKAT

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Murat Aksoy, bacaklarında damar tıkanıklığı olan kişilerin bu havalarda çok dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Murat Aksoy, soğuk ve karlı havada sokağa çıkma zorunluluğu olan bacak damarları tıkanıklığı olan hastaların mutlaka ayaklarını korumaları gerektiğini ifade ediyor.

KARDA DÜŞMEMENİN FORMÜLÜ

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Tayfun Açıkgöz, karda uygun duruş ve yürüme tekniklerinin uygulanması gerektiğini anlattı: En önemli kural, acele etmeden kısa, küçük ve yavaş adımlarla yürüyün. Dengenizi koruyabilmek için, ellerinizi asla cebinize sokmayın. Bu da sakatlanmaya yol açabilecek sert düşüşlere sebep olabilir.

MİNİK DOSTLARI UNUTMAYIN!

Değişen hava durumuna kendimizi nasıl hazırlıyorsak evcil hayvanlarımız için de aynı özeni göstermeli ve onları da kış mevsimine hazırlamalıyız. Hayvanlarınızın soğukta daha fazla mamaya ihtiyacı olduğunu unutmayın. Kar ve buz, hayvanların patilerine ciddi zararlar verebiliyor, eve geldikten sonra patilerini iyice temizleyin.

Bu besinler vücut ısınızı yükseltiyor!

Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili dondurucu soğuklarda vücut ısınızı yükselten besinleri sıraladı, bunları nasıl tüketmeniz gerektiğini anlattı.

TARÇIN: Soğuk havaya çıkmadan önce, dilinizin üzerine koyacağınız bir çay kaşığı toz tarçın, kan akımının vücut yüzeyine doğru hücum etmesine destek oluyor, bu da vücudun ısınmasına yardım ediyor. Sahlebin üzerine ekleyerek, çaylarınızı kabuk tarçınla demleyerek tarçının ısıtıcı gücünden faydalanın.

TAZE ZENCEFİL: Vücut ısısını dengede tutan ve vücutta gelişen hipoterminin düzelmesine katkı sağlayan bir bitki kökü. Soğuk gecelerde ısınmak için toz haline getirilmiş zencefil kökünden 1 çay kaşığı kadar çorbalarınıza katmanızın yeterli. Toz zencefilden kurabiyeler yapabilir ve çay saatlerine size eşlik etmesini sağlayabilirsiniz.

IHLAMUR: Tanen, müsilaj, hesperidin, sudorific glikozit, saponin ve uçucu bir yağ içeriyor. Bu sayede, virüs ve bakterilerin sebep olduğu rahatsızlıklara iyi gelerek bağışıklığı güçlendiriyor. Ihlamur terlemeyi de teşvik ediyor. İçindeki müsilaj ise göğüs yumuşatıcı özellik veren bir madde. Ihlamur çayını günde 3 kez birer bardak içmek çok faydalı.

HAVLICAN: Çin zencefili olarak da biliniyor. Havlıcanın kökünün sap kısımları baharat olarak kullanılıyor. Bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı kadar ince kıyılmış havlıcan kökü ekleyip 10-15 dakika demleyebilirsiniz.

ACI BİBER: Kırmızı acı bibere acılığını veren kapsaisin maddesi de termojenezi arttırıyor. Kapsaisin içeren bir yemek yedikten hemen sonra daha fazla enerji harcamaya başlıyoruz. Bunun sonucunda da vücut ısımız yükseliyor ve metabolik hızımız da artıyor.

KARABİBER: Karabiber bakteriyel enfeksiyonlara karşı iyi geliyor. Doğal antibiyotik özelliği olan karabiberde bulunan piperin maddesi de sinir sistemini uyararak vücudun ısı üretmesini destekliyor. Bu durum metabolik hızı da arttırıyor. Tuz yerine her öğün yemeklere yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave edin.

ZERDEÇAL: Hint safranı olarak da bilinen zerdeçal termojenik etkisiyle vücut ısısını arttırıyor. Zerdeçalı balla karıştırıp kullanabilirsiniz ya da yemeklere, çorbalara, salatalara ilave edebilirsiniz. Dışarı çıkmadan önce zerdaçallı süt de tercih edebilirsiniz. 1 su bardağı ılık süte yarım çay kaşığı zerdaçal, çeyrek çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı tarçın ve bal ekleyin, bu nefis içecekle içinizi ısıtın.