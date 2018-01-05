Milenyum’un Çalıkuşu Sena Öğretmen
Lösemi hastası ve kan davası gölgesindeki iki öğrencisinin öyküsünü kaleme aldığı Gülüşün Dökülmesin Çocuk adlı kitabı kaleme alan Elif Sena Öğretmen, elde edilen gelirle 400 okulda binlerce öğrenciye yardım eli uzattı.
- SAADET ÖZCAN
Aras Nehri kenarındaki Erzurum’un Horasan ilçesinde Atatürk İlkokulu’nda ilk öğretmenlik tecrübesini yaşayan Elif Sena Güçtaş Şakar, öğrencilerine yeni ufuklar armağan etti.
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan 25 yaşındaki Elif Sena Öğretmen, modern bir Çalıkuşu olarak öğrencilerinin her zaman yanında olmak için yola çıkmıştı.
Birinci sınıfa gelen miniklere okuma ve yazma öğreten Elif Sena Öğretmen, kurduğu Fotoğrafçılık Kulübü sayesinde çocukları fotoğraf makinesiyle tanıştırdı. Bu sayede öğrencilerine yeni bir açı armağan eden Elif Sena Öğretmen, çocuklara fotoğraf derslerinin yanı sıra drama eğitimi de verdi. “Bir öğretmen her zaman etrafına ışık saçmalı ve kendini geliştirmeli felsefesinden yola çıkarak üniversite döneminden bu yana her zaman daha fazla ne yapabilirim diye düşünüyorum” diyor Elif Sena Öğretmen…
Kilometreler ötesinden tüm iletişim vasıtalarını kullanarak gerçekleştirdiğimiz röportajımızda çekilen her karede, kaleme alınan her yazıda o samimiyeti görmek ise mümkün...
Profesyonel fotoğraf çeken ve drama eğitimi alan genç öğretmen, aynı zamanda da bir tiyatro oyuncusu. Gülüşün Dökülmesin Çocuk kitabının ise yazarı…‘Ben böyle donanımlı bir eğitimciyken neden öğrencilerimi bunlardan mahrum edeyim?’ düşüncesiyle çocukları ilk kez fotoğraf makinesiyle tanıştırıp, minikleri tiyatro adlı bir oluşumdan haberdar etti Elif Sena Öğretmen...
Tüm sınıf şu anda Öykü Atölyesi çalışması yürütüyor.
Gayet aktif olan Elif Sena Öğretmen, “Şu anda birden 4’üncü sınıfa kadar arzu eden tüm öğrencilerle beraber bu eğitim çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Sene sonunda ise bir sergi açacağız. Sergimiz benim ve çocukların çektiği fotoğraflardan oluşacak” diye anlatıyor çalışmalarını…
12 ÇİÇEK BİR BÖCEK
İlk sene idarecisiyle birlikte Atatürk İlkokulu’nda 12 çalışanın tümüyle kadın olduğu eğitim, bu yıl 3’üncü sınıf öğretmeni Kadir Öğretmen’in askerden dönüşüyle 12 çiçek bir böcek halinde devam ediyor.
KİTAP, ŞEHİT ÖĞRETMENLERE İTHAF EDİLDİ
Horasan’da minikleri gelecek için hazırlarken, sanattan yararlanan Elif Sena Öğretmen, karşılaştığı başka bir olay karşısında ise edebiyattan yardım alır. Okurken o lanet hastalığa yakalanarak kanserle mücadele ederken saçları ve kirpikleri dökülen öğrencisi için Gülüşün Dökülmesin Çocuk adlı kitabı kaleme alır. O günleri Elif Sena Öğretmen, “4 yaşından bu yana lösemiyle mücadele eden ve öğrenme güçlüğü çeken öğrencimle, babasını kan davasında yitiren çocuklarımın yaşadıkları beni derinden etkiledi. Eğer bu yaşanılanlar bir kitap olursa çocuklarımın moral bulacağını düşündüm. Bugün, lösemi hastası çocuğum iyileşirken, diğer çocuğumuz için Kaymakamlık ile el ele vererek bir nebze de olsa hayatlarını kolaylaştırdık” diyerek anlatıyor...
