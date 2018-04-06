Kimse kızmasın; Bu müzik değil

Şu bir gerçek yaptığı her ne ise, bir döneme damgasını vurdu. Bununla da kalmadı, kendinden sonraki akışa da etki etti. Buluştuk, konuştuk, dinledim ve doğrusu sevdim. Çünkü doğru bildiğini, inandığını konuşan, gerçek bir tarafı var. Anlattıkları, kendi doğruları. Bu fikirlere iştirak eder veya etmezsiniz. Müzik zevkiniz veya olayların akışına dair görüşünüz, sebep sonuç bağlantılarınız farklılık gösterebilir. Hepsi mümkün. Fakat mesele şu; sahici bir insan var ve kendi gördüğü yerden, efendice anlatıyor. Neyi? Müziğin kültürel, ticari dönüşümünü… MESAM’da başkanlığına getirilişini… Sosyal medyada neden ve nasıl hedefe konulduğunu…Cumhurbaşkanı ile Hatay’a askerlerimize moral ziyaretine giden Sabah’ın tartışmalara cevabı da net: “Devletimizle memleketimizin her yerine gideriz, devletimizi seviyoruz.”

- Coşkun Sabah müziği diye bir şey var. Nerede nasıl başladı?

1980 ile 1992 arasındaki on iki yıl esip gürlediğimiz yıllar. Daha sonra özel kanalların açılmasıyla tüfek icat oldu mertlik bozuldu. Sanat dünyasında da o yıldan sonra ayaklar baş, başlar ayak oldu.

- Ama özel kanallar açılınca geçmişin nostaljik sesleri de bir kez daha gündeme gelmişti diye hatırlıyorum.

Benim görüşüm ayrı. 90’larda video-klip kanalları açıldı. Hatırlarsınız, bıktırana kadar aynı şarkıyı çalardı onlar. Ne oluyor o zaman? Kötü bir şarkıyı saat başı dinlerseniz, iyi şarkıyı da günde bir kere dinlerseniz, hangisini hatırlama, benimseme ihtimali olur? Tabii çok tekrar edilen kötü şarkıyı. Ben bile bir besteci olarak ayıptır, bu nasıl şarkı dediğim bir şeyi on gün sonra mırıldanmaya başlıyorum. Ve iddia ediyorum o günden bugüne Türkiye’de müzikalite çok geriye gitti. Ondan dolayıdır ki hâlâ herkes 80’lerdeki şarkıları hatırlayıp nerede o şarkılar diyor. Sadece kendimi konuşmuyorum. Nerede 80’lerin Ajda Pekkan, Sezen Aksu şarkıları! Sosyal medya bir tuhaf olduğu için, ben böyle konuşunca ‘vay sen gençlere dil mi uzatıyorsun’ diyorlar. Kardeşim biz kavga etmiyoruz. ‘Bu müzik, müzik değil’ diyoruz. Bu bizim seçeneğimiz, kızmayın.

- Acaba her değişiklik bir nostalji özlemini de beraberinde getiriyor olabilir mi? Mesela sizin seksenlerdeki besteleriniz, yorumlarınız bir farklı tınıyı taşıyordu. O zamanlar genç bir udi olarak nasıl yer açabildiniz kendinize?

1981 ilk albümüm Aşk Kitabı… Çaldığım enstrüman ud olmasına rağmen yaptığım müzik o zamana uymayan bir dinamizm taşıyordu. Türk Sanat Müziği denilince Emel Sayın’lar, Muazzez Abacı’lar, on beş parça keman, klarnet, kanun, darbuka… Çevremizdekilerle düşünüp taşındık. İstanbul Gelişim Orkestrası vardı. O devrin en baba orkestrası! Dedik ki, melodiyi ud çalsın, orkestra da arkadan desteklesin. Bunu yaptık. Üniversite gençliğine çok değişik geldi. Modern bir sound ve Türk müziğine benzer bir müzik. Türk sanat müziğini gençlerin fark etmesini sağladık.

- Halkta karşılık bulmuş. Pekiyi ya yetiştiğiniz çevreler, hocalarınız?

Hocalarımız gönül koydu. Biz böyle mi yetiştirdik! dediler. Süheyla Altmışdört, Dr. Nevzat Atlığ -ki bende çok büyük emeği vardır, 18 yaşımdayken Devlet Korosuna aldı- biraz şaşırdılar. Ama çok büyük iltifatta bulunmuştur, udumu kimseye değişmez “Coşkun Türkiye’nin, hatta dünyanın en iyi udisidir” der. Yani yaptığım müzik hocalarıma biraz ters geldi açıkçası ama ticari ortam da buydu. Ben böyle bir tını bulamasaydım, üniversite gençliğini alamazdım.

- MESAM’da fesih ve yönetim değişikliği de tartışıldı. Ne oldu orada?

MESAM’ın Başkanı olarak yönetimimizle karar aldık. Bu konuda çok az konuşacağız. MESAM yönetimi fesholdu. Bir gün sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı 7 kişilik geçici yönetimi atadı. Devletten görev gelirse gerisi teferruattır. Kabul edilir. Yönetim de oy birliği ile başkanlık teveccühünde bulundu. Üç ay içerisinde ne olup bittiğini Bakanlığımıza rapor edeceğiz. Ve seçime gideceğiz.

- Cumhurbaşkanı ile Hatay ziyaretindeydiniz. Ne diyorsunuz gelen tepkilere?

Özüne bakmak lazım. Cumhurbaşkanlığı makamından arandık. Afrinde görev yapan askerlerimize moral ziyareti yapacağız, katılmak ister misiniz diye soruldu. Teklif açık ve net; askerimize moral vermek ve ülke arkanızda mesajını sevdikleri sanatçılarla onlara iletmek. Beraber sohbet ettik, fotoğraf çektirdik. Bunların toplamına baktığınızda buradan sadece destek ve birlik mesaji çıkar. Başka anlamlar yüklemeye çalışmak hem yersiz hem de zorlama olur. Bence sanatçıları kutuplaştırmak isteyenler var. Hiç hoş değil. Bunu kabul etmiyorum.