Madonna’ya opera yorumu

Nasıl bir araya geldiniz?

Simone Kermes: Handel’in 18. yüzyıl opera yıldızlarından Cuzzoni için bestelediği eserlerden oluşan bir CD’m vardı. Cuzzoni ve opera dünyasının bir diğer yıldız solisti Faustina arasında zamanında bir çekişme yaşanıyor bildiğiniz gibi. O nedenle bir sonraki CD’yi de bu çekişmeden esinle hazırlayalım dedik ve Vivica ile çalıştık. Tabii biz sadece onların arasındaki müthiş çekişmeyi canlandırdık. Bu çekişmeye odaklanan konser programları hazırladık.

Vivica Genaux: Simone Rival Queens projesi bana teklif edildiğinde çok heyecanlandım. 18. yüzyılın opera yıldızlarından biri olan Faustina Bordoni’ye inanılmaz bir hayranlık duyuyorum.

Abba’dan Madonna’ya uzanan çok renkli bir repertuvarınız var. Bu şarkıları barok enstrümanları ile ve bir barok orkestrasıyla yorumlama fikri nasıl doğdu?

Vivica Genaux: Bence barok müzik öyle sanıldığı gibi eskiden, geçmişten kalma bir tür değil. Döneminin popüler müziği diyebiliriz. Hatta caz ve teknoda olduğu gibi bireysel tarzınızı gösterebileceğiniz, esneklik sağlayan bir tür. Yani farklı şeyler denemeye pekâlâ elverişli.

Sahnedeyken aklınızdan neler geçiyor?

Vivica Genaux: Kimi zaman tam tersi bir algı varmış gibi görünse de ben operanın çok interaktif bir alan olduğuna inanıyorum. Seyirciyle aramızda çok kuvvetli bir bağ olduğunu düşünüyorum. İzleyenin ilgisi, enerjisi bize de yansıyor. Şarkı söylerken kendimi bambaşka bir dünyanın içindeymiş gibi hissediyorum ve o anı iliklerime kadar yaşıyorum.

Sesinizi korumak sizin için çok önemli olmalı. Bunun için ne yapıyorsunuz?

Vivica Genaux: Elbette, müzisyenler nasıl enstrümanlarını koruyor, onlara dikkat ediyorsa bizler de sesimizi korumak zorundayız. Çok seyahat ettiğim için kendimi ve vücudumu değişen iklim koşullarına karşı korumaya çalışıyorum. Bol su içiyorum ve yediğim şeylere dikkat ediyorum. Genelde sebze ağırlıklı besleniyorum ve performanslardan iki saat önce ısınmaya başlıyorum.

Daha önce Türkiye’ye gelmiş miydiniz? Nasıl geçti konser?

Simone Kermes: Evet, Concerto Köln ile bir konser vermiştik, çok ilgili bir dinleyici kitlesi vardı. Bu kez de Capella Gabetta için geldik ve Vivica ile bir düello sunduk. Keyifli bir akşam oldu!

Vivica Genaux: 2008-2009 yılları olmalı sanırım, Andrea Marcon yönetimindeki La Cetra ile yine İş Sanat’ta bir konser vermiştik, yine barok söylemiştik. Gerçekten çok iyi hissettiren bir kitle vardı karşımızda. O kitleyle yeniden buluşmak çok heyecan vericiydi.

“Barok geçmişte kalan bir tür değil. Caz ve teknoda olduğu gibi bireysel tarzınızı gösterebileceğiniz, esneklik sağlayan bir müzik türü.”