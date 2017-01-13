Kışın zayıflamanın formülleri
Soğuk havada metabolizmamız yavaşladı, ısınmak için daha çok enerjjiye ihtiyaç duyduk ve kilo alımı kaçınılmaz bir sorun olarak karşımıza çıktı. Bu hafta kışın fazla kilolardan birkaç haftada kurtulup fit bir vücuda kavuşturacak formülleri veriyorum.
- MURAT TOPOĞLU
HANGİSİ DAHA KALORİLİ
- Yoğurtlu, ketçaplı-mayonezli, salçalı ve kepekli makarnadan hangisi daha kalorili?
Cevap: Mayonezli ketçaplı makarna daha kalorili. Domates soslu ise daha az kalorili.
-Kepek ekmekli tost mu yoksa beyaz ekmekli mi?
Cevap: Tam buğday ekmeği.
-Beyaz ekmek mi, kepekli ekmek mi, çavdar ekmeği mi?
Cevap: Tam tahıl ekmeği.
-Pirinç pilavı mı bulgur pilavı mı?
Cevap: Bulgur.
- Sütlü tatlı mı, çikolatalı tatlı mı, şerbetli tatlı mı?
Cevap: Sütlü tatlı.
-Haşlanmış yumurta mı yağda yumurta mı?
Cevap: Haşlama veya rafadan.
-Biter çikolata mı, beyaz ya da sütlü çikolatalı mı?
Cevap: Bitter çikolata.
-Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi?
Cevap: Yeşil zeytin.
ÖĞÜN YERİNE GEÇECEK DİYET YEMEKLER
- Kırmızı top lahanayı yoğurdun içine koyup karabiber ekleyerek tüketebilirsiniz.
- Yoğurdu karabiber ile karıştırabilirsiniz.
- Haşlanmış nohutun üzerine yoğurt ekleyebilirsiniz.
ZAYIFLATAN TATLILAR
- Bir ananas, bir muz ve haşlanmış Medine hurmasını blendar'dan geçirip ceviz büyüklüğünde top şekli verebilirsiniz. Hatta üzerini yulaf ezmesiyle kaplayarak yiyebilirsiniz.
- Ananası dilimlenip, yarısı leblebi tozu, yarısına da kakao tozu ile karıştırarak servis edebilirsiniz.
GECE İNCELTEN İÇECEK
- Bir bardak suyun içine yarım limon sıkılıp blendardan geçirilmiş 3 diş çiğ sarımsak ve 1 tatlı kaşığı bal koyarak içebilirsiniz.
GÜNDÜZ İNCELTEN SIVILAR
- KAHVELİ KARIŞIM: İki çorba kaşığı öğütülmüş kahve. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tarçın, bir bardak suyla pişirilip günde 3 fincan içebilirsiniz.
-KIRMIZI ATEŞ ÇİÇEĞİ: İki domates, yarım lahana, bir kırmızı şalgam, bir kırmızı tatlı dolmalık biber ve bir narı blendar'dan geçirip tüketebilirsiniz,
-BEYAZ GELİNCİK İÇECEĞİ: Bir muz, bir adet yeşil elma, bir bardak yarım yağlı süt, bir ceviz büyüklüğünde taze zencefili içebilirsiniz.
-ELMA SİRMELİ YAĞ YAKICI: Bir bardak soğuk suyun içerisine, bir tatlı kaşığı elma sirkesi, bir yemek kaşığı üzüm pekmezi, 5-6 saplı nane, bir çay kaşığı pul biber karışıtılıp içilir.
-KABUKLU İÇECEK: Bir limonun kabuğu, bir portakalın kabuğuyla birlikte blender'dan geçirilir. Bir çay kaşığı toz tarçın, bir bardak su ve bir kaşık bal ilave edilip tüketilir.
TANSİYON DÜŞÜRÜCÜ BESİNLER
-Elma n Maydanoz
- Salatalık
- Sarımsak
-Zencefil
- Kara lahana
- Limon
Uykusuzluğa ne iyi gelir
- Triptofan içeren yiyecekler: Muz, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, bal, yumurta
-Yatmadan önce yoğurt
- Kahve içmeyin, yatmaya yakın baharatlı besinler tüketmeyin.
METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN GIDALAR
- Buzlu su
- Kırmızı pul biber ve bal
- Yeşil çay
- Yoğurt
- Baharatlar
- Balık
- Salata
- Türk kahvesi
- Kırımızı greyfurt
- Ananas
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.