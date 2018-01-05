Keyif rotaları

AKŞAM YEMEĞİ

Sadık Ahmet Caddesindeki Perispri, eski bir soda fabrikasından dönüştürülen ve şato havasında dekore edilen bir mekan. Şık tabaklarla sunum edilen lezzetli yemeklerde kendinizi özel hissederken keyifli bir akşam geçirebilirsiniz. Mekanın özellikle el açması börekleri, Perispri güveci ve Edirne saray usulü tavuğu meşhur.

ATIŞTIRMALIK

Ayvansaray Mahallesindeki Makam-ı Balat, kokoreç severler için ideal. Özellikle baharat konusunda iddialı olan mekanda kokoreçin yanı sıra köfte ve sucuk ekmek seçeneği de bulunuyor. Ye-kalk konseptindeki mekanın bir diğer özelliği ise instagram fotoğraflarına eşlik eden bohem kütük masaları ile yer çinilerinin tezatlığı.