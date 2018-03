Mahmud derviş şiirindeki ruhtan etkilendim

DÜNYA BARIŞINI RESİM YAPARAK ANLATIYORUZ

- Mahmud Derviş Filistin davasını mısralarına taşıyan önemli bir şair. İstanbul’daki serginizi Mahmud Derviş’e adamanızın ve ondan ilham almanızın sebebi bu mu?

Kudüs, benim için olduğu kadar Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Yahudiler için de önemli bir şehir. Tüm peygamber için çok önemli. Hz. Muhammed (A.S.) Mirac’a çıkmadan önce Kudüs’e gidiyor. bu aslında Kudüs’ün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Özellikle barış açısından. Bütün insanlık ve bütün kültürler için önemli. Bütün dinler için önemliydi ama bu daha önceydi. Şu an ise Filistinliler için önemli çünkü onların yurtları orası. O zaman neden bütün Filistinlileri dışarı atmaya çalışıyorlar. Merkezimdeki sorun bu değil ama bir parçası olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Mahmud Derviş her konu hakkında yazıyor. İnsan hakları, kendisi, Kudüs hakkında da… Dolayısıyla Kudüs’le beraber Derviş’in şiirlerindeki o ruh beni etkiliyor. Biz çünkü sanatçıyız. Güzele bakan, güzeli araştıran insanlarız. Dolayısıyla politikayı direkt olan sanatımıza katmamız doğru olmaz. Çünkü biz sanatla barışı, yazarak, resim yaparak anlatıyoruz. Dolaylı olarak… Çünkü biz güzelin ve barışın peşindeyiz. Ama politikacı bunu direkt olarak söyler ya da dikte eder.

Sanat sadece güzele işaret etmez

Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı, Abbas Yusuf ile ilgili şu sözleri söylüyor: Sanatın, bütün dünya insanlarının acılarını, gerçeğini göstermesine inandığım için Abbas Yusuf ile buluştuk. Sanat insanlığa aynı zamanda güzel davranma bilincine ait bir mesaj da veriyor. Sanat sadece güzele işaret etmez. Güzel davranmaya da işaret etmeli. Yeryüzünde nerede insanlık sorunu varsa biz de bunu sanat yoluyla insanlara göstermeliyiz. Vakfımızın böyle bir misyonu var. Mahmud Derviş, Filistin davasında çok önemli bir isim. 1948’teki İsrail’in Filistin’i işgalinde o da Nacı El Ali gibi çocuk yaşlarında Beyrut kamplarına sürülmüş. Yaşadığı acılardan sanatını şekillendirmiş biri. Bu coğrafyadaki önemli ve idealist sanatçılarla hem tanışmak hem de onlara destek vermek arzusundayım.