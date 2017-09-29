Karun’un hazinesi değil sultanların mücevherleri

Türki Cumhuriyetler, Rusya, Katar ve Kafkas Bölgesi başta olmak üzere, tüm dünya liderleri için çeşitli objeler yaptıklarını ifade eden Karun Kıraç: “Bu objelerin tasarımı öncesinde dersimize sıkı çalışıyoruz. Obje yapacağımız ülkenin bayrak renklerine, sembollerine bakıyoruz; geçmişini ve tarihini araştırıyoruz. Her ülkenin kendine özgü değerli taşları var. Bunları göz önünde bulundurarak liderlere özel objeler tasarlıyoruz. Kendi kültürlerinden yansımaları objelerde görmek onları çok memnun ediyor” diyor.

Her tasarımın bir hikayesi var

Kişiye özel objeler tasarladıklarını ifade eden Karun Kıraç, 23 yaşından bu yana obje yaptığını söyledi. “Mücevher işçiliğini objeye yansıttık” diyen Kıraç, “Biz bu işe aşkla bağlandık. Masa üstü objeleri, mektup açacakları, tespih, parfüm şişesi gibi objeler üretiyoruz ve her birinin hikayesi var. Kişiye özel objeler tasarlıyoruz. 25 kişilik ekibimizle müşterilerimize anında hizmet veriyoruz. Onların memnuniyeti bizim için her şeyden önemli” açıklamasını yaptı.

Katar emirinin tercihi

Katar’da seçkin dünya markalarının yer aldığı, bölgenin en büyük fuarında sergilediği mücevherlerle büyük yankı uyandıran, Katar’ın en önemli ismi Şeyh Hamad Bin Halife Al Sani’ye pek çok değerli obje satan Karun Mücevherat, bu ülke ile yapılan ticarette önemli bir marka olarak öne çıkıyor. Katar eski emiri Şeyh Hamad Bin Halife Al Tani’nin, Katar’daki fuarda Karun Mücevherat’ın Nişantaşı’ndaki mağazasının bire bir aynısı şeklinde tasarladıkları standa özel bir ziyaret gerçekleştirdiğini vurgulayan Kıraç, Emir’in stantta saatlerce Karun Mücevherat’ın ürünlerini incelediğini ve özel tasarımlara hayran kaldığını belirtti. Kıraç ayrıca, Katar Emiri’nin hem kendisi hem ailesi hem de dostlarına hediye almak için kendilerini tercih ettiğini dile getirdi.

