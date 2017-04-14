Kur’an’da adı geçen besinler

HURMA

- Pankreasta insülin salgısını sağlayarak şeker dengesini düzenler.

- Doğumun kolay olmasını sağlar. (Kur’an’daki Meryem suresi)

- Loğusalıkta süt hormonlarını harekete geçirerek anne sütünün artışını sağlar. Peygamber efendimiz “Kim loğusalığında hurma yerse çocuğu akıllı ve ağır başlı olur” demiş. Çünkü hurma Hz. Meryem’in loğusalığındaki yiyeceğiydi. Şayet hurmadan daha iyi bir yiyecek olsaydı; Allah (c.c) diğer meyveleri Meryem’e ikram ederdi.

- Vitamin A, güçlü bir anti oksidandır. Tavukkarası olarak da bilinen gece körlüğünü önler. Aynı zamanda ağız ve akciğer hastalıklarında oldukça etkilidir.

- Betakaroten, vitamin A’nın ilk formatıdır. Vücudumuzdaki DNA, hücre zarı ve protein yapısını destekler. Dolayısıyla kalp ve damar hastalıklarının oluşumun engeller.

- Zeaksantin maddesiyle yaşlılığa bağlı kas erimesini önler.

- İdrar söktürücüdür. Dolayısıyla ödem oluşumunu engeller.

- İçindeki pitosin maddesi adet sancılarına çok iyi gelir.

- Liften çok zengin olduğu için bağırsakların çalışmasını düzenler; böylece kabızlığın ilacıdır. Yüksek lif sayesinde kötü kolesterol olan LDL’yi düşürür.

- İçinde bulunan flavonoid, polifenol antioksidanı ‘tanin’ maddesini içerir. Tanin iltihabı ve vücuttaki kanamaları önleyen bir maddedir.

- Ayrıca az bulunan elementler vardır: sodyum, potasyum, kalsiyum, Potasyum, demir, bakır, manganez, çinko, magnezyum, kükürt, klor, fosfor, florin.

- Acıkmayı geciktirdiği için zayıflamaya çok yardımcı bir meyvedir. Özellikle çok acıkma ve çok tatlı ihtiyacı dulunca 10 adet beyaz veya sarı leblebi, iki hurmayla beraber yenilip üstüne bir bardak su içilirse iki-üç saat boyunca açlığınızı hissetmezsiniz.

BAL

- Fruktoz ve glikoz gibi doğal şekerler ve magnezyum, potasyum, kalsiyum, bakır, iyot, çinko, sodyum klorür, kükürt, demir ve fosfor gibi mineralleri de içerir.

- B1, B2, B3, B5, B6 ve C vitaminleri vardır.

- Bağırsaklar ve böbreklerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

- Ilık su ile karıştırılıp içildiğinde yedi dakika da kana karışır. Bu da beynin çalışmasını hızlandırır.

- Kan yapımına destek olur.

- Anti mikrobik bir ajandır. Belirli bakterilerin, maya ve küfün büyümesine engel olur.

- Vücut direncinin ve savunma mekanizmasını artırır.

- Anti oksidandır.

- Yaralara sürüldüğünde deriyi oluşturan epitelyum dokusunun gelişimini hızlandırır. Dokuda mikropların üremesini önler. Böcek sokmaları, deri kesiklerin, ekzema ve yanıklarda etkilidir. Çünkü anti enflamatuvar etkisi vardır.

- Bal biraz tarçın ve su ile karıştırılıp ağrı olan yere sürülünce ağrının azaldığı görülür. Bu karışım zeytinyağı ile karıştırılıp saça uygulanırsa dökülmeyi önler.

- Bir kaşık bal yarım çay kaşığı toz tarçın karıştırılarak günde üç defa yenirse öksürük ve balgam atımını artırarak gribal enfeksiyonları bertaraf eder.

- İki kaşık bal, üç tatlı kaşığı toz tarçın, demlenmiş çay içinde eritilerek içildiğinde kolesterol seviyesini azaltır.

- Anti aging (yaşlanmayı geciktiren) bir besindir.