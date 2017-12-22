Madalyanın bir yüzü zafer arkası elem

15 yaşında ilk kez şampiyon olan Trabzonlu kick boks sporcusu Nagehan Kalyoncu, spora başlamasının üzerinden bir yıl geçmeden Dünya Şampiyonluğu sevincini yaşadı. Önce 2014, ardından da bu yıl 10 Kasım’da bir kez daha Kick boks Dünya Şampiyonu oldu Kalyoncu... Bir Karadeniz kızı olarak; çocukluğundan bu yana; yüzen, koşan Kalyoncu’nun hayatı 15 yaşındayken restoranda çalışan arkadaşının, “Bana yardım edin, sporcular gelecek” çağrısı üzerine değişir. Azerbaycan dönüşü kick boks takımı sporcularının balık yediği restorana arkadaşına yardım etmek için giden Kalyoncu, mekandan sporcu adayı olarak çıkar.

SON 4 SANİYEDEKİ ALTIN YUMRUK KÜRSÜYE TAŞIDI

Lise 1’inci sınıf öğrencisi olan genç kız için sporla geçen dönem başlar. Nagehan yedi ay geçmeden Türkiye Şampiyonu kürsüsüne çıkar. Annesinin, “Bir yerini kıracaksın” serzenişleri arasında kendisinin de en büyük korkusu “Ya burnum kırılırsa” olur. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Nagehan Kalyoncu, kasımda 60 kg’da yeniden Dünya Şampiyonu oldu, 13 ülkeden rakipleriyle mücadelesinde hiç yenilmeden finale çıktı.

Türkiye’deki yaşıtları arasında ‘iri’ kabul edilen Nagehan Kalyoncu, dünya klasmanı mücadelelerinde rakiplerine ‘adeta’ uzanarak yumruk atmak zorunda kaldığını anlatıyor. Son Dünya Şampiyonluğu finalinde Ukraynalı 1.90’lık rakibine son 4 saniyede uzanarak attığı yumrukla dünya şampiyonluğunu kucaklıyor. Rakip antrenörün kazandığına inanarak, ‘Sarıl sarıl’ seslenişlerini duyarken bir çıkış arayan Nagehan, bugün, ‘Altın Yumruk’ olarak nitelediği o son 4 saniyede gelen atakla Dünya Şampiyonluğu sayısını 3’e çıkardı.

NE KULÜBÜ VAR NE DE ANTRENÖRÜ

Ailesinin bu şampiyonluğu nasıl karşıladığını soruyorum 21 yaşındaki Nagehan’a... “Ailemin fazla bir beklentisi yoktu esasında. Çünkü, antrenörümden ayrıldım, maddi zorluklar yaşıyorum. Bir kulübün sporcusu değilim, ferdi olarak yarışmanın getirdiği zorluklarla mücadele ediyorum. Çalışma programını, beslenme düzenimi, yarışma takvimini kendim belirliyorum. Bunların tümü beni, konsantre olmam gereken branşımdan uzaklaştıran detaylar” diyor. Uzanacak bir yardım eli bekleyen şampiyon, ‘bir dokun bin ah işit’ misali anlatıyor: “Annem, bağda bahçede çalışır. Babam ise İŞ-KUR’da çalışıyor, emekli değil. 4 kız kardeşimle bize bakıyor. Aldığım bursla Ankara’da tahsilimi tamamlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince aileme de yardım ediyorum. Herkes madalyanın ön yüzüne bakıyor, oysa arka yüzünde acı gerçekler saklı. Bir metre kadar madalyam, sayısız kupam var. Kimse bunun arkasına bakmıyor. Ailemin durumu ortada, benim şartlarımı herkes biliyor.”

İNANIYORUM: HER ŞEY DAHA GÜZEL OLACAK

Son şampiyonluğun büyük ses getirdiğini söyleyen Nagehan Kalyoncu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşen törende taleplerini ilettiğini hatırlatarak şunları söyledi: “Kendim için bir şey istemiyorum ama aileme destek verilmesini rica ediyorum. Şampiyon olduğumda annem gözyaşlarına boğuldu. İmkansızlıklar içindeki başarıma ağlıyordu. O gün anneme söylediğim gibi; bundan sonra her şey daha iyi olacak, inanıyorum. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu aradı, gururlandım. Annem bir aydır ablamın evinde kalıyor. Çünkü, akan çatı yüzünden ev oturulamaz halde. Sadece ailemin oturabileceği bir ev istiyorum. Sürmene gibi küçük bir yerde tek Dünya Şampiyonu benim. Verilen sözlerin tutulmasını istiyorum.”

“Daha kaliteli ve bilinçli insanlarla, iyi bir kulüp çatısı altında yolumda ilerlemek istiyorum” diyen Kalyoncu, “Doğamda yenilmek yok. Antrenmana gitmek için Beytepe’den yurda gidişim tam iki buçuk saat. Hâlâ 4 kişilik yurtta kalıyorum. Antrenörüm, kulübüm yok. 2018’de ocak ayında maçlarım başlıyor. İki turnuvam var. Bunların hepsi ücretli. Eş, dostun verdiği 500-1000 lira ile bir yere kadar gidiliyor. Ciddi bir sponsora ihtiyacım var. Bu konularda büyüklerimden destek bekliyorum” diyor.

Şampiyon olduğumda annem gözyaşlarına boğuldu. İmkansızlıklar içindeki başarıma ağlıyordu. O gün ona söylediğim gibi her şey çok güzel olacak, inanıyorum.