BİNLERCE ÖĞRENCİYE IŞIK OLDU
Kitabın geliri ise yine öğrencilere ve okula harcanıyor. Çocuklar Üşümesin adı altında başlatılan projeyle de kara kışın dondurucu soğuğunun hissedildiği Horasan’da minikler için bot-mont yardımları gerçekleştirildi. Kitabın gelirleri yine onkolojide tedavi gören çocuklara ve pediatri servisindeki minikler için yapılan etkinliklerde kullanılıyor. “Onları tiyatroyla buluşturuyoruz” diyen Elif Sena Öğretmen ekliyor: Aynı zamanda köy okullarına da kitap desteği olarak gelirleri aktarıyoruz.
GÜLÜŞÜN DÖKÜLMESİN ÇOCUK ÜÇ AYDA TÜKENDİ
Elif Sena Öğretmen’in özellikle sosyal medyada Gülüşün Dökülmesin Çocuk kitabının gayesini duyurmasının üzerine, Türkiye bu çağrıya duyarsız kalmadı. Üç ayda ilk baskısı tükenen kitap için Elif Sena Öğretmen, “İkinci baskıya yayın evimizle görüşüp karar vereceğiz” dedi. 12 TL’den satılan kitabın geliriyle alınan hikaye ve boyama kitapları, kırtasiye malzemeleri ve giysiler 400 okulda ihtiyaç sahibi binlerce çocuğa ulaştı.
BU SEVDA KİLOMETRELERE YENİK DÜŞMEYECEK
Üniversite tahsili sırasında birbirlerini tanıyıp seven Elif Sena Öğretmen ve Mehmet Şakar, 9 Ekim’de dünya evine girerler. Fakat Elif Sena Öğretmen’in görev yeri Erzurum Horasan, eşi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mehmet Şakar’ın ise Suriye sınırındaki Şanlıurfa Akçakale Dibat Köyü’dür…
Yeni yılı eşinin yanında Suriye sınırında karşılayan Elif Sena Öğretmen tabi ki boş durmayacaktır. Eşi Mehmet ile birlikte Şanlıurfa’ya giderek, bir aileyi kızlarını okutma konusunda ikna etmeyi başarırlar.
Eğitim için baş koydukları yolda aynı coğrafya üzerinde farklı bölgelerde eğitim neferleri olarak geleceği şekillendiren genç idealist karı-kocanın hayalini her çocuğun eğitim alabildiği günler süslüyor.
Şu an birbirlerinden ayrı şehirlerde çıktıkları bu yolda güzel günler göreceklerine olan inançları ise sarsılmadan devam ediyor. Bu inancı ise Elif Sena Öğretmen şu sözlerle anlatıyor: Suriye sınırında Tel abyad ve Akçakale’de yaptığım gezilerde mülteci çocukların hikayeleri beni derinden etkiledi. Yine sınırda yaşayan genç kızların verdiği okuma savaşı aynı zamanda fındık ve pamukta çalışan tarım işçisi çocukların öykülerini kaleme almak istiyorum. Hepsini doğuda öğretmen olmak çerçevesinde şekillendirmek niyetindeyim. Yazmaya devam edeceğim. Canlarla ödenen bu öykülerin bir yerlerde insanların yüreklere dokunmasını istiyorum.
SÜPER KAHRAMANLARDAN ÇOCUKLARA MEKTUPLAR
Erzurum Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören lösemili çocukların yüzünü güldürmek için de kolları sıvayan Elif Sena Öğretmen, yurdun çeşitli bölgelerindeki öğrencilerden Süper Kahramanlar adı altında Mektubum Var Sana etkinliği başlattı. Elif Sena Öğretmen organizasyonu şöyle anlatıyor: Erzurum Hay Hak Sanat Merkezi oyuncuları Karagöz ve Hacivat kostümleriyle hasta çocuklara süper kahramanlar ağzından yazılmış mektupları ulaştırdı. Mektubun baskı masrafı ve kostümler için kitabın gelirlerini kullandık.
İDEALİST ÖĞRETMENLEROKUYARAK ÇOĞALACAK
Elif Sena, üyesi olduğu ‘Okuyarak Çoğalıyoruz’ grubunda yer alan 15 yazar öğretmenin bir araya gelerek Türkiye’yi gezmek ve kitap okuma sevgisi kazandırmayı hedefleyen bir farkındalık çalışmasını aynı heyecanıyla şu şekilde anlatıyor: Okuyarak çoğaldığımızı göstermek amacıyla birçok yeri gezerek çocuklar ve gençlerle buluşup okumanın, bilginin farkına varmaları için çabalıyoruz. Maddi kaygı gütmeden yeni genç idealist yazarlar olarak bunu kendimize hedef edindik.
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