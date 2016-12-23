Minicik bir taş bin derde deva

Kainatın dev bir eczane olduğuna inanıyor. Ölümün haricinde her hastalığa şifa doğada bulunur diyor. Bioenerji ve taşlar konusunda uzman Belgin Dal, bu hafta doğadaki şifa kaynaklarını anlattı. Taşta şifa mı olur diyenlere tezini açıkladı: Topraktan geldik mineral taşıyoruz. Taşlar da topraktan ve mineral taşıyorlar. Hastalığın sebebini ve hangi mineral eksikliğinden olduğunu bilir ve bu mineralleri taşıyan taşları yan yana taşırsanız şifa bulursunuz! Taşları burca göre ayırmanın yanlış olduğunun altını çizen Dal’a göre astroloji değil hastalık baz alınmalı. Dal, “Her boğa burcu tiroit ya da nodül hastası değildir. Tiroit ve nodül hastası burcumda ametist var diye ametist taşını kullanmaya başlarsa 50 mg. ilaç alırken, 150 ya da 200 mg. ilaç almaya başlayabilir” diyor. Dal bazı hastalıklara iyi gelen taşları şöyle sıralıyor.

BEL AĞRISI VE TİROİDE SELENİT

Selenyum minerali taşıyan selenit taşıyla hafif bir şekilde saf zeytinyağına batırılıp bedendeki ağrıyan bel, boyun, menüsküs rahatsızlıklarında ağrıyan bölgeye masaj yapılır. Ayrıca bağışıklık sistemine iyidir. Kanserli bölgeye de bu taşla masaj yapılır. Tiroit ve nodüller de taş boğaz kısmına sarılabilir.

NEGATİF ETKİYE KARŞI AKİK

Kanamayı durdurma özelliği vardır. Ancak yüksek tansiyonlu kişiler kullanmamalı. Çünkü kan basıncını yükseltir. Yanıklara da iyi gelir. İnsan vücudundaki negatif enerjiyi boşaltır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücreleri yeniler. Hafızayı güçlendirir. DNA üzerinde olumlu etkisi vardır.

SİGARA VE REFLÜYE AKUAMARİN

Vücudun hormon dengesini sağlar, alkol, sigara ve uyuşturucu gibi maddelerden uzak tutar. Sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar, özellikle seramik bardağa koyduğunuz akuamarinli suyu içmek reflü, gastrit gibi mide hastalıklarını tedavi eder. Solunum yolların da çok etkili bir iyileştirici taştır. Lityum minerali taşıdığı için guatr, nodül, tiroid hastaları kullanamaz.

KÖTÜLÜKLERDEN KORUYAN ANYOLİT

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Hücreleri yeniler. Cinsel organları hastalıklardan korur. Çevredeki negatif enerjiyi şaşırtıcı biçimde pozitif enerjiye dönüştürür. Hafızayı güçlendirir. DNA üzerinde olumlu etkisi vardır. İnsanlara kendine zarar gelmeyecek ilişkiler kurma yeteneği verir.

GENÇLİK İKSİRİ FLORİT

B 12 vitamini içinde barındırır. Özellikle otistik hastalar ve dikkat dağınıklığında faydalıdır. Ayrıca diş etlerinde problemi olanlar florit suyuyla dişlerini fıçalıyabilir. Eski uygarlıklardan bu yana kanser tedavisinde de kullanılır. Zihinsel kaoslari düzene sokar. Direkt ciltte taşındığında, cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Sivilce ve yaralar iyileşir. solunum yolları ve akciğerler rahatlar.

DİŞ ÇIKARAN BEBEKLERE KEHRİBAR

Almanya’da doktorlar tarafından özellikle diş çıkaran bebekler için reçeteye yazılır ve eczanelerde satılmakta. Bebeklerin kolayca diş çıkarmasını sağladığı gibi ateş düşürür. Kan sulandırıcı özelliği vardır. Suyu hazırlanırsa iltihaplı romatizma ve mide rahatsızlıklarına faydası olmakta. İbn-i Sina kitaplarında kehribardan bahsetmiştir. Balla karıştırarak kalp hastalarına yedirmiştir.