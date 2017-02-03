Kırmızı halıda beyaz geçidi

ABD yeni başkanı Donald Trump’ın getirdiği Müslüman yasağına yönelik eleştirilerini cesurca sahnede dile getiren ünlüleri bir kez daha sevdik. Her şey bir yana gerçekleştirilen görkemli organizasyonda her yıl olduğu gibi bu yıl da gözler yine ödüllerden çok katılımcıların girdiği şıklık yarışındaydı. Biz de geceyi ‘kombinler’ üzerinden değerlendirelim dedik. Ünlüler kırmızı halıda salınırken onların gerçek hayatlarında tercih ettikleri stillerini incelemek son derece eğlenceliydi. Bu eğlenceye sizleri de ortak edelim dedik ve minik analizimizi paylaşalım istedik. Natalie Portman, Meryl Streep, Emma Stone, Kate Hudson ve Nicole Kidman en çok konuşulan katılımcılardan oldu. Bizim ilgimiziyse bambaşka bir konu çekti… Geceye damgasını vuran renk kesinlikle beyazdı ve yeni sezonda beyazın etkisini devam ettireceğinden bir kez daha emin olduk… Bir diğeriyse çizgili elbiseleriyle trend takipçisi olduklarını kanıtlayan Mayim Bialik, Michelle Dockery ve Yara Shahidi oldu…

Çizginiz belli olsun

Son zamanlarda hemen hemen bütün vitrinlerde karşımıza çizgili elbiseler ve etekler çıkıyor. Bunun kış sezonun en gözde trendi olduğu konusunda herkes hem fikir. SAG ödüllerinde de bu trendi göz ardı etmeyen ünlüler vardı. Oyuncular çizgileri kendine göre yorumladı! Gecede en beğendiğimiz ‘çizgili’ elbise Mayim Bialik, Michelle Dockery ve Yara Shahidi’nin üzerindeydi.

Hollywood bu yıl da beyazdan vazgeçmedi

Geçtiğimiz sezonun gözdesi beyaz bu kış dafavoriler arasında. Üstelik yalnızca gündüz görünümlerinde değil davetlerde de... SAG ödüllerinde de en çok dikkat çeken elbiseler hep beyaz etkisindeydi. Natalie Portman, Kerry Washington, Giuliana, Viola Davis gibi pek çok isim beyaz elbise giymeyi tercih ederken Janelle Monae, Naomie Harris gibi isimler de siyah-beyazı bir arada kullanmayı tercih etmişti.