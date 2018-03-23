Mahmud derviş şiirindeki ruhtan etkilendim
Bahreynli başarılı kaligrafi sanatçısı Abbas Yusuf, ‘Bu Senin Adın’ isimli yeni sergisi için İstanbul’a geldi. Bugün kapılarını açacak olan sergi öncesi Yusuf ile bir araya geldik. Mahmud Derviş’e ithaf ettiği sergide Kudüs meselesine de dikkat çeken sanatçı “Biz güzeli ve barışı, sanatla, yazarak, resim yaparak anlatıyoruz” diyor.
- GİZEM TÜMBAY KOÇAK
Hayatını barışa ve insanlığa adamış bir sanatçı Bahreynli Abbas Yusuf… 30 yıl önce ilk defa İstanbul’a gelen ve buraya hayran olan sanatçı, İstanbul’u hat sanatının merkezi olarak tanımlıyor. Yusuf, 1994 yılından beri sergilerini her zaman insanlık için önemli işler yapan kişilere ithaf ettiğini söylüyor. Sanatçı, Bu Senin Adın isimli sergisini Filistinli şair Mahmud Derviş’e ithaf ediyor. Bağımsız Sanat Vakfı’nda bugünden itibaren kapılarını açan sergi Abbas Yusuf’un 27 özel eseri ile 20 Nisan’a kadar sanatseverlerle buluşacak.
- Daha önce İstanbul’a geldiniz mi?
İlk İstanbul seyahatimi 18 yaşındayken 1978’de yaptım. 2009’da Bahreyn’de önemli bir gazetede İstanbul’la ilgili bir yazı yazdım. Atatürk’ü çok severim ve onunla ilgili bir yazı kaleme aldım. O yazıda şehir olarak İstanbul’u, tarihini ve Mustafa Kemal Atatürk’ü makaleme aldım. Okumuş olduğum daha önceki kitaplarda Atatürk’ün nasıl bir ülkeyi inşa ettiğini kitaplarda okumuştuk.
- İstanbul’da bir sergi açmanızın sebebi nedir?
İstanbul’da sergi açtığım için çok mutluyum. Eşim İstanbul’u çok seviyor. Her zaman İstanbul’a gelmek için hazırdır. İstanbul dünyada çok önemli bir şehir. Özellikle İslam tarihi için… Öyle ki hat sanatı için bir her zaman İstanbul’a yönlendirildik. Hat sanatının merkezi burasıdır. Bu yüzden de benim için İstanbul’un önemi çok büyük. Geçen yıl Bağımsız Sanat Vakfı ile görüşmüştük. Bahreyn’e döndükten sonra VakfınBaşkanı Hülya Hanım’a solo sergi açmak istediğime dair bir mail yolladım. Ve Mart 2018 için sözleştik. Benim için kadınları desteklemek daha önemli olduğu için Hülya Hanım’ın galerisini tercih ettim. Daha önceden küçük çalışmalarım vardı ancak vakıf ile görüşmelerden sonra çok sıkı bir çalışma içerisine girdim. Üç ay kadar bir süre bu sergi için çalıştım.
- Mahmud Derviş anısına bir sergi hazırlamaya nasıl karar verdiniz?
Çocukluğumdan beri sanata ve şiire yönelik birçok kişiyi okuyorum. Ancak Mahmud Derviş benim için çok önemli. Çünkü insanlık için çok önemli yazıları var. 1994’ten beri benim sergilerim her zaman bir kişiye yönelik oldu. Bu kişi de her zaman insanlık için önemli işler yapan biri oldu.
- Kendinizi çağdaş mı yoksa klasik kaligrafi sanatçısı olarak mı tanımlarsınız?
Benim sanat tarzım çağdaş resim. Eserlerimi kim görse, “Evet bu bir hat çalışması” diyor. Ancak klasik bir hat çalışması da değil. Modern bir resim tarzında hat sanatını ortaya koyuyorum. İslam coğrafyasının imgesi benim resimlerimde var ama ben daha farklı bir sanat icra ediyorum. Herkes kaligrafiyi iki yılda öğrenir. Ancak benim yaptığımı yapamazsınız. Çünkü ben klasik bir kaligrafi değil, deneysel bir şey yapıyorum. Benim sanatım dinamiktir. Renkli ve üzerinde beş-altı tabaka var. Fakat klasik Arap kaligrafisi tek bir tabakadan oluşuyor. Üç yıldan beri de hat’ı kolajla birleştiriyorum. Bütün kültürlere açık bir sanatım var.
