Keyif rotaları

ÖĞLE YEMEĞİ

Anadolu Hisarı Riya Ziyetçi Çıkmazı Sokak’taki Break, Göksu Deresi kenarında tarihi bir konakta hizmet veriyor. Zengin menüye sahip mekanda öğle yemeğinizi ister atıştırmalıklarla isterseniz ana yemeklerle geçirebilirsiniz. Mekanda pizza break, fish burger ve rokfor soslu tortelliniye bir şans verin.

ÇAY MOLASI

Anadolu Hisarı Otağtepe Caddesi’ndeki Otağtepe Cafe, enfes manzaraya sahip ender yerlerden. Mekan kafe ve restoran olarak iki bölümden oluşuyor. Kafe bölümünde Boğaz manzarası eşliğinde siyah çayınızı ya da bitki çayınızı yudumlayabilirsiniz. Ancak elma çayı, sahlep ve kuşburnu çayını da denemeyi unutmayın.