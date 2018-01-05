Milenyum’un Çalıkuşu Sena Öğretmen

Aras Nehri kenarındaki Erzurum’un Horasan ilçesinde Atatürk İlkokulu’nda ilk öğretmenlik tecrübesini yaşayan Elif Sena Güçtaş Şakar, öğrencilerine yeni ufuklar armağan etti.

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan 25 yaşındaki Elif Sena Öğretmen, modern bir Çalıkuşu olarak öğrencilerinin her zaman yanında olmak için yola çıkmıştı.

Birinci sınıfa gelen miniklere okuma ve yazma öğreten Elif Sena Öğretmen, kurduğu Fotoğrafçılık Kulübü sayesinde çocukları fotoğraf makinesiyle tanıştırdı. Bu sayede öğrencilerine yeni bir açı armağan eden Elif Sena Öğretmen, çocuklara fotoğraf derslerinin yanı sıra drama eğitimi de verdi. “Bir öğretmen her zaman etrafına ışık saçmalı ve kendini geliştirmeli felsefesinden yola çıkarak üniversite döneminden bu yana her zaman daha fazla ne yapabilirim diye düşünüyorum” diyor Elif Sena Öğretmen…

Kilometreler ötesinden tüm iletişim vasıtalarını kullanarak gerçekleştirdiğimiz röportajımızda çekilen her karede, kaleme alınan her yazıda o samimiyeti görmek ise mümkün...

Profesyonel fotoğraf çeken ve drama eğitimi alan genç öğretmen, aynı zamanda da bir tiyatro oyuncusu. Gülüşün Dökülmesin Çocuk kitabının ise yazarı…‘Ben böyle donanımlı bir eğitimciyken neden öğrencilerimi bunlardan mahrum edeyim?’ düşüncesiyle çocukları ilk kez fotoğraf makinesiyle tanıştırıp, minikleri tiyatro adlı bir oluşumdan haberdar etti Elif Sena Öğretmen...

Tüm sınıf şu anda Öykü Atölyesi çalışması yürütüyor.

Gayet aktif olan Elif Sena Öğretmen, “Şu anda birden 4’üncü sınıfa kadar arzu eden tüm öğrencilerle beraber bu eğitim çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Sene sonunda ise bir sergi açacağız. Sergimiz benim ve çocukların çektiği fotoğraflardan oluşacak” diye anlatıyor çalışmalarını…