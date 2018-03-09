Katkısız glikozsuz Osmanlı Saray Kadayıfı

Tarihi Selçuklular dönemine kadar uzanan ve Anadolu Beylikleri zamanında aşhanelerin yemek listelerinden eksik olmayan bir lezzet kadayıf. Kadife kelimesinin çoğulu anlamına gelen “kadayıf” yüzyıllardır Türk mutfağının ve Osmanlı Sarayının en sevilen tatlıları arasında yer aldı. Osmanlı Saray Kadayıfı’nı yeniden soframıza taşıyan Gürhan Kasap ve Eser Turan’ın yollarının kesişmesi de bir hayli ilginç. Eskiden balıkçılık yapan Gürhan Kasap, dükkanını kebapçıya çevirerek başlamış tatlıcılık serüvenine. Aylarca ustasını izleyerek kadayıf yapmayı öğrenen Gürhan Kasap, mekanını kapattıktan sonra bir anda kendisini Ramazan’ın uzun ve bereketli sofralarına tatlı yaparken bulmuş. Herkesin bu lezzete hayran kalmasıyla yeni bir mekan açmaya karar veren Gürhan Kasap’ın yolu, bir tadım sofrasında ortağı Eser Turan ile kesişmiş. Gürhan Kasap, balıkçılıktan Osmanlı Saray Kadayıfı’na uzanan yolu anlattı.

- Osmanlı Saray Kadayıfı’nı bu kadar lezzetli yapan nedir?

Tatlılarımızda kullandığımız tüm malzemeleri doğrudan memleketinden temin ediyoruz. Fıstığı Antep’ten fındığı Giresun’dan geliyor. Türkiye’deki değil, dünyadaki en iyi fındığı kullanıyorum. Şanlıurfa’nın sade yağını da işin içine katıyoruz. Tatlı yapanlar bilir, sade yağ tereyağından birkaç gömlek üsttedir. Katkısız yapılan bu tatlıların raf ömrünü uzatmak gibi bir amacım yok. Tatlılarımızın hepsi günlük olarak yapılıyor zaten. Ayrıca şerbet olarak da sadece su, şeker ve limon kullanıyoruz. Bir damla glikoz yok. Aç- tok ne zaman isterseniz yiyin, rahatsız olmazsınız.

- Kadayıftan başka hangi lezzetlerde iddialısınız?

Osmanlı mutfağı geleneklerine sadık kalınarak yapılan kadayıfın yanında başka lezzetlerde de maharetimizi konuşturuyoruz. Fındıklı (Sarayın İncisi), fıstıklı (Sarayın Gözdesi), bütün fıstıklı (Sarayın Sultanı) ve Künefe çeşitlerimiz var. Sarayın kıymetlisi bu tatlı da Osmanlı Saray Kadayıfı şubelerinde Hatay’dan gelen özel peynir ile hazırlanıyor. Künefe konusunda da kadayıf kadar iddialıyız. Piyasadaki en iyi künefeyi bizde yiyebilirsiniz.

- Tatlının yanında süt ikramının özel bir sebebi var mı?

Daha ilk çatalda damağa yayılmasıyla kıymeti anlaşılan Osmanlı Saray Kadayıfı’nı isterseniz dondurma veya kaymakla da tüketebilirsiniz, Osmanlı Saray Kadayıfı mutfağından çıkan süt de bu lezzete eşlik etmek için bir alternatif. Tatlılarımızın lezzeti kadar sunumu da bizim için önemli. Bu yüzden tatlılarımızı bakır tabakta servis ediyoruz.