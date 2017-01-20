Ataberk Mutlu: Kardeşimle aynı sahneyi paylaşmak istiyorum

Ataberk Mutlu daha 3,5 yaşındayken kamera önünde yerini almıştı. Şimdilerde ‘Mozart’ın Sihirli Dünyası’ adlı oyunla tiyatro sahnesinin tozunu da yutuyor. ‘Poyraz Karayel’in Sinan’ı ödüllü minik oyuncu Mutlu’yla bir araya geldik ve hem geleceği hem geçmişi konuştuk, O star Cumartesi’ye hayallerini anlattı. Türkiye’nin ilk ve tek ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası (DÇSO) ile ‘Mozart’ın Sihirli Dünyası’ gösterisi yarın Volkswagen Arena’da sahnelenecek oyunu izlemeden önce sohbetimizi okumaya buyurun...

Sizi oyunculuğa kim yönlendirdi?

3,5 yaşında oyunculuğa başladım. Ailem beni küçük yaşta bir ajansa kayıt ettirmek istemiş. Bana da isteyip, istemediğimi sormuşlar. Ben de onlara “Ajans ne ki” demişim. Onlar da “Rol yapacaksın. Ağabeyler ve ablalar seni videolara çekecek” dediler. Ben de bunun üstüne kabul etmişim. Reklam projesi ile başlayan oyunculuk hayatım, dizi ve sinema projeleriyle devam ediyor.

Mutlu musunuz peki? İyi ki diyor musunuz?

Evet. Kesinlikle diyorum!

‘Poyraz Karayel’ sanırım sizin hayatınızdaki en önemli projelerden biri oldu...

Çok güzel bir proje. Bu dizi sayesinde çok iyi insanlarla tanıştım. “İyi ki bu projede yer almışım” diyorum.

‘Mozart’ın Sihirli Dünyası’ndaki karakterinizi seviyor musunuz?

Mozart’ın küçüklüğünü canlandırıyorum. Güzel ve çok eğlenceli bir karakter.

Oyun neler anlatıyor minik sanatseverlere?

Serhat Kılıç’ın canlandırdığı büyük Mozart ve ben küçük Mozart, bir oyun yazıyoruz. İçinde birçok Mozart bestesi bulunuyor. Oyunun bazı kısımlarında bu eserleri dinliyor bazı kısımlarında da projeksiyon için çektiğimiz videoları izliyoruz.

Bu temponun sizi yorduğu, yetişemediğiniz zamanlar oluyor mu?

Hayır, pek olmuyor. Bir şekilde her şeye yetişmeye çalışıyorum.

Kardeşinizle aranız nasıl?

Kardeşim Can 3.5 yaşında. Adını da ben koydum. Onu çok seviyorum.

Oyunculuğa ilgisi var mı?

Evet, bence var. Ona ‘Ağlama taklidi yap’ diyorum. Ağlıyor. ‘Şaşır’ diyorum. Şaşırıyor. ‘Kız’ diyorum. Kızıyor. ‘Sarıl bana’ diyorum. Hemen geliyor sarılıyor.

Kardeşinizle aynı sahneyi paylaşmak ister misiniz?

Çok isterim tabiî ki.Çok mutlu olurdum.

Yeni projeler var mı?

Şu an ‘Poyraz Karayel’ devam ediyor. ‘Mozart’ın Sihirli Dünyası’ dışında bir tiyatro oyunu daha var.

Oyunu yarın izleyeceklere ne ne söylemek istersiniz?

Pişman olmayacakları bir oyun. Çok beğeneceklerine eminim.

KARNEMDEKİ NOTLARIM PEKİYİ

Okul nasıl gidiyor. Kaçıncı sınıftasınız şu an. Dün karneleri aldınız. Nasıldı sonuçlar?

Ben ailemle birlikte Çorlu’da yaşıyorum ve okulum da orada. Dizi ve tiyatro oyunumdan dolayı İstanbul’da olduğum için henüz karnemi alamadım, biraz geç alacağım. Hepsini beş bekliyorum açıkçası.

İleriki hayatınız için neler düşünüyorsunuz? Meslek olarak oyunculuğa devam mı?

Benim göz doktoru olmak gibi bir hayalim ve hedefim var aslında. Ama yine oyunculuğa da bir yandan devam etmek istiyorum.

İLERİDE İLKER KALELİ GİBİ OLMAK İSTERİM

İdol olarak gördüğünüz kimse var mı?

İlker ağabey (Kaleli) ve Kanan ağabeyi (İmirzalıoğlu) idol olarak gördüğümü söyleyebilirim. Aslında herkes çok iyi oyuncu ve hepsini çok seviyorum. Hep de onlar gibi olmak istiyorum.

Genelde sizin için geleceğin en yetenekli oyuncularından birisi olacağınıza dair sözler söylüyorlar. Siz bunları duyduğunuzda neler hissediyorsunuz?

Birileri benim hakkımda böyle şeyler söylediğinde ben çok mutlu oluyorum. Umarım öyle de olur.