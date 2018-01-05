Keyif rotaları
- HAZIRLAYAN: FATMA ERSOYfersoy@stargazete.com
KAHVALTI
Balat’ta Yavuz Sultan Selim Mahallesinde bulunan Atölye Kafası “Hangar”, Cibali’de, sahilin hemen iç kısmında yer alıyor. Otantik havasıyla dikkat çeken mekanda her şey satılık. Özellikle yumurta kafa adı verilen simit ortasında yumurta ve etrafında patates kızartması kahvaltıda farklı lezzetler arayanlar için ideal.
KAHVE SAATİ
Balat Mahallesindeki Cooklife, minimal tasarımın ahengini kahvesiyle çıkartmak isteyenler için ideal. Cold drip, vanilyali rooibos ve filtre kahvesiyle ünlenen mekanda muhakkak Japanese ve aeropressin tadına bakılmalı. İçi biraz ufak olan mekanda içecek tercihinde zorlanırsanız baristalardan yardım alabilirsiniz.
ÖĞLE YEMEĞİ
Fener Kireçhanesinde bulunan Forno Balat, İtalyan konseptinde Türk lezzetlerini tatmak isteyenlerin sevebileceği bir mekan. Özellikle pide konusunda başarılı olan mekanda muhakkak Trabzon peynirli pastırmalı pideyi ya da lahmacun ve pizza çeşitlerini denemelisiniz. Limonataları ise gerçek ev yapımı tadında.
ÇAY MOLASI
Ayakapı Caddesindeki Nev’i Cafe, eski bir Osmanlı karakolu olan bir binanın içinde yer alıyor. Otantik bir dekorasyona ve Osmanlı stiline sahip mekanın üst katı Haliç manzarasına sahip. Yolunuz Nev’i Cafe’ye düşerse, şark köşelerinden birinde ya da üst katında tavşankanı çayınızı içip rahatlayabilirsiniz.
TATLI ADRESİ
Seferikoz Sokakta yer alan Balaturca, aslında bir kafe-restoran ama tatlılarıyla kendisinden söz ettiriyor. Cibalikapı eski karakolunun yakınlarında yer alan mekanın özellikle 20 kat hamur ile muz ve çilekten yapılan sultan pastası çok meşhur. Sultan pastasının yanı sıra tiramisuyu da deneyebilirsiniz.
AKŞAM YEMEĞİ
Sadık Ahmet Caddesindeki Perispri, eski bir soda fabrikasından dönüştürülen ve şato havasında dekore edilen bir mekan. Şık tabaklarla sunum edilen lezzetli yemeklerde kendinizi özel hissederken keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Mekanın özellikle el açması börekleri, Perispri güveci ve Edirne saray usulü tavuğu meşhur.
ATIŞTIRMALIK
Ayvansaray Mahallesindeki Makam-ı Balat, kokoreç severler için ideal. Özellikle baharat konusunda iddialı olan mekanda kokoreçin yanı sıra köfte ve sucuk ekmek seçeneği de bulunuyor. Ye-kalk konseptindeki mekanın bir diğer özelliği ise instagram fotoğraflarına eşlik eden bohem kütük masaları ile yer çinilerinin tezatlığı.
ALTERNATİF
Ayvansaray Mahallesinde bulunan Çanak Mangalda Kurufasulye, Balat’a yolu düşenlerin uğrak noktası. Mangalda pastırmalı veya etli kuru fasulyesi ile meşhur olan mekanın irmik tatlısı da en az kendisi kadar ünlü. Kuru fasulyenin yanı sıra cacık, köfte ve yoğurdun da tadına bakabilirsiniz.
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