Mahmud derviş şiirindeki ruhtan etkilendim

Hayatını barışa ve insanlığa adamış bir sanatçı Bahreynli Abbas Yusuf… 30 yıl önce ilk defa İstanbul’a gelen ve buraya hayran olan sanatçı, İstanbul’u hat sanatının merkezi olarak tanımlıyor. Yusuf, 1994 yılından beri sergilerini her zaman insanlık için önemli işler yapan kişilere ithaf ettiğini söylüyor. Sanatçı, Bu Senin Adın isimli sergisini Filistinli şair Mahmud Derviş’e ithaf ediyor. Bağımsız Sanat Vakfı’nda bugünden itibaren kapılarını açan sergi Abbas Yusuf’un 27 özel eseri ile 20 Nisan’a kadar sanatseverlerle buluşacak.

- Daha önce İstanbul’a geldiniz mi?

İlk İstanbul seyahatimi 18 yaşındayken 1978’de yaptım. 2009’da Bahreyn’de önemli bir gazetede İstanbul’la ilgili bir yazı yazdım. Atatürk’ü çok severim ve onunla ilgili bir yazı kaleme aldım. O yazıda şehir olarak İstanbul’u, tarihini ve Mustafa Kemal Atatürk’ü makaleme aldım. Okumuş olduğum daha önceki kitaplarda Atatürk’ün nasıl bir ülkeyi inşa ettiğini kitaplarda okumuştuk.

- İstanbul’da bir sergi açmanızın sebebi nedir?

İstanbul’da sergi açtığım için çok mutluyum. Eşim İstanbul’u çok seviyor. Her zaman İstanbul’a gelmek için hazırdır. İstanbul dünyada çok önemli bir şehir. Özellikle İslam tarihi için… Öyle ki hat sanatı için bir her zaman İstanbul’a yönlendirildik. Hat sanatının merkezi burasıdır. Bu yüzden de benim için İstanbul’un önemi çok büyük. Geçen yıl Bağımsız Sanat Vakfı ile görüşmüştük. Bahreyn’e döndükten sonra VakfınBaşkanı Hülya Hanım’a solo sergi açmak istediğime dair bir mail yolladım. Ve Mart 2018 için sözleştik. Benim için kadınları desteklemek daha önemli olduğu için Hülya Hanım’ın galerisini tercih ettim. Daha önceden küçük çalışmalarım vardı ancak vakıf ile görüşmelerden sonra çok sıkı bir çalışma içerisine girdim. Üç ay kadar bir süre bu sergi için çalıştım.

- Mahmud Derviş anısına bir sergi hazırlamaya nasıl karar verdiniz?

Çocukluğumdan beri sanata ve şiire yönelik birçok kişiyi okuyorum. Ancak Mahmud Derviş benim için çok önemli. Çünkü insanlık için çok önemli yazıları var. 1994’ten beri benim sergilerim her zaman bir kişiye yönelik oldu. Bu kişi de her zaman insanlık için önemli işler yapan biri oldu.

- Kendinizi çağdaş mı yoksa klasik kaligrafi sanatçısı olarak mı tanımlarsınız?

Benim sanat tarzım çağdaş resim. Eserlerimi kim görse, “Evet bu bir hat çalışması” diyor. Ancak klasik bir hat çalışması da değil. Modern bir resim tarzında hat sanatını ortaya koyuyorum. İslam coğrafyasının imgesi benim resimlerimde var ama ben daha farklı bir sanat icra ediyorum. Herkes kaligrafiyi iki yılda öğrenir. Ancak benim yaptığımı yapamazsınız. Çünkü ben klasik bir kaligrafi değil, deneysel bir şey yapıyorum. Benim sanatım dinamiktir. Renkli ve üzerinde beş-altı tabaka var. Fakat klasik Arap kaligrafisi tek bir tabakadan oluşuyor. Üç yıldan beri de hat’ı kolajla birleştiriyorum. Bütün kültürlere açık bir sanatım var.

- Bu Senin Adın sergisinde kaç eseriniz var?

Yirmi yedi adet eserim sergileniyor burada. Mahmud Derviş’e adadım tüm eserlerimi. Bu benim ruhumu yansıtıyor. Umuyorum ki İstanbullular sanatımı takdir eder. Farklı bir ülkeden gelen bir sanatçı olarak yeni bir form, yeni bir icra hissi yaşatabilirsem ne mutlu bana.

- Eserlerinizi oluştururken nelerden ilham alırsınız?

Mahmud Derviş’in Mural isimli bir şiirinden çok etkilenirim. 24 sayfalık bir kaside. Bu kasidedeki ruhtan çok etkileniyorum. Resim yaparken her zaman Derviş’in şiirlerini dinliyorum.

“Yeryüzünde nerede insanlık sorunu varsa biz de bunu sanat yoluyla insanlara göstermeliyiz” diyen Abbas Yusuf, bu yüzden sergisini Mahmud Derviş’e ithaf ederek Filistin davasına dikkat çekiyor.