- Bu Senin Adın sergisinde kaç eseriniz var?
Yirmi yedi adet eserim sergileniyor burada. Mahmud Derviş’e adadım tüm eserlerimi. Bu benim ruhumu yansıtıyor. Umuyorum ki İstanbullular sanatımı takdir eder. Farklı bir ülkeden gelen bir sanatçı olarak yeni bir form, yeni bir icra hissi yaşatabilirsem ne mutlu bana.
- Eserlerinizi oluştururken nelerden ilham alırsınız?
Mahmud Derviş’in Mural isimli bir şiirinden çok etkilenirim. 24 sayfalık bir kaside. Bu kasidedeki ruhtan çok etkileniyorum. Resim yaparken her zaman Derviş’in şiirlerini dinliyorum.
“Yeryüzünde nerede insanlık sorunu varsa biz de bunu sanat yoluyla insanlara göstermeliyiz” diyen Abbas Yusuf, bu yüzden sergisini Mahmud Derviş’e ithaf ederek Filistin davasına dikkat çekiyor.
DÜNYA BARIŞINI RESİM YAPARAK ANLATIYORUZ
- Mahmud Derviş Filistin davasını mısralarına taşıyan önemli bir şair. İstanbul’daki serginizi Mahmud Derviş’e adamanızın ve ondan ilham almanızın sebebi bu mu?
Kudüs, benim için olduğu kadar Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler için de önemli bir şehir. Tüm peygamber için çok önemli. Hz. Muhammed (A.S.) Mirac’a çıkmadan önce Kudüs’e gidiyor. bu aslında Kudüs’ün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle barış açısından. Bütün insanlık ve bütün kültürler için önemli. Bütün dinler için önemliydi ama bu daha önceydi. Şu an ise Filistinliler için önemli çünkü onların yurtları orası. O zaman neden bütün Filistinlileri dışarı atmaya çalışıyorlar. Merkezimdeki sorun bu değil ama bir parçası olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Mahmud Derviş her konu hakkında yazıyor. İnsan hakları, kendisi, Kudüs hakkında da… Dolayısıyla Kudüs’le beraber Derviş’in şiirlerindeki o ruh beni etkiliyor. Biz çünkü sanatçıyız. Güzele bakan, güzeli araştıran insanlarız. Dolayısıyla politikayı direkt olan sanatımıza katmamız doğru olmaz. Çünkü biz sanatla barışı, yazarak, resim yaparak anlatıyoruz. Dolaylı olarak… Çünkü biz güzelin ve barışın peşindeyiz. Ama politikacı bunu direkt olarak söyler ya da dikte eder.
Sanat sadece güzele işaret etmez
Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı, Abbas Yusuf ile ilgili şu sözleri söylüyor: Sanatın, bütün dünya insanlarının acılarını, gerçeğini göstermesine inandığım için Abbas Yusuf ile buluştuk. Sanat insanlığa aynı zamanda güzel davranma bilincine ait bir mesaj da veriyor. Sanat sadece güzele işaret etmez. Güzel davranmaya da işaret etmeli. Yeryüzünde nerede insanlık sorunu varsa biz de bunu sanat yoluyla insanlara göstermeliyiz. Vakfımızın böyle bir misyonu var. Mahmud Derviş, Filistin davasında çok önemli bir isim. 1948’teki İsrail’in Filistin’i işgalinde o da Nacı El Ali gibi çocuk yaşlarında Beyrut kamplarına sürülmüş. Yaşadığı acılardan sanatını şekillendirmiş biri. Bu coğrafyadaki önemli ve idealist sanatçılarla hem tanışmak hem de onlara destek vermek arzusundayım.
KALİGRAFİ SANATÇISI ABBAS YUSUF’A GÖRE SANAT İNSANLIĞA AYNI ZAMANDA GÜZEL DAVRANMA BİLİNCİNE DAİR BİR MESAJ DA VERİYOR.
“İSLAM COĞRAFYASININ İMGESİ BENİM RESİMLERİMDE VAR AMA BEN DAHA FARKLI BİR SANAT İCRA EDİYORUM. HERKES KALİGRAFİYİ İKİ YILDA ÖĞRENİR. ANCAK BENİM YAPTIĞIMI YAPAMAZSINIZ. ÇÜNKÜ BEN KLASİK BİR KALİGRAFİ DEĞİL, DENEYSEL BİR ŞEY YAPIYORUM. BENİM SANATIM DİNAMİKTİR.”
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