Kışın zayıflamanın formülleri

HANGİSİ DAHA KALORİLİ

- Yoğurtlu, ketçaplı-mayonezli, salçalı ve kepekli makarnadan hangisi daha kalorili?

Cevap: Mayonezli ketçaplı makarna daha kalorili. Domates soslu ise daha az kalorili.

-Kepek ekmekli tost mu yoksa beyaz ekmekli mi?

Cevap: Tam buğday ekmeği.

-Beyaz ekmek mi, kepekli ekmek mi, çavdar ekmeği mi?

Cevap: Tam tahıl ekmeği.

-Pirinç pilavı mı bulgur pilavı mı?

Cevap: Bulgur.

- Sütlü tatlı mı, çikolatalı tatlı mı, şerbetli tatlı mı?

Cevap: Sütlü tatlı.

-Haşlanmış yumurta mı yağda yumurta mı?

Cevap: Haşlama veya rafadan.

-Biter çikolata mı, beyaz ya da sütlü çikolatalı mı?

Cevap: Bitter çikolata.

-Siyah zeytin mi, yeşil zeytin mi?

Cevap: Yeşil zeytin.

ÖĞÜN YERİNE GEÇECEK DİYET YEMEKLER

- Kırmızı top lahanayı yoğurdun içine koyup karabiber ekleyerek tüketebilirsiniz.

- Yoğurdu karabiber ile karıştırabilirsiniz.

- Haşlanmış nohutun üzerine yoğurt ekleyebilirsiniz.

ZAYIFLATAN TATLILAR

- Bir ananas, bir muz ve haşlanmış Medine hurmasını blendar'dan geçirip ceviz büyüklüğünde top şekli verebilirsiniz. Hatta üzerini yulaf ezmesiyle kaplayarak yiyebilirsiniz.

- Ananası dilimlenip, yarısı leblebi tozu, yarısına da kakao tozu ile karıştırarak servis edebilirsiniz.

GECE İNCELTEN İÇECEK

- Bir bardak suyun içine yarım limon sıkılıp blendardan geçirilmiş 3 diş çiğ sarımsak ve 1 tatlı kaşığı bal koyarak içebilirsiniz.

GÜNDÜZ İNCELTEN SIVILAR

- KAHVELİ KARIŞIM: İki çorba kaşığı öğütülmüş kahve. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı tarçın, bir bardak suyla pişirilip günde 3 fincan içebilirsiniz.

-KIRMIZI ATEŞ ÇİÇEĞİ: İki domates, yarım lahana, bir kırmızı şalgam, bir kırmızı tatlı dolmalık biber ve bir narı blendar'dan geçirip tüketebilirsiniz,

-BEYAZ GELİNCİK İÇECEĞİ: Bir muz, bir adet yeşil elma, bir bardak yarım yağlı süt, bir ceviz büyüklüğünde taze zencefili içebilirsiniz.

-ELMA SİRMELİ YAĞ YAKICI: Bir bardak soğuk suyun içerisine, bir tatlı kaşığı elma sirkesi, bir yemek kaşığı üzüm pekmezi, 5-6 saplı nane, bir çay kaşığı pul biber karışıtılıp içilir.

-KABUKLU İÇECEK: Bir limonun kabuğu, bir portakalın kabuğuyla birlikte blender'dan geçirilir. Bir çay kaşığı toz tarçın, bir bardak su ve bir kaşık bal ilave edilip tüketilir.

TANSİYON DÜŞÜRÜCÜ BESİNLER

-Elma n Maydanoz

- Salatalık

- Sarımsak

-Zencefil

- Kara lahana

- Limon

Uykusuzluğa ne iyi gelir

- Triptofan içeren yiyecekler: Muz, ay çekirdeği, kabak çekirdeği, bal, yumurta

-Yatmadan önce yoğurt

- Kahve içmeyin, yatmaya yakın baharatlı besinler tüketmeyin.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN GIDALAR

- Buzlu su

- Kırmızı pul biber ve bal

- Yeşil çay

- Yoğurt

- Baharatlar

- Balık

- Salata

- Türk kahvesi

- Kırımızı greyfurt

- Ananas