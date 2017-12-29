Keyif rotaları
- HAZIRLAYAN: FATMA ERSOYfersoy@stargazete.com
KAHVALTI
Büyükada Maden Mahallesindeki Ada Kahvaltı, sınırsız çay ve zengin serpme kahvaltısıyla dikkat çekiyor. Bir konaktan dönüştürülen mekanın ev yapımı karpuz kabuğu ve şeftali reçeli çok meşhur. Üçlü adını verdikleri lorlu biberli peynir, hellim ve poğaça ile yumurtalı patatesi denemeyi unutmayın.
KAHVE SAATİ
Büyükada Nizam Mahallesinde bulunan Kahve Dünyası, muhteşem deniz manzarasıyla nefes kesiyor. Mekanda, sütlü Türk kahvesi veya damla sakızlı Türk kahvesinin lezzetini manzarayla çıkartabilirsiniz. Yorgunluğunuzu atacağınız mekanda lungo espresso ve karamelli macchiato gibi çeşitlere de şans verebilirsiniz.
ÖĞLE YEMEĞİ
Nizam Mahallesindeki Eskibağ Teras, Büyükada’nın ucunda yer alıyor. Ulaşım açısından sıkıntı olsa da, faytonla veya bisikletle gidebilirsiniz. Öğle yemeğinin yenebileceği en güzel manzaraya ve lezzete sahip mekanda fava, kalamar ve ahtapot ızgara, salata ile baklavayı mutlaka deneyin.
ÇAY MOLASI
Nizam Mahallesindeki Tarihi Prinkipo Dondurma ve Waffle, iskelenin karşı sokağında bulunuyor. Bir ada klasiği olarak karşımıza çıkan mekanda, havaların soğumasıyla dondurma yerine sıcacık çay içerek içinizi ısıtabilirsiniz. Dilerseniz çayınızı yudumlarken meydandaki koşuşturmayı izleyip kafanızı dağıtabilirsiniz.
TATLI ADRESİ
Nizam Mahallesinde bulunan Mio Amore, iskele karşısında yokuşu çıkarken solda kalıyor. Özellikle waffle konusunda iddialı olan mekanın brownie, keşkül ve sütlacı da oldukça lezzetli. Özellikle special waffle ile meşhur mekanda, krokanlı ada waffle ile kiraz şekerli amore waffle tadılmalı.
AKŞAM YEMEĞİ
Nizam Mahallesindeki Ada Balık, sahilde yer alan en güzel manzaraya sahip mekanlardan. Lezzetiyle midenize, manzarasıyla gözünüze hitap eden bu mekanda, denizin kokusu da bir başka. Lakerda veya uskumru marine ile başlayacağınız lezzet şenliğini taze balıklarla devam ettirebilirsiniz.
ATIŞTIRMALIK
Saat meydanında yer alan Altın Fıçı Mercan, salaş mekan ve kokoreç severler için ideal. Özellikle kokoreçiyle meşhur mekanda dilerseniz midye dolma, midye tava ve kalamar ızgara gibi alternatif lezzetleri de tadabilirsiniz. Ancak hafta sonları yer bulmakta sıkıntı yaşabilirsiniz.
ALTERNATİF
Meydandaki çarşının içinde bulunan Büyükada Börek Pasta Fırını, farklı lezzet denemek isteyenlerin uğrak noktası. Kremalı böreği ile meşhur mekanda, anasonlu kurabiye, Mille feuille, köz patlıcanlı poğaça, milföy pasta, coco kurabiye, palmiye, lokumlu ve damla sakızlı kurabiyelerinin tadına bakmalısınız.
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