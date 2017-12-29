Keyif rotaları

TATLI ADRESİ

Nizam Mahallesinde bulunan Mio Amore, iskele karşısında yokuşu çıkarken solda kalıyor. Özellikle waffle konusunda iddialı olan mekanın brownie, keşkül ve sütlacı da oldukça lezzetli. Özellikle special waffle ile meşhur mekanda, krokanlı ada waffle ile kiraz şekerli amore waffle tadılmalı.

AKŞAM YEMEĞİ

Nizam Mahallesindeki Ada Balık, sahilde yer alan en güzel manzaraya sahip mekanlardan. Lezzetiyle midenize, manzarasıyla gözünüze hitap eden bu mekanda, denizin kokusu da bir başka. Lakerda veya uskumru marine ile başlayacağınız lezzet şenliğini taze balıklarla devam ettirebilirsiniz.