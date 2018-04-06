Keyif rotaları

AKŞAM YEMEĞİ

Yine Zuhuratbaba Mahallesi İncirli Caddesi’ndeki Zoom İstanbul’da akşam yemeğinizi keyifle yiyebilirsiniz. Dikkat çeken bir tasarıma sahip mekanda, atıştırmalıktan ana yemeğe kadar zengin bir menü bulunuyor. New york steak veya çökertme kebanını denemeden kalkmayın.

ATIŞTIRMALIK

Cevizlik Mahallesi İstanbul Caddesi’nde bulunan Gala House, Bakıköy’ün en lezzetli kokoreç yapan yerlerinden biri. Soğan halkalarından sandviçlere kadar çeşidin bulunduğu mekanda burger veya krepte yiyebilirsiniz. Ancak mekanın kokoreciyle meşhur olduğunu unutmayın.