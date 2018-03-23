Keyif rotaları

ÇAY MOLASI

Suadiye Mahallesi Mücahit Sokakta bulunan Voi Cadde, zengin çay menüsüyle dikkat çekiyor. Hoş bir tasarıma sahip mekanda siyah çayın yanında alternatif arayanlar umduğunu bulabilir. Mug, ıhlamur, kış, rooibos vanilla, Africanism, Voi detoks, oolong ya da matcha latteyi deneyebilirsiniz.

TATLI ADRESİ

Caddebostan Mahallesi Beyaz Akasya Sokakta yer alan The Crepe Escape, pancake seviyorsanız doğru adres. Şık ve sevimli dekorasyona sahip mekanda, tuzlu, tatlı ve fit krep seçenekleri bulunuyor. Özellikle bir Hollanda tatlısı olan poffertjesdeni, caramel bomb veya garnishe bir şans verin.