Kış gardırobunu İskoç ruhu sardı

Yeni sezonun moda yarışında rakiplerinizin bir adım önünde olmak istiyorsanız işe ekoselerle başlayın. Yılın trendi, İskoçya’nın geleneksel kiltleriyle dünyaya yayılan ekoseler. Baklava, gingham, kare, karo, ekose ve dama desenleri her kıyafet ve aksesuarda görülüyor. Tarzınız ister maskülen, ister feminen, sofistike, ya da asi olsun fark etmiyor. Bu moda ne stile ne de yaşa bakıyor. Melania Trump’tan, Rihanna’ya Gigi ve Bella Hadid’den Sienna Miller’a kadar pek çok ünlüyü cezbeden sihirli kareler Gucci, Prada, Balmain, Burberry, Tommy Hilfiger gibi moda devlerinin kreasyonlarını sarmış durumda. Trend, gücünü geometrik yapısı, renk skalası ve sade kombini bir anda lüks parçaya dönüştürmesinden alıyor.

Detayda rozet ve armalar var

Ekose tasarımlar üzerinde rozet, arma ve iğneler göze çarpıyor. 1990’ların kolejli stilini hatırlatan yeni akım detaylarla da geçmişe selam gönderiyor. Kimi zaman ekoseler üzerinde çiçekli nakışlar yer alırken, maksimalizmin sembolü iri taşlar ve dore dokumalar geniş kareler üzerinde elegant bir görünüm ortaya çıkarıyor.

Şık, feminen ve asi

Tek renk parçayla kombin edildiğinde zahmetsiz şıklığın formülünü veren ekoseler, klasik parçayı moderne dönüştürmede de usta. Örneğin sezonun hit parçası klasik ekose kabanlar kombin edildiği parçalarla uyum sağlarken, modern bir görünüme de imza atıyor.

Ceket ve pantolon uyumuna dikkat

Bu sezon mutlaka gardırobunuzda ekose ceket ya da pantolon yer almalı. Ceketlerde gri, toprak tonları, lacivert ve kırmızının ağırlıklı olduğu ekose modeller öne çıkıyor. Pantolonda ise daha yumuşak ve ara tonların hakim olduğu ekoselere yönelmek en doğrusu. Bu arada küçük bir hatırlatma daha yapalım. Ekose pantolon ve ceketler daha çok, siyah, lacivert, gri ve beyaz trikolarla kombine ediliyor. Etekte ise daha çok kolet tarzı dikkat çekiyor.

Kafanız karışmasın gözünüz alışsın

Modaya yön veren dev markalar İtalya’da sezonun en büyük şovunu yaptı. Milano Moda Haftası’nda tanıtılan 2018 ilkbahar-yaz koleksiyonlarında abartılı aksesuarlar, sıra dışı tasarımlar öne çıktı.

Moda dünyasının en büyük şovlarından biri olan geçtiğimiz hafta İtalya’da yapılan Milano Moda Haftası’nda kış gelmeden yaz koleksiyonlarını inceleme fırsatı bulduk. Gucci, Prada, Fendi, Dolce and Gabbana gibi moda devlerinin yarıştığı defilelere bakılırsa, gelecek yıl da maksimalizmin etkisi altında olacağız. Abartılı ve sıra dışı modeller göze çarparken, özellikle gözlüklerde 1980’lerin ışıltılı detayları dikkat çekiyor. Gelecek yıl aksesuarlar saça odaklanıyor: Geniş boneler, bandanalar, ışıltılı taçlar önümüzdeki sezonunun olmazsa olmazı olacak.

Çantada lüks detay

Çanta sapındaki neşeli ponponlar, anahtarlıklar lüks tüketim devlerinin tekeline girdi. Chanel ve Fendi’nin baş tasarımcısı Karl Lagerfeld, çanta sapına iliştirilen anahtarlıklarda kendi maskotunu taktı. Lagerfeld’in çanta süsleri 40 euro’dan başlarken, Prada’nın neşeli figürleri ise 450 euro civarında etiketle satışa sunuluyor. Burberry’nin 200 euro’luk oyuncak ayı şeklinde tasarlanan çanta süsü ise yok satıyor.