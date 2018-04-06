Keyif rotaları
Hafta sonuyla birlikte sıcak havaların tadını çıkarmak ister misiniz? Sizler için hazırladığımız Bakırköy’deki keyif rotalarını inceleyebilirsiniz.
- HAZIRLAYAN: FATMA ERSOYfersoy@stargazete.com
KAHVALTI
Kartaltepe Mahallesi Teyyareci Nurettin Sokak’ta bulunan La Vita Cafe, kahvaltı severlerin vazgeçemediği mekanlardan. Pötikareli masa örtüleriyle sevimlilik katılan mekanda kendinizi evinizde hissedebilirsiniz. Özellikle ıspanaklı minileri ve karışık omletini deneyin.
KAHVE SAATİ
Sıra geldi kahveye! Zeytinlik Mahallesi Yakut Sokak’ta yer alan San Marco’s Caffe, birbirinden lezzetli kahveleriyle dikkat çekiyor. Özellikle vanilya latte, irish nut cream, Kenya, sumatra, ethiopian ve guatemalayı deneyin. Buzlu caramel macchiatoya da şans vermeyi unutmayın.
ÖĞLE YEMEĞİ
Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesindeki Kırçiçeği, öğle yemeklerini dolu dolu geçirmek için ideal. Birbirinden lezzetli kebapların, pidelerin, lahmacunların olduğu mekanda dilerseniz pizzaları da tadabilirsiniz. Özellikle döneri, kiremitte mantarı deneyin.
ÇAY MOLASI
Zeytinlik Mahallesi Cumhuriyetçi Sokak’ta bulunan Mambocino Coffee, öğle yemeği ardından çaysız yapamayanların uğrak noktası. Tatlıları ve kahveleriyle de büyük beğeni toplayan mekanda, geleneksel çayın dışında farklı lezzetlerde bulunuyor. Özellikle roobinos vanilyaya şans verin.
TATLI ADRESİ
Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi’nde yer alan Dilek Pastanesi, birbirinden nefis pastalarıyla göz dolduruyor. Şık ve sevimli tasarıma sahip mekanda keşkül, frambuazlı kup, çilek çikolatalı kup, kazandibi, beyaz baklava, ayva veya kabak tatlısını afiyetle yiyebilirsiniz.
AKŞAM YEMEĞİ
Yine Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi’ndeki Zoom İstanbul’da akşam yemeğinizi keyifle yiyebilirsiniz. Dikkat çeken bir tasarıma sahip mekanda, atıştırmalıktan ana yemeğe kadar zengin bir menü bulunuyor. New york steak veya çökertme kebanını denemeden kalkmayın.
ATIŞTIRMALIK
Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi’nde bulunan Gala House, Bakıköy’ün en lezzetli kokoreç yapan yerlerinden biri. Soğan halkalarından sandviçlere kadar çeşidin bulunduğu mekanda burger veya krepte yiyebilirsiniz. Ancak mekanın kokoreciyle meşhur olduğunu unutmayın.
ALTERNATİF
Kartaltepe Mahallesi Olgunlar Sokak’ta yer alan Dürümcü Dede, yoğurtlu kebabıyla ünlü. İçli veya çiğ köftenin de bulunduğu mekanda et yemeklerinin en lezzetli halini bulabilirsiniz. Altı ezmeli, Antep sarma, sac kavurma ya da dede dürümü tatmadan gitmeyin.
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