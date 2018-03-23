Keyif rotaları
Bu hafta sonunu yeni lezzetler denemekle geçirmeye hazır mısınız? Sizler için Anadolu Yakası’nın incisi Bağdat Caddesi’nde sabahtan akşama kadar iştahınızı açacak lezzet rotaları hazırladık.
- HAZIRLAYAN: FATMA ERSOYfersoy@stargazete.com
KAHVALTI
Suadiye Mahallesi Plaj yolu sokakta bulunan Ranchero, hem kahvaltı severlerin hem de dünya mutfağından yeni tatlar arayanların uğrak noktası. Tortilla çeşitlerini, Meksika omletini, güveçte dil peynirli merguez sosisi, hindi fümeli yumurta veya burritoların lezzetlerine bakmayı unutmayın.
KAHVE SAATİ
Sıra geldi kahveye! Suadiye Mahallesi Havacı Binbaşı Mehmet Sokakta yer alan Le Pain Quotidien, kahvaltı sonrası kahvesiz yapamayanlar için ideal. Klasik Türk kahvesinin yanı sıra dilerseniz filtre kahve, americano, macchiato, mochaccino, cafe au lait veya sıcak çikolata tercih edebilirsiniz.
ÖĞLE YEMEĞİ
Göztepe Mahallesi Bağdat Caddesi’ndeki Nelipide, hem uygun fiyatı hem de yöresel lezzetiyle mekandan istenilen her şeye sahip. Şık ve ferah tasarıma sahip mekanda, etli karalahana dolma, Ordu çıtırı, kebabi, peymacun, birbirinden lezzetli onlarca çeşit pide veya lokum bonfile yiyebilirsiniz.
ÇAY MOLASI
Suadiye Mahallesi Mücahit Sokakta bulunan Voi Cadde, zengin çay menüsüyle dikkat çekiyor. Hoş bir tasarıma sahip mekanda siyah çayın yanında alternatif arayanlar umduğunu bulabilir. Mug, ıhlamur, kış, rooibos vanilla, Africanism, Voi detoks, oolong ya da matcha latteyi deneyebilirsiniz.
TATLI ADRESİ
Caddebostan Mahallesi Beyaz Akasya Sokakta yer alan The Crepe Escape, pancake seviyorsanız doğru adres. Şık ve sevimli dekorasyona sahip mekanda, tuzlu, tatlı ve fit krep seçenekleri bulunuyor. Özellikle bir Hollanda tatlısı olan poffertjesdeni, caramel bomb veya garnishe bir şans verin.
AKŞAM YEMEĞİ
Suadiye Mahallesi Selim Ragıp Emeç Sokaktaki Vapiano, hem İtalyan tarzı fast food konseptiyle hem de lezzetiyle akşam yemeği için ideal. İçeriye girdiğinizde size bir kart veriyorlar ve o kartla yemeklerinizi kendiniz alıyorsunuz. Özellikle carpaccio, salmone, verdure veya rucolaya bir şans verin.
ATIŞTIRMALIK
Caddebostan Mahallesi İskele Sokakta bulunan Mercan Kokoreç, balıklı börekten fener kavurmaya, kokoreçten ahtapot ızgaraya kadar çeşitli lezzetler sunuyor. Lezzetli kokoreçiyle meşhur mekanda, dilerseniz deniz ürünlerini ekmek arası, ızgara ya da tava çeşitlerinden birini seçerek tadabilirsiniz
ALTERNATİF
Bağdat Caddesinde yer alan Truck’n Roll, food truck konseptiyle dikkat çekiyor. Her bir yiyecek için bir rock şarkısına göndermede bulunan menüde, Burgerlerden atıştırmalıklara, Türk dürümlerinden Mexican wraplere kadar çeşide yer veriliyor. Truck’n Roll Burger veya Black Burger’a şans verebilirsiniz.
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