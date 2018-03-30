Matematik ile umut ektiler

Yunus Emre Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Matematik Müzesi Tırı projesi ülkemize sığınan ve geçici barınma merkezlerinde koruma altına alınan çocuk ve gençlere eğlenceli bir eğitim deneyimiyle matematiği sevdirmek, öğretmek için bir süredir yollardaydı. T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayelerindeki Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi (TABİP) üst başlığında Yunus Emre Enstitüsü tarafından Aydın Tales Matematik Müzesi işbirliğiyle yürütülen Matematik Müzesi Tır’ı, Adana Sarıçam, Osmaniye Cevdetiye, Hatay Altınözü, Yayladağ, Gaziantep Nizip 1, Nizip 2, Kahramanmaraş Merkez, Şanlıurfa Ceylanpınar, Şanlıurfa Akçakale, Harran, Suruç, Mardin Midyat, Adıyaman Merkez ve Malatya Beydağı’nda AFAD ve Valiliklerin de katkılarıyla 06-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerle buluştu. Tırın son durağı ise Ankara Yenimahalle’deki Yahyalar Durali Bezci Ortaokulu oldu. Rotanın son durağında biz de çocukların coşkusuna dahil olduk.

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN

Savaşa tanıklık eden, başka memleketlere sığınmak zorunda kalan çocuklar bilim ve matematik ile tanışsınlar ve geleceğe dair umutlarını kaybetmesinler diye yola çıkan Matematik Müzesi Tır’ı ardında gülen yüzler bırakarak geçici barınma merkezlerindeki turunu Ankara Yenimahalle’deki Yahyalar Durali Bezci Ortaokulu’nda tamamladı. Okuldaki yüze yakın mülteci çocuğun sevinci bir yana tüm okulun heyecanını görmek büyük bir mutluluktu. Çocuklar tır içindeki eğlenceli Matematik aktiviteleri ve VR gözlük ile sanal gerçekliğin tadını çıkartırken biz de Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ile sohbet ettik. Ateş “Türkiye’de insanların Anadolu kültüründen gelen bir empati duygusu var. Biz ekmeğimizi yardıma muhtaç olanla paylaşmaktan çekinmiyoruz. Kim olduklarını sorgulamadan insanlara elimizi uzatabiliyoruz. Enstitümüzün Avrupa’da birçok yerde merkezi var. Suriyelilere yönelik faaliyetler yapıyoruz dediğimizde, özellikle Macaristan’da, ‘Aman sakın bunları anlatırken bizden bahsetmeyin’ diyorlar. Çünkü aslında onlarda öyle bir yabancı düşmanlığı var ki! Bizler 3-4 milyon mülteciyi içimize kabul ettik ve şükür ki yıllardır ciddi bir olay olmadan birlikte yaşıyoruz. Şimdi bir sonraki aşamayı düşünmemiz; birlikte üretim yapmamız gerekiyor. Afrin’i, Cerablus’u düşündüğümüzde artık sınırımızın da kalmadığını görüyoruz. Sınırların ortadan kalktığı bir bölgede hep birlikte üretim gerçekleştirebiliriz” diyerek yola çıkış niyetlerini anlatıyor: Bu proje ile özellikle Güney Doğu’da, Suriyelilerin yoğunlukta yaşadığı bölgelerde, başka bir alternatiflerinin de olduğunu bilsinler istedik. Matematik ve bilim ile iç içe olma fırsatı buldular. Onların yüreklerine umut aşılamak istedik. Oradaki çocuklara pozitif bir Türkiye hatırası bırakmak için yola çıktık. Bir tarafta askeri operasyonlar sürerken 10 kilometre ötede bilim tırı dolaştı. Türkiye’nin bölgede farklı yapılara rağmen ortak bir birlikte yaşama kültürü inşa etmek istediğini gösteren bir çalışmaydı.