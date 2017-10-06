Minik patilerin öğrettiği büyük ders

Ama kötülüğe de en çok onlar maruz kalır. Kimilerinin sağlıksız diyerek çocuğunun yanına bile yaklaştırmadığı, sokağa terk ettiği evcil hayvanlar için uzmanlardan açıklama geldi: Uzman Psikolog Ayben Ertem, evcil hayvan besleyen çocukların psikolojik ve zihinsel açıdan yaşıtlarından daha sağlıklı olduğunu söylüyor. Çocukların empatiyi evcil hayvanlardan öğrendiğini ve daha az kaygı yaşadığını belirten Ertem, “İnanışın aksine bu çocuklarda daha az alerjik reaksiyon görülüyor” diyor.

Çocukların, kardeşleriyle kavga ettiklerinde ya da mutsuz olduklarında evcil hayvanlarının yanına gidip onlarla konuşarak rahatladığını anlatan Ertem diğer faydaları şöyle sıralıyor: Araştırmacılara göre; evcil hayvanları olan çocukların konuşacak ortak şeyleri var ve ortak ilgi alanı olması arkadaşlığı kuvvetlendiriyor, sosyalleşmelerini sağlıyor. Çocuklar bir şeye kızdıklarında ya da üzüldüklerinde en çok evcil hayvanlarının yanında rahatlıyorlar ve hatta onlarla konuşup sırlarını bile paylaşıyorlar. Evcil hayvanların kan basıncını düşürdüğü, hastalıktan iyileşme sürecini hızlandırdığı da biliniyor. Post travmatik stres bozukluğu, davranış bozukluğu ve otizmde de hayvanların çocuklar üzerinde etkili olduğu görülüyor. Aynı zamanda çok erken yaşta bir evcil hayvanı olan çocukların astım olma olasılığı da düşüyor.