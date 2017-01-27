Karla gelen hastalıklara uzmanlardan doğal reçeteler

SUNA DUMANKAYA’DAN LARENJİTE BİTKİSEL ÇÖZÜM

Bitki uzmanı Suna Dumankaya’nın larenjit hastalığını kolay ve çabuk geçiren bitki çayları ve karışımları açıkladı. Bir tutam yeşil çay, bir tutam adaçayı, bir tutam defne yaprağını çay gibi demleyin, üç dakika bekletip için. Bir çay kaşığının ucuyla aldığınız muskatı dövün. Bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı böğürtlenle karıştırıp çay gibi demleyerek üç dakika bekletin ve için. Ses kısıklığına karşı taze aloe vera yaprağının suyunu çıkartın. Çıkan suyun yarısı kadar kestane balı katıp karıştırın. Her gün bir çorba kaşığı yavaşça yutun.

PROF. DR. İBRAHİM SARAÇOĞLU’NDAN ÖKSÜRÜK KÜRÜ

Öksürük Şurubu ve Antibiyotik, gibi ilaç almadan, Öksürükten kurtulmak isteyenler için; Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu bitkisel bir tedavi öneriyor. Bir orta boy sarı soğanı 6 yada 8 bölün. 2 bardak su ilave edip, kaynatın. Daha sonra soğumaya bırakıp, ılınınca0 için. Her defasında, yeniden hazırlayıp taze, taze için. eze bölüp bir buçuk bardak su ilave ederek bunu bir miktar kaynatıyoruz. Daha sonra ılımaya bırakarak ılık bir şekilde içiyoruz. Fazla beklemiş suyu içmeyin yeniden hazırlamanız daha uygun olacaktır.

DR. ENDER SARAÇ’TAN SOĞUK ALGINLIĞINA ŞİFA ÇAYI

Dr. Ender Saraç, soğuk algınlığına iyi gelen bitki çayı öneriyor. Parmak ucu kadar kök zencefil, 1-2 parça hibiskus, 2 çay kaşığı kuşburnu, 1 tatlı kaşığı ıhlamur (çiçeği veya yaprağı)

1 adet karanfil, 1 su bardağı suyun içine bu malzemeler atılır ve 2-3 dakika kaynatılır. Sonra da 2-3 dakika demlenilir. Çok ince bir dilim limonla içilir. Tercihen şekersiz içilir. Günde 3-4 fincan içebilirsiniz.

PROF. DR. EKREM SEZİK KIŞ ÇAYI TARİFİNİ VERDİ

Fitoterapi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ekrem Sezik, soğuk algınlığının belirtilerini azaltmak için bitki çaylarından hazırlanabilecek ‘kış çayı’ tavsiyesinde bulundu. Sezik’in tavsiye ettiği ‘kış çayı’ şöyle hazırlanıyor: “Ihlamur (1 poşet), papatya (1 poşet), adaçayı (1 poşet), karanfil (4-5 adet), tane karabiber (4-5 adet), zencefil (2-3 ince dilim), bir tutam kekik, orta boy bir elmanın kalın soyulmuş kabuğu en az yarım litre sıvı alabilecek bir cam kaba veya porselen demliğe konur. Parça iyi kalite tarçın varsa, küçük bir kabuk parçası da eklenir, üzerine 5-6 su bardağı kaynar olmayan sıcak su ilave edip 15-20 dakika kadar çay gibi demlenir, süzüp içilir. Bu çayı, göğüs yumuşatıcı, balgam söktürücü ve rahatlatıcı olarak kullanabilirsiniz.

DR. ÜMİT AKTAŞ’TAN ENFEKSİYONA EV YAPIMI GARGA

Mevsim kışsa, üst solunum yolları enfeksiyonları ve boğaz iltihapları kaçınılmaz oluyor. Dr. Ümit Aktaş üst solunum yolu enfeksiyonuna önerdiği ada çayı gargarasının tarifini şöyle verdi: 3 adet ada çayı poşeti, 250 cc kaynar suda demlenir. Ada çaylarını cam bir bardağa koyduktan sonra kaynar suyu ekleyerek demleyin. Su soğuduğunda poşetleri çıkarıp sıkın. Her gün taze olarak hazırlayıp 6-8 kez gargara yapabilirsiniz.

DR. ELİF GÜVELOĞLU VİRÜSE MEYAN KÖKÜYLE SAVAŞ

Dr. Elif Güveloğlu, gribe karşı “Bir-iki mandalina, portakal ve limon kabuğunu rendeleyerek limonatanıza ekleyin” önerisinde bulunuyor. Meyankökünün grip tedavisine yardımcı birden çok madde içerdiğini açıklayan Güveloğlu, tarifi şöyle veriyor: Porselen bir demliğe 2 gr. meyankökü tozu (1 çay kaşığı) koyup üzerine 2 bardak soğuk su ilave edin. Demliği kaynayan bir çaydanlık üzerine oturtun ve yarım saat kadar çaydanlığın buharı üzerinde bekletin. Günde 2 fincan içebilirsiniz. (Yüksek tansiyonu olanlar, şeker hastaları ve gebeler tüketmemeli.)