Keyif rotaları
- HAZIRLAYAN: FATMA ERSOYfersoy@stargazete.com
KAHVALTI
Göksu Mahallesi Küçüksu Caddesinde bulunan Big Chefs, güne zinde bir kahvaltıyla başlamak isteyenler için ideal. Denizin hemen yanında zengin kahvaltı menüsüyle midenizi şenlendirebileceğiniz mekanda özellikle cumartesi günleri açık büfe, pazar günleri ise brunch hizmeti veriliyor.
KAHVE SAATİ
Anadolu Hisarı Mahallesinde yer alan ve Göksu Deresi manzarasına sahip Yalı Kahvesi nostalji sevenlerin uğrak noktası. Otantik tarzda dekore edilen mekanda ellerinizi yıkamak isterseniz suyu pedalla açmanız gerekiyor. Mekanda Türk kahvesinin yanı sıra ice chocolate mochayı da deneyebilinsiniz.
ÖĞLE YEMEĞİ
Anadolu Hisarı Riya Ziyetçi Çıkmazı Sokak’taki Break, Göksu Deresi kenarında tarihi bir konakta hizmet veriyor. Zengin menüye sahip mekanda öğle yemeğinizi ister atıştırmalıklarla isterseniz ana yemeklerle geçirebilirsiniz. Mekanda pizza break, fish burger ve rokfor soslu tortelliniye bir şans verin.
ÇAY MOLASI
Anadolu Hisarı Otağtepe Caddesi’ndeki Otağtepe Cafe, enfes manzaraya sahip ender yerlerden. Mekan kafe ve restoran olarak iki bölümden oluşuyor. Kafe bölümünde Boğaz manzarası eşliğinde siyah çayınızı ya da bitki çayınızı yudumlayabilirsiniz. Ancak elma çayı, sahlep ve kuşburnu çayını da denemeyi unutmayın.
TATLI ADRESİ
Anadolu Hisarı Göztepe Caddesi’ndeki Happy Caking, tatlı krizine girenlerin uğrak noktası. Şık dekorasyonuyla göz dolduran mekanın en meşhur lezzetleri ekler ve cupcakeler… Butik pastane tarzıyla işletilen Happy Caking’de çayınızın yanında enfes havuçlu keki mutlaka deneyin.
AKŞAM YEMEĞİ
Anadolu Hisarı Mahallesinde Kızıl Serçe Sokak’ta bulunan Hisar Balıkçısı, Göksu Deresi’nin hemen yanı başında hizmet veren nezih bir mekan. Şık tasarıma sahip bu mekanda özel salataları, karides güveçi, kalamar ve ahtapot ızgarayı, mısır ekmeği, levrek marin ve sardalyayı denemeden gitmeyin.
ATIŞTIRMALIK
Kavacık Mahallesi Otağtepe Caddesi’ndeki Ülkem Kokoreç, salaş dekorasyonuyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır aynı yerinde hizmet veren mekanın lezzetine karşı uygun fiyat politikası diğerlerinden ayıran en büyük özelliği. Közde pişen kokoreçiyle sakatat severlerin en sevdiği mekanlardan.
ALTERNATİF
Anadolu Hisarı Körfez Caddesi’nde yer alan Reng-i Kahve sevimli tasarımıyla gözden kaçmıyor. Cana yakın işletmeciliğin esas alındığı bu mekanda her yiyecek el yapımı. Eğer yolunuz Reng-i Kahve’ye düşerse tahinli ve elmalı kurabiyeleri, cheesecakeleri, reng-i kahvesini ve fındık ezmeli muska pestili denemeyi unutmayın.
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