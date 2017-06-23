Milli hafızamızı canlandıran ilahi bir köprü

Her geçen gün daha da bencilleşen bizler bayramlarda bir arada olmak yerine yalnızlığı tercih eder olduk. Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan aile bağlarının güçlendiği bayramların toplum ve bireyin ruh sağlığına etkilerini değerlendirdi.

SEVGİNİN DİLİ TEKTİR!

Bayramlar aile bağlarını güçlendirildiği dönemlerdir. Her şeyi yolunda giden orta yaş grubundan ziyade çocuklar ve yaşlılar için daha önemlidir. Orta yaş grubu onları da mutlu edecek hareket ve davranışlarda bulunmalı. Bayramlarda duygu paylaşımı olur. O nedenle sevgi dilinin kullanılması çok önemli. Bu hediyeleşmek, takdir, onay ya da tebessüm dolu bir ifade ile olabilir.

Bayramları duygusal ziyaret bayramı olarak görmeliyiz. Bu dönemde sevgi cömerti olmalıyız her birimiz. Kendi kültür ve değerlerimizin çocuklara aktarılması çok önemli. Böylece milli kimliğimiz ve değerlerimizin aktarıldığı bayramları korumuş oluruz. Eğer çocuklar bayramda ailelerinin yanında olamayacak zorundalarsa büyüklerinin gönüllerini almalılar. Bir yaşlıya verilecek en büyük hediye ona danışılmasıdır.

Bayramda iyi ki varsınız diyebilmek çok önemli. Bu davranış aslında geri dönüşümlü bir yatırım. Çünkü senin çocuğun da aynı davranışta sana bulunacaktır. Bu noktada hassas olunmalı. Yaşlılarla empati yapılmalı. Bayramın eğlence yanı var tabii ki ama fedakârlık yanı da unutulmamalı. Bu sorumluluğumuzu unutmamalıyız. Sorumluluk yerine getirilmeli